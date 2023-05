“Hốt bạc” nhờ giá nhà liền thổ Bình Dương tăng mạnh

Nhà phố tại Dĩ An, Thuận An cao bất ngờ

Bỏ ra 3,8 tỷ đồng mua một nền nhà phố diện tích gần 95m2 thuộc dự án khu dân cư trên địa bàn TP. Dĩ An, Bình Dương vào cuối năm 2017, anh Phạm Dương một nhà đầu tư tại TP. Thủ Đức cũng không ngờ sau 5 năm căn nhà phố anh sở hữu có thể tăng giá gấp 2 lần so với thời điểm mua vào. Anh cho biết chỉ cần chấp nhận là căn nhà phố của anh được mua lại ngay với giá 8 tỷ đồng. Tuy nhiên nhà đầu tư này lại không có ý tưởng bán lại. Dù thời điểm đầu mua vào với tâm lý vừa để dành vừa đầu tư nhưng qua vài năm, khu vực này phát triển nhanh, dân cư đông đúc lại thêm quy hoạch TP. Thủ Đức sát bên nên anh quyết định sẽ đợi thêm vì tin tưởng giá còn tăng tiếp.

Lúc quyết định mua anh Dương cũng dự đoán là giá nhà Bình Dương thời gian sau sẽ tăng cao. Tuy nhiên với tốc độ tăng nhanh và mạnh như hiện tại thì chính anh cũng có phần bất ngờ. “Nếu xét về biên độ tăng giá, trong 4 năm qua, phân khúc nhà phố Bình Dương mà cụ thể là ở TP. Dĩ An và Thuận An có biên độ tăng thậm chí còn cao hơn cả TP.HCM. Điểm khác biệt của thị trường nhà phố Bình Dương so với nhiều thị trường khác là phần lớn các dự án nhà phố ở Bình Dương sau khi đưa vào sử dụng thường rất ít trường hợp bán lại, nên giá thường tăng cao theo thời gian”, anh Dương cho hay.

Giá nhà liền thổ tại Dĩ An, Thuận An liên tục tăng trong 5 năm trở lại đây. Ảnh minh họa

Là thị trường kế thừa sức mua của TP.HCM, nhà đất Bình Dương trong 2 năm qua liên tục ghi nhận biến động giá. Nếu mức tăng căn hộ tại thị trường này dừng lại ở mức 50-60% thì giá nhà liền thổ tăng với tốc độ 100-150% trong 4 năm gần đây. Nhiều dự án nhà phố tại 2 khu vực giáp ranh TP.HCM là Dĩ An, Thuận An có mức tăng mạnh. Thời điểm 2017 giá nhà liền thổ dao động từ 20-26 triệu đồng/m2, hiện nay đã tăng lên mức 60-70 triệu đồng/m2. Ví như dự án Him Lam Phú Đông thời điểm 2017 các nền nhà phố tại đây chào bán giá chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng/căn, hiện tại giá giao dịch trung bình từ 7,5-10 tỷ đồng/căn, nhưng hầu như không có người bán. Một dự án trên khu vực phường Đông Hòa, Dĩ An đầu năm 2019 chào bán 1 nền nhà phố 105m2 giá 3,2 tỷ đồng, hiện nay nhiều môi giới hỏi mua lại với giá thấp nhất cũng vào khoảng 5,5 tỷ đồng.

Một số dự án nhà phố khác được mở bán thời gian qua như Victory City, Hana Garden Mall, Uni Mall Center, Casa Mall, Bình Dương Avenue City, The Eden City… đến nay giá sang nhượng lại đều tăng thấp nhất nhất từ 30-50% so với trước đó. Hiện tại trên địa bàn Dĩ An, hầu hết các dự án nhà phố được đầu tư bài bản đang chào bán đều ở tầm giá trung bình vượt mức 5 đến 7 tỷ đồng/căn.

