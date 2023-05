Honas Residence - giá 26tr/m2, tạo bứt phá về giá cho căn hộ liền kề TP. Thủ Đức

Honas Residence – hưởng trọn ‘siêu kết nối hạ tầng’ TP. Thủ Đức

Hiện nay, so với tất cả các đơn vị hành chính khác của Bình Dương, TP Dĩ An nổi bật hơn hẳn về lợi thế vị trí khi nằm tiếp giáp TP Thủ Đức của TP.HCM.

Giao thông chính là yếu tố cần và đủ để nền kinh tế phát triển, điều này TP Dĩ An đang hưởng lợi từ định hướng phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Cụ thể, Cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn đã khẳng định vai trò trong nền kinh tế. Đường DT743 đi qua nhiều khu công nghiệp, trung tâm logistics, kết nối liền mạch bốn thành phố là Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thủ Đức (TP.HCM) và Biên Hòa (Đồng Nai) hiện đã mở rộng gần như hoàn thiện đoạn từ Sóng Thần đến ngã tư cầu Ông Bố lên 6 – 8 làn xe. Kế đó, đường Vành đai 3 dài 91km, kết nối TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm đạt chỉ tiêu dự kiến hoàn thành năm 2025.

Honas Residence gây bất ngờ với giá khó tin chỉ 26tr/m2 ngay khu vực giáp ranh TP. Thủ Đức

Giao thông phát triển thúc đẩy cho nền kinh tế TP Dĩ An tăng trưởng theo hướng công nghiệp dịch vụ. Với vị trí tiếp giáp 3 tỉnh công nghiệp chủ lực của kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, TP Dĩ An đang đứng đầu về dịch vụ Logistic. Cơ cấu kinh tế của Dĩ An cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại do đó cần lượng lớn người lao động đến sinh sống và làm việc.

Thêm vào đó, TP Dĩ An vốn là “cái nôi” sản xuất công nghiệp của Bình Dương. Hiện TP Dĩ An có đến 7/48 cụm khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tạo việc làm cho cả triệu lao động và hơn 50.000 chuyên gia. Với đô thị và cơ sở vật chất phát triển, công việc ổn định dồi dào, TP Dĩ An đang được người lao động và các chuyên gia chọn để an cư thay cho việc ở TP.HCM và đi làm ở Dĩ An như trước nay.

Thiết kế căn hộ nổi bật với nhiều mặt thoáng và ban công rộng

Trong bối cảnh, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM khan hiếm, TP Dĩ An càng nâng tầm vị thế một đô thị vệ tinh trọng yếu khi sở hữu nguồn cung căn hộ đáp ứng được nhu cầu thị trường, và hiện tại Honas Residence là một trong những dự án thu hút sự chú ý. Honas Residence có vị trí đắc địa cho an cư dài lâu nhờ nằm tiến giáp 3 mặt tiền đường là Bình Thung, Mỹ Phước – Tân Vạn và Vành đai 3. Từ đây, di chuyển trong tầm 15 phút đã kết nối với 3 thành phố liền kề là TP Thủ Đức (TP.HCM), TP Thuận An (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai).

Giá 26tr/m2 là ưu thế tuyệt đối của Honas Residence trong khu vực

Năm 2021, Savills Việt Nam thống kê rằng giá bán căn hộ tại TP Dĩ An đang thấp nhất. Mức giá trung bình tại thị trường Dĩ An là 37 triệu đồng/m2, TP.Thuận An khoảng 40,8 triệu đồng/m2, và giá căn hộ hạng C ở Thủ Đức (TP.HCM) ở mức 41,8 triệu đồng/m2.

Sự chênh lệnh về mức giá này tạo thuận lợi cho thị trường căn hộ TP Dĩ An được chọn lựa. Bởi đang có những dự án có mức giá tốt nhất thị trường, điển hình như Honas Residence được ra mắt với mức giá chỉ từ 26 triệu đồng/m2, mức giá này thấp hơn so với mặt bằng thị trường, mà còn mềm hơn cả giá bán của các dự án lân cận tại Tp Dĩ An. Hiện tại, dọc tuyến quốc lộ 1K, gần dự án Honas Residence, một số dự án mới hiện đang được chào bán với mức giá từ 33-34 triệu đồng/m2.

Cư dân Honas Residence có thể hưởng mọi tiện ích cao cấp ngay trong khu căn hộ

Ngoài giá chỉ từ 26 triệu đồng/m2, điểm cộng cho Honas Residence còn ở thiết kế với căn hộ diện tích nhỏ, linh hoạt từ 45-69m2, từ đó giúp cho tổng giá thành căn hộ Honas Residence chỉ dao động từ hơn 1,2 tỷ đồng.

Thêm đó, chính sách hỗ trợ tài chính cũng là ưu điểm vượt trội của Honas Residence. Cụ thể, khách hàng chỉ thanh toán từ 120-200 triệu đồng đã sở hữu căn hộ, và được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất tới 18 tháng, chưa kể được chiết khấu thêm đến mức cao nhất có thể là 9.82%.

Như vậy, có thể nói, Honas Residence hoàn toàn là địa chỉ an cư đầu tư lâu dài tại TP Dĩ An năng động. Mức giá mềm trong bối cảnh chi phí xây dựng tăng cao còn là cơ hội rất tốt để sở hữu nhà trong năm 2022 này.