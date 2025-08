Hướng Đến Tiêu Chuẩn Cao Cấp KĐT Quốc Tế: Five Star Eco City Hợp Tác Với Đơn Vị Vận Hành Chuyên Nghiệp Giúp Nâng Tầm Chuẩn Sống Và Gia Tăng Giá Trị BĐS Long An

Trong bối cảnh phát triển đô thị bền vững, Five Star Eco City – dự án đại đô thị sinh thái quy mô lớn của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) – đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực phía Nam.

Với sự đầu tư bài bản cùng chiến lược phát triển đồng bộ, khu đô thị không chỉ mang đến môi trường sống lý tưởng mà còn góp phần nâng cao giá trị bất động sản tại Long An. Gần đây, sự kiện hợp tác chiến lược giữa Five Star Group và BRD Việt Nam tiếp tục khẳng định tầm nhìn quốc tế của dự án.

Five Star Eco City là dự án trọng điểm của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, tọa lạc tại Long An – cửa ngõ phía Nam Sài Gòn. Với tổng diện tích 669 ha, dự án được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Các tiện ích nổi bật tại Five Star Eco City bao gồm: Công viên và hồ sinh thái rộng lớn, mang lại không gian sống thư giãn, trong lành và gần gũi thiên nhiên ; Trường học quốc tế, bệnh viện hiện đại, đảm bảo chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt nhất; Trung tâm thương mại, khu mua sắm, giải trí cao cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiện nghi của cư dân; Hệ thống giao thông nội khu đồng bộ, kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế trọng điểm.

Với thông điệp “Cuộc sống bình yên – Thiên nhiên ban tặng”, Five Star Eco City là minh chứng cho tầm nhìn của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao trong việc xây dựng một không gian sống xanh và phát triển bền vững.

Nhằm nâng cao chất lượng vận hành và quản lý khu đô thị theo chuẩn mực quốc tế, Five Star Group đã ký kết hợp tác chiến lược với BRD Việt Nam, một trong những đơn vị quản lý vận hành hàng đầu tại Việt Nam.

BRD Việt Nam được biết đến với kinh nghiệm quản lý vận hành các dự án quy mô lớn, áp dụng các tiêu chuẩn cao cấp và giải pháp quy trình đồng bộ, chuyên nghiệp Đơn vị này cam kết mang đến những giá trị vượt trội:

Quy trình quản lý vận hành đồng bộ, đảm bảo xây dựng Khu đô thị đẳng cấp và đáng sống.

Ứng dụng quy trình quản lý vận hành và khai thác hiện đại, hiệu quả và nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Dịch vụ chăm sóc tận tâm, đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân trong mọi khía cạnh.

Bà Nguyễn Hồng Huệ, Tổng Giám đốc BRD Việt Nam, nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Five Star Group là cơ hội để chúng tôi mang đến dịch vụ vận hành chất lượng cao, đảm bảo môi trường sống tiện nghi và đẳng cấp cho cư dân Five Star Eco City."

Sự đồng hành của BRD Việt Nam không chỉ góp phần nâng tầm chuẩn sống tại khu đô thị mà còn khẳng định vị thế của Five Star Eco City trên thị trường bất động sản cao cấp.

Five Star Eco City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là động lực thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực Long An. Với vị trí chiến lược và quy hoạch bài bản, khu đô thị đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Hệ thống tiện ích hiện đại kết hợp với dịch vụ vận hành tiêu chuẩn quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng giúp tăng giá trị bất động sản bền vững. Long An, với vai trò là đô thị vệ tinh của TP.HCM, đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn như Five Star Eco City.

Ông Phùng Quang Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, chia sẻ: "Hợp tác với BRD Việt Nam không chỉ đảm bảo chất lượng vận hành mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một khu đô thị đạt chuẩn quốc tế, mang đến giá trị bền vững cho cư dân và nhà đầu tư."

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn. Thành công của Five Star Eco City là minh chứng cho tâm huyết của tập đoàn trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, đẳng cấp và bền vững. Bên cạnh Five Star Eco City, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao còn sở hữu hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn khác, khẳng định vị thế trong ngành bất động sản, như Five Star Odyssey (Vũng Tàu): Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao cao 50 tầng, tọa lạc tại đường Thùy Vân, với kiến trúc Đông Nam Á độc đáo và tất cả các căn hộ condotel đều có 100% view biển; Five Star Poseidon (Vũng Tàu): Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao cao 43 tầng, mang thông điệp “Đánh thức cuộc sống – Tương lai thịnh vượng”; Happy Valley (Đà Lạt): Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp nằm giữa không gian thiên nhiên thơ mộng của Đà Lạt.

Những dự án này thể hiện cam kết của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao trong việc kiến tạo những không gian sống đẳng cấp và bền vững, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

***

THÀNH PHỐ SINH THÁI NĂM SAO – FIVE STAR ECO CITY