Hưng Yên: Điểm Sáng An Cư Phía Đông Hà Nội

Quỹ đất nội thành dần thu hẹp, kéo theo thị trường bất động sản leo thang dần thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dân cư ra các khu vực vệ tinh giàu tiềm năng. Sở hữu quy hoạch hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cùng vị trí kết nối chiến lược, Hưng Yên lộ diện như “thỏi nam châm” bất động sản thu hút nhu cầu an cư.

Hưng Yên Trên Bản Đồ Đô Thị Hóa Mới

Theo dữ liệu trực tuyến của website Batdongsan.com.vn đầu năm 2025, Hưng Yên nằm trong top khu vực có lượng tìm kiếm bất động sản cao nhất vùng vệ tinh Hà Nội. Còn theo thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên, trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã thu hút 47 dự án đầu tư trong nước và 32 dự án FDI đăng ký mới hoặc tăng vốn, đưa tổng số vốn đầu tư lên mức kỷ lục, gấp hơn 2 lần so với năm 2024.

Khu vực này hiện quy tụ nhiều nhà đầu tư là các tập đoàn công nghệ và kinh tế lớn như Hyundai, Arizon, Canon, Toto,… Đồng thời, loạt dự án trung tâm thương mại cũng được triển khai và đi vào hoạt động, gần đây nhất là sự ra mắt của GO! Hưng Yên, hay khu phố thương mại Grand World và Vincom Mega Mall, thuộc quần thể Vinhomes Ocean Park 2.

Yếu tố giúp thu hút “lực cầu” vững chắc từ các dự án có quy mô và vốn đầu tư của Hưng Yên đến từ xã Văn Giang – điểm khởi công tuyến đường Vành đai 4, kết nối giữa Hưng Yên với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Hà Nội. Đây cũng là điểm cuối dự án cầu Ngọc Hồi bắc qua sông Hồng kết nối với đường Vành đai 3,5. Các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường Trần Hưng Đạo… đang từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ. Những yếu tố này góp phần gia tăng giá trị dư địa, lực hút đầu tư và vị thế dẫn đầu của Hưng Yên trong nhóm đô thị vệ tinh như Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình…

Hưng Yên đang dần trở thành tâm điểm quy tụ nhiều dự án bất động sản hạng sang của khu vực phía Đông Hà Nội. Ảnh: Markettimes

Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneMount cho thấy khu vực phía Đông Hà Nội, bao gồm xã Văn Giang, dự kiến đạt 1,05 triệu dân đến năm 2030, tăng 39% so với năm 2022. Đà tăng trưởng này dự báo tiếp tục tăng mạnh khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình, hình thành các trung tâm hành chính mới, thu hút cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, thúc đẩy hạ tầng, giao thông và dịch vụ phát triển đồng bộ. Nhờ đó, giá trị đất đai, nhu cầu nhà ở và tiềm năng an cư tại khu vực ngày càng gia tăng rõ nét.

Nếu Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) được xem là hình mẫu phát triển đô thị bền vững tại phía Nam, thì Hưng Yên đang ghi dấu như một điểm sáng bất động sản ở phía Bắc. Các chủ đầu tư lớn như Vinhomes hay CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) đã sớm nhận thấy tiềm năng dài hạn tại đây và triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, đón đầu làn sóng dịch chuyển và phát triển bền vững.

Gia Tăng Sức Hút Từ “Tâm Điểm Bất Động Sản” Đang Thành Hình

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển và sự thay đổi về nhu cầu an cư của người dân, CLD VN đã mở rộng quy mô tại miền Bắc với dự án thấp tầng khép kín đầu tiên – The Fullton tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Đây là bước đi chiến lược thể hiện định hướng đầu tư bài bản, gắn với mục tiêu kiến tạo chuẩn sống mới, nơi an cư gắn liền với tích lũy, kế thừa và kiến tạo di sản cho mai sau.

Sở hữu vị trí chiến lược trong vùng “tam giác kinh tế” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và kết nối linh hoạt với các trục giao thông huyết mạch của Hưng Yên, The Fullton được thừa hưởng quy hoạch giao thông bài bản của Thủ đô, với 8 cây cầu bắc qua sông Hồng đã và đang được triển khai như cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển tới Sân bay Quốc tế Nội Bài (khoảng 50 phút), hay trung tâm Thủ đô (chỉ 40 phút) và các tỉnh thành lân cận.

Phối cảnh phân khu The Fullton Edition, giai đoạn đầu của dự án The Fullton, gồm 342 căn nhà ở trên tổng diện tích 12ha. Ảnh: CapitaLand

Với tổng diện tích 25ha, The Fullton phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên với tên gọi phân khu The Fullton Edition, cung cấp đa dạng các loại hình như nhà phố, biệt thự tứ lập, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập (sân vườn hoặc bể bơi). Hệ tiện ích thiết kế dành riêng cho cư dân tinh hoa được đặt tại tòa Clubhouse rộng 450m2, và công viên trung tâm 1,9ha, nhằm gắn kết cộng đồng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ ra các khu vực lân cận, nơi hạ tầng giao thông liên vùng phát triển và quy hoạch bài bản, Hưng Yên đang dần trở thành lựa chọn chiến lược cho an cư lẫn đầu tư. Tận dụng trọn vẹn lợi thế này, The Fullton không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp, mà còn mở ra một chuẩn sống mới, mỗi tổ ấm đều trở thành di sản, kết tinh và tiếp nối các giá trị gia đình.

Về dự án The Fullton:



The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development (Việt Nam) tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.



– Vị trí: Vinhomes Ocean Park 3

– Hotline: 1800 400 088

– Website: thefullton.com.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/CapitaLandVietnam

– TikTok: https://www.tiktok.com/@thefullton.cld

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ

Thời gian xuất bản: 25/07/2025 13:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/hung-yen-diem-sang-an-cu-phia-dong-ha-noi-69159.html

————–