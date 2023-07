HUD Melinh Central Hưởng Lợi Thế Nào Từ Hạ Tầng, Tiện Ích Xung Quanh?

Sở hữu vị trí đắt giá tại tâm điểm phát triển của thành phố tương lai phía Bắc Thủ đô, KĐT mới HUD Melinh được hưởng lợi trọn vẹn từ sự lột xác ngoạn mục của hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế – xã hội Mê Linh.

Lợi Thế Của Khu Đô Thị Kế Cận Trung Tâm Hành Chính

Tận hưởng hệ thống tiện ích hiện đại, an ninh an toàn, giao thông thuận tiện và tiềm năng tăng giá là những ưu thế vượt trội của các dự án nằm tại khu trung tâm hành chính như KĐT HUD Melinh Central.

Nằm trên cùng trục đường Đại Thịnh 48m là tuyến đường xương sống kết nối đô thị Mê Linh, HUD Melinh Central cách trung tâm hành chính Mê Linh chỉ khoảng 200m. Khu vực này tập trung những cơ quan đầu não bao gồm Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an huyện, Viện kiểm sát, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao…

Do nằm ở khu vực tập trung những cơ quan đầu não của địa phương nên KĐT mới HUD Melinh Central cũng được hưởng an ninh, an toàn nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, với vai trò là “bộ mặt” của Mê Linh nên khu trung tâm hành chính được đầu tư phát triển cảnh quan đô thị hiện đại mà cụ thể là công viên quảng trường Mê Linh.

Bản đồ quy hoạch đến năm 2030 cho thấy Mê Linh đang được đầu tư “khủng” về mọi mặt

Đi kèm với vị trí trung tâm là các tiện ích giáo dục, y tế, thương mại, giải trí bao quanh chỉ trong bán kính 3-5km. Nổi bật có thể kể đến THCS Chuyên Trưng Vương, THPT Mê Linh, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, công viên quảng trường Mê Linh…

Về hạ tầng giao thông, HUD Melinh Central nằm ở tọa độ tâm điểm kết nối các tuyến đường huyết mạch nội vùng và liên vùng. Đường đã hiện hữu bao quanh dự án có có trục chính đô thị Mê Linh 48m, quốc lộ 23B, sau đó kết nối vào trung tâm thành phố thông qua cao tốc Thăng Long – Nội Bài, đại Lộ Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân… Do đó, từ HUD Melinh Central hiện chỉ mất khoảng 30-40 phút lái xe để tiếp cận tới trung tâm Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

Về quy hoạch giao thông, đường vành đai 4 (khởi công ngày 25/6 vừa qua) chạy qua KĐT HUD Melinh Central không chỉ là động lực phát triển quan trọng cho Mê Linh mà cho cả Vùng thủ đô, kết nối Hà Nội – Hưng Yên – Bắc Ninh.

Lễ khởi công đường Vành đai 4 tại điểm cầu phía Bắc Hà Nội

Theo tầm nhìn dài hạn, Quy hoạch Mê Linh lấy trục Vành đai 4, Sân bay Quốc tế Nội Bài làm lợi thế để đưa huyện trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức, sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logistics…

Với những lợi thế hiện hữu và quy hoạch trong tương lai, KĐT HUD Melinh Central đang là dự án được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống tiện ích, giao thông, hạ tầng đô thị của khu vực, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và hứa hẹn nhiều tiềm năng đột phá.

Sức Hút Của Bất Động Sản Liền Kề Khu Công Nghiệp

HUD Melinh Central sở hữu lợi thế cực lớn của một bất động sản liền kề khu công nghiệp khi nằm ngay gần các khu công nghiệp lớn của Mê Linh và Vĩnh Phúc như KCN Quang Minh, KCN Thăng Long, KCN Nam Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, nhà máy Honda, nhà máy Toyota….

Việc tập trung nhiều nhà máy của các tập đoàn lớn không chỉ gia tăng quy mô dân số và thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế của khu vực mà đặc biệt hơn là quy tụ đông đảo chuyên gia, quản lý và chuyên viên trình độ cao tới làm việc, sinh sống.

Thực tế thời gian qua, bất chấp sự trầm lắng của các phân khúc khác thì bất động sản công nghiệp vẫn ghi nhận những tín hiệu khả quan nhờ nguồn vốn FDI đổ mạnh về Việt Nam, sự tăng cường hợp tác với các cường quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc… Theo đó, tỷ lệ lấp đầy, giá thuê nhà xưởng tại các khu công nghiệp có xu hướng tăng và đạt mước cao.

Từ đó kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở và các loại hình dịch vụ như ăn uống, mua sắm, giải trí, giúp bất động sản liền kề khu công nghiệp được hưởng lợi. Nằm ở vùng lõi quy hoạch với nhiều khu công nghiệp lớn bao quanh, KĐT HUD Melinh Central được đánh giá cao về tiềm năng đầu tư, khai thác và cho thuê

HUD Melinh Central được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực

Việc sở hữu vị trí đắc địa giúp HUD Melinh Central gia tăng sức hút từ các lợi thế về tiện ích vùng, liên kết giao thông và gần các khu công nghiệp. Mặt khác, HUD Melinh Central cũng hội tụ đầy đủ các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng tiện ích để trở thành khu đô thị hiện đại đáng sống bậc nhất Mê Linh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc