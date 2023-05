Honas Residence – Tổ ấm hạnh phúc trên giao lộ phồn vinh

Bình Dương – thị trường ven TP.HCM hấp thu mạnh dòng vốn đầu tư

Ngay sau khi giãn cách được nới lỏng, nền kinh tế được tái mở cửa, thị trường bất động sản có xu hướng phục hồi mạnh. Báo cáo thị trường bất động sản tháng 10 của Batdongsan.com.vn cho biết, các tỉnh thành ven TP.HCM đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu tìm kiếm BĐS.Trong đó, đáng chú ý, Bình Dương đứng đầu sự tăng trưởng này với mức tăng 69% so với tháng 9.

Những dự án ở vị trí đẹp và kết nối vùng tốt đang được nhà đầu tư săn đón

Những năm gần đây, quỹ đất nội đô khan hiếm cùng giá bán tăng cao khiến nhà đất TP.HCM giảm dần sức hút, làn sóng đầu tư bắt đầu dịch chuyển về các thị trường tỉnh lân cận. Bình Dương là “ứng viên” sáng giá cho sự dịch chuyển. Sức hấp dẫn của thị trường Bình Dương đến từ vị trí cửa ngõ giao thương với TP.HCM – trung tâm kinh tế – văn hóa của cả nước và chỉ cách trung tâm Tp.HCM 30p di chuyển theo đường Quốc lộ 13. Bình Dương cũng là thủ phủ công nghiệp của cả nước khi luôn nằm trong top đầu về thu hút FDI.

Tại Bình Dương, bất động sản TP. Dĩ An luôn duy trì sức hút bởi đây là tâm điểm giao thương quan trọng. Các tuyến đường lớn bậc nhất khu Đông TP.HCM đều đi qua và giao nhau trên địa bàn TP.Dĩ An như Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, Cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn… Trong tương lai gần, khi tuyến Metro số 1 nối thẳng từ ga Bến Thành (TP.HCM) đến ga bến xe miền Đông mới (TP.Dĩ An) với tổng chiều dài 19,7km vận hành, việc di chuyển từ TP.Dĩ An đến TP.HCM không quá 15 phút. Những công trình giao thông trọng điểm trên trở thành “cánh tay” nối dài, kết nối TP.Dĩ An với các địa phương khác, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội, mở rộng “cánh cửa” mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Căn hộ Honas Residence đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân Dĩ An

Là trung tâm công nghiệp của Bình Dương với 6 khu công nghiệp lớn nên dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng giá trị sản xuất công nghiệp ở Dĩ An trong 6 tháng đầu năm 2021 là 58.551 tỉ đồng, đạt 50,55% kế hoạch năm, tăng 5,98% so với cùng kỳ 2020. Ở thời điểm hiện tại, TP.Dĩ An đang là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước (130 triệu đồng/người/năm).

Honas Residence – sở hữu yếu tố cạnh tranh bậc nhất

Được mệnh danh là tổ ấm hạnh phúc trên giao lộ phồn vinh, Honas Residence sở hữu lợi thế ba mặt tiền duy nhất trong khu vực và giáp ranh Tp.Thủ Đức. Như vậy không khó nhận ra, xung quanh Honas Residence là hệ thống hạ tầng giao thông, xã hội phát triển vượt bậc, ngay khu vực dân cư sầm uất. Vị trí dự án cũng là nơi đón đầu tuyến tàu ngầm Metro Dĩ An kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM. Với vị trí chiến lược đón đầu hạ tầng tương lai của khu vực, kết nối hoàn hảo, liên kết vùng mạnh mẽ, giao thoa giữa tam giác kinh tế Tp. Biên Hòa – Tp Thủ Đức – Bình Dương, di chuyển qua quốc lộ 1K chỉ 500m, làng Đại Học Thủ Đức chỉ 2,5k thì mức giá hiện tại của Honas Residence chắc chắn sẽ bật tăng mạnh trong tương lai.

Tiện ích nội khu phong phú đáp ứng sự tiện nghi cho cư dân Honas Residence.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp khép kín nhưng Honas Residence lại đang có mức giá cam kết tốt trong khu vực, chỉ 26 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn tại khu vực giáp ranh Thủ Đức thu hút nhà đầu tư và khách hàng mua ở.

Diện tích căn hộ Honas Residence đa dạng, linh hoạt, phù hợp với những người trẻ độc thân có thu nhập ổn định, vợ chồng trẻ mong muốn sở hữu một chốn an cư tiện nghi của riêng mình. Cụ thể, căn hộ 1 phòng diện tích 45-55 m2; căn hộ 1+ 1 phòng là 49 – 59m2, căn hộ 2 phòng là 57-69 m2. Diện tích này giúp tổng giá thành căn hộ, người mua có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm, tăng thanh khoản sản phẩm. Với mức giá chỉ 26tr/m2, khách hàng sở hữu căn hộ gần 50m2, với tổng giá trị chỉ 1,1 tỷ đồng, chiết khấu cao nhất có thể lên tới 9.82%. Đặc biệt, Honas Residence nổi bật với thiết kế ưu việt, tất cả căn hộ đều có nhiều mặt thoáng, đón gió, ánh sáng tự nhiên, view toàn cảnh ấn tượng. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện cơ bản với nội thất cao cấp: : An Cường, Hafele; Sơn Dulux; Mitsubishi…