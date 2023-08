Honas Residence - Căn Hộ 1.3 Tỷ Hâm Nóng Thị Trường Bất Động Sản

Nhu cầu ở thực luôn hiện hữu, những dự án có vị trí thuận lợi, chính sách bán hàng tốt, giá sát với khả năng tài chính của nhóm khách hàng trẻ mong muốn sở hữu tổ ấm riêng luôn có sức hút nhất định. Honas Residence – căn hộ có giá chỉ từ 1.3 tỷ có thể nói là một trong những dự án góp phần tăng nhiệt cho thị trường BĐS giữa lúc thị trường đang có dấu hiệu ấm lên.

Chung Tay “Phá Băng” Thị Trường Bất Động Sản

Thị trường BĐS nửa cuối năm 2023 có những tín hiệu tích cực khi hàng loạt chính sách mới liên tiếp được đưa ra nhằm "phá băng" cho thị trường. Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho các ngân hàng. Cùng với đó, Nghị quyết số 97 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương vừa ban hành tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay thêm từ 1,5 – 2%.

Bên cạnh những nỗ lực về mặt chính sách từ phía Nhà nước, thị trường cũng đón nhận thêm nhiều tín hiệu tích cực khi các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách bán hàng nhằm kích cầu thị trường, chung tay cùng nhà nước "phá băng" thị trường bất động sản.

Có thể nói thời gian qua tuy thị trường trầm lắng, nhưng ở phân khúc căn hộ vẫn là kênh đầu tư đầy sức hút. Trong bối cảnh thị trường BĐS bật tăng trở lại, những sản phẩm ở phân khúc nhắm vào khách mua có nhu cầu sở hữu nhà thật được quan tâm hơn cả. Một dự án được khách hàng đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, Honas Residence cho thấy những bất động sản mang giá trị thật luôn thu hút khách. Ngoài mức giá chỉ từ 1.3tỷ /căn, một mức giá rất sát với khả năng tài chính của nhóm khách hàng trẻ, những người luôn khao khát sở hữu một ngôi nhà riêng, thì chính sách “Mua nhà nhàn hạ” có thể nói giúp việc sở hữu tổ ấm riêng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với chính sách này, người mua thanh toán số tiền ban đầu 30% (khoảng 390 triệu) và đến quý 1/2024 dự án bàn giao sẽ thanh toán thêm 20% (khoảng 260 triệu) và chính thức dọn vào nơi an cư. Vào thời điểm dọn vào căn hộ cho đến lúc hoàn tất thanh toán sau 36 tháng, số tiền còn lại tương đương 50% giá trị căn hộ, sẽ được trả chậm khoảng 0.5% trong 36 tháng (3 năm) – khoảng 6.5 triệu/tháng. Với số tiền trả hàng tháng chỉ tương đương tiền thuê nhà, người trẻ có cơ hội tích sản với giá trị căn hộ ngày càng gia tăng lại vừa sở hữu tổ ấm cho riêng mình.

Chính sách mua nhà chỉ bằng giá thuê nhà và còn mua trước trả sau không lãi suất, có thể nói đây là chính sách góp phần “phá băng” cho thị trường bất động sản.

Honas Residence có thiết kế “all in one” với giá chỉ từ 28 triệu/m2 thu hút khách hàng

Bất Động Sản Với Giá Trị Thật Và Tiềm Năng Tăng Giá Qua Đòn Bẩy Hạ Tầng Thu Hút Khách

Honas Residence không những thu hút nhóm khách có nhu cầu mua để ở mà còn thu hút giới đầu tư bởi khả năng tăng giá đột biến do hưởng lợi kép từ chính sách chiết khấu và đòn bẩy hạ tầng. Honas Residence toạ lạc ngay giao lộ đắt giá 3 mặt tiền đường gồm Bình Thung, đường N2, đường Mỹ Phước – Tân Vạn nơi có đường vành đai 3 đi qua – 15,3km trùng với đường Mỹ Phước – Tân Vạn đã hình thành, đoạn ngang qua dự án. Theo dự kiến đường vành đai 3 thông xe vào 2026, chắc chắc dự án sẽ có sự tăng giá vượt bật hơn nữa. Theo tính toán, nếu mức giá khu vực tăng từ 10% đến 20% trên tổng giá trị căn hộ thì người mua còn lãi thêm trên số tiền thực đóng. So với các kênh đầu tư vàng, chứng khoán, ngoại tệ đều đang có những biến động rủi ro do tình hình kinh tế chính trị toàn cầu thì mức lợi nhuận trên thực sự là lựa chọn hấp dẫn.

Đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn trùng với tuyến vành đai 3 đoạn qua dự án đã hoàn thành

Ngoài các ưu đãi trên, khi mua nhà tại Honas Residence, khách sẽ nhận ngay chiết khấu lên đến 7% khi thanh toán nhanh. Với khách hàng cần vay vốn thì chủ đầu tư Hoàng Nam sẽ hỗ trợ người mua đóng hộ lãi suất 100% trước và sau nhận nhà 6 tháng. Đặc biệt trong thời gian này khách hàng giao dịch thành công còn có cơ hội nhận thêm 0.5% chiếu khấu và nhiều chương trình bốc thăm may mắn với giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng.

Honas Residence đã được cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất để bàn giao trong quý 1 năm 2024. Thời điểm hiện tại, khách hàng có thể trực tiếp tham quan dự án, trải nghiệm chân thật từng ngóc ngách căn hộ để đưa ra lựa chọn. Việc lựa chọn An Phong là nhà thầu duy nhất của toàn bộ dự án cho thấy chủ đầu tư muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm tốt nhất.

Dự án đã được cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện nội thất để bán giao vào quý 1/2024

Mặc dù có giá bán chỉ từ 28 triệu/m2 nhưng Honas Residence được phát triển theo mô hình “all in one” – tất cả trong một. Dự án có tất cả các tiện ích như: công viên cây xanh, bãi đậu xe PCCC, nhà trẻ, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, spa, gym-yoga, sân thể thao, nhà hàng, siêu thị, nhà thuốc, khu sinh hoạt cộng đồng… Cộng với dự án nằm trong khu vực dân cư phát triển sầm uất sẽ là nơi phù hợp để an cư và kết nối giá trị tạo ra một cộng đồng tri thức thịnh vượng.