Sức mua thị trường sẽ còn tiếp tục tăng

Giá tăng không ngừng khiến BĐS Dĩ An,Thuận An liên tục thu hút sóng đầu tư đổ về đây mua đất. Xét về nguồn cung, nhà liền thổ tại khu vực Dĩ An, Thuận An nói nhiều thì nhiều nhưng ít lại rất ít. Lượng dự án bài bản triển khai trên 2 khu vực này vài năm gần đây khá hạn chế, nếu không muốn nói là khan hiếm. Giao dịch phần nhiều đến từ quỹ đất tự do hoặc từ các dự án hiện hữu sang nhượng thứ cấp. Lượng sản phẩm sơ cấp khiêm tốn, giao dịch nhanh và cạnh tranh mua rất khó.

Mới đây, Công ty Cổ phần Asia New Time công bố ra thị trường dự án nhà phố liên kế Cité D’amour. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Đông Tác (TP. Dĩ An) với giá bán từ 4,5-5 tỷ/căn. Do quy mô chỉ khoảng 77 căn, lại là dự án hiếm hoi đầu tư bài bản được mở bán gần đây nên khi vừa công bố đã nhận được sự quan tâm. Theo đại diện chủ đầu tư, vì nguồn cung có hạn nhưng do số lượng người đăng ký nhiều vượt dự kiến nên CĐT phải tính đến phương án tổ chức bốc thăm để tạo sự công bằng cho khách hàng.

Nguồn cung hạn chế, vị trí kết nối với TP.HCM khiến giá nhà liền thổ Bình Dương dự báo sẽ khó đứng yên trong các năm tới.

Nhìn nhận về xu hướng giao dịch của nhà liền thổ tại Dĩ An, Bình Dương, ông Dương Minh Tiến, TGĐ Công ty Cổ phần Asia New Time cho biết, trước tốc độ đô thị hóa chóng mặt, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương không ngừng tăng cao, trong khi nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là với các dự án nhà phố được đầu tư bài bản nên giá tăng là dễ hiểu. Là thị trường liền kề TP.HCM, BĐS tại Bình Dương rất có sức hấp dẫn với người mua nhà, nhất là khi BĐS liền thổ TP.HCM đang neo ở mức cao, nhu cầu mua đổ mạnh về các thị trường lân cận mà Dĩ An chính là điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí, kết nối và hạ tầng dịch vụ.

“Người mua nhà hiện nay không nên mang tâm lý chờ đợi giá nhà giảm mới mua vào vì nhu cầu mua cao, quỹ đất hạn chế khiến khả năng nhà đất giảm càng khó. Nếu có nhu cầu, có cơ hội thì người mua tốt nhất không nên chần chừ bởi đất không thể nở ra thêm”, ông Tiến cho hay.

Tuy nhiên theo ông Ngô Quang Phúc, TGĐ Phú Đông Group, không phải dự án nhà liền thổ nào cũng có thể giúp người mua thắng lớn. Rất nhiều thực trạng triển khai trên cùng vị trí, một dự án có giá bán đến 60 triệu đồng/m2 nhưng vẫn luôn được khách hàng tìm mua, ngược lại dự án kia bán thấp hơn đến 10 triệu đồng/m2 nhưng vẫn không được khách hàng lựa chọn. Vấn đề quan trọng nhất của việc đầu tư trước hết phải chọn dự án chuẩn xác.

“Pháp lý phải là yếu tố đưa lên hàng đầu, phải xác định rõ hiện trạng đất không nằm trong quy hoạch và có sổ đỏ. Tiếp theo mới đến vị trí và tiềm năng phát triển của khu đất. Ngoài ra vấn đề không kém phần quan trọng nữa là nếu mua một khu đất ở trong một khu đô thị được quy hoạch bài bản phải quan tâm đến năng lực của chủ đầu tư. Bởi đều này quyết định giá trị gia tăng của sản phẩm trong tương lai."

Phương Uyên