Huyện lên đời, giá đất lên theo

Dân đầu tư rộn ràng đi săn nhà đất

Từ trung tuần tháng 3/2021, khi thông tin Sở Nội vụ trình dự thảo phương án chuyển 5 huyện ngoại thành TP.HCM gồm Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ và Củ Chi thành quận trong 5-10 năm tới chính thức được công bố, nhiều ý kiến lo ngại tình trạng sốt đất tại các địa phương này sẽ quay trở lại. Bởi trên thực tế, thông tin này xuất hiện, lượng dân đầu tư đổ về đây tăng khá nhiều nếu so với thời điểm cuối năm trước đó.

Ông Nguyễn Đỗ Trung, một môi giới lâu năm tại khu Nam cho biết, thông tin về đẩy nhanh phương án lên quận giúp làm nóng thị trường khu Nam. Lượng dân đầu tư đổ về Nhà Bè, Bình Chánh tìm mua nhà đất tăng thêm ít nhất 30-40% so với cuối năm ngoái. Nếu xét lượng giao dịch thực được xác lập thì hiện tại biến động chưa lớn, nhưng sự quan tâm của nhà đầu tư với thị trường tăng hết sức rõ ràng.

Nhu cầu tìm hiểu về thị trường nhà đất tại các huyện ngoại thành TP.HCM gia tăng khi có thông tin đẩy nhanh đề án lên quận. Ảnh minh họa

"Khu vực Nhà Bè ít dự án mới triển khai, dân đầu tư vẫn mua lại sản phẩm cũ từ các tay đầu tư đi trước. Tuy nhiên số lượng chủ đất có ý định sang nhượng lúc này không nhiều. Điều này khiến người tìm mua nhiều nhưng không có người bán, giao dịch thực cũng không tăng đột biến. Nếu các thị trường khác cung – cầu không gặp nhau thường do bên bán “nói thách”, bên mua ép giá, đất Nhà Bè không bị thổi phồng sau thông tin lên quận vì đây không phải tin mới, khó tạo tác động mạnh vào thị trường. Quan trọng nhất vẫn là người bán không vội, người mua cũng tỉnh táo, thị trường sôi động hơn nhưng khó có chuyện sẽ sốt đất”, ông Trung cho hay.

Tương tự Nhà Bè, thị trường Bình Chánh cũng thoát cảnh nguội lạnh nhờ thông tin đề án lên quận được đẩy nhanh. Loạt dự án triển khai trên địa bàn này ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng thêm từ 10-15%, đất nền dự án và đất riêng lẻ được tìm mua nhiều nhất với nhiều khu vực mỗi ngày đón cả chục lượt khách tham quan. So với Nhà Bè, giao dịch thực ở Bình Chánh diễn ra nhiều hơn, nhất là đất thổ vườn ở các khu vực vùng ven, nơi quỹ đất nhiều và giá thành còn mềm. Với những vùng trung tâm Bình Chánh, căn hộ đang chiếm ưu thế.

Không rộn ràng như khu Nam nhưng nhà đất huyện Hóc Môn cũng ghi nhận nhu cầu mua tăng khá nhiều, nhất là ở khu vực xã Xuân Thới Thượng, đất nền dọc tuyến QL 22 và thị trấn Hóc Môn. Nhiều sàn môi giới tại đây cho hay, bình thường mỗi tháng chỉ có khoảng 8 -10 khách thật sự có nhu cầu và quan tâm mua đất thì trong tháng 3 vừa qua, con số này tăng gấp 2-3 lần. Lượng giao dịch thực chốt thành công cũng tăng cao hơn so với các tháng trước đó. Đất Hóc Môn không sốt nhưng được cái mua bán ổn định, biên độ tăng không thấp nên phù hợp với nhà đầu tư tài chính tầm trung. So với khu Nam, đất khu Tây vẫn rẻ hơn nhiều và có nhiều lựa chọn hơn.

Giá đất tăng nhưng không đột biến

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tính đến cuối tháng 3/2021, giá đất dự án tại 4 huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè đang ghi nhận biên độ tăng trung bình 10-15% và gần 5-8% với loại hình đất thổ cư trong nội thị.

Trong số 4 huyện này thì huyện Cần Giờ là điểm nóng tăng giá đất vượt trội khi đất thổ cư một số trục đường lớn ở thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa rao bán trong khoảng 15-60 triệu đồng/m2, tăng 10-15% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân tăng giá là địa phương này có sự cập nhật thông tin khá liên tục về dự án đô thị lấn biển, phà vận tải đường biển Cần Giờ – Vũng Tàu được đưa vào khai thác và cầu Bình Khánh sẽ khởi công năm 2022. Dạo quanh một vòng thị trường nhà đất nơi đây, không ít nhà đầu tư cá nhân hay những nhóm đầu tư mới nhảy vào cuộc săn đất. Nếu dân đầu tư cá nhân chủ yếu săn đất gần thị trấn, diện tích nhỏ nhưng giá cao thì các nhóm đầu tư có xu hướng đi xa hơn để săn các quỹ đất lớn với giá mềm hơn đôi chút.

Xu hướng tăng giá đang diễn ra tại 5 huyện ngoại thành nhưng biên độ tăng thực không đột biến như giới chuyên gia lo ngại. Ảnh minh họa

Khu vực Bình Chánh, Nhà Bè giá đất trong tháng 3 không ghi nhận biên độ tăng đột biến nhưng lại có động thái tăng cục bộ tại một số khu vực. Cụ thể, đất nền dự án tại Nhà Bè chào bán giá trung bình từ 22-45 triệu đồng/m2, tăng nhẹ tầm 5-6% so với cuối năm 2020. Tuy nhiên với một số các khu vực trung tâm như Phước Kiển hay các khu dân cư quy hoạch ven sông, giá đất nhiều khu chạm mức từ 65 -90 triệu/m2, tăng gần 15% so với cuối năm. Tương tự, đất nền tại huyện Bình Chánh, đặc biệt là đất quanh khu dân cư hiện hữu đang neo ở ngưỡng 20-120 triệu đồng/m2, tuy không biến động mạnh so với cuối năm 2020 nhưng vẫn có vài khu tăng nhẹ 5-10%. Đất trung tâm có nhiều khu vực đạt ngưỡng gần 230 triệu đồng/m2. Riêng đất vườn Nhà Bè, Bình Chánh cũng biến động nhiều khi giá bán tăng thêm từ 500-700 nghìn/m2.

So với khu Nam, khu Tây có giá đất thay đổi không nhiều, chủ yếu vẫn là tăng theo thị trường chung, ở tầm 7-10% so với cùng kỳ và ít chịu ảnh hưởng từ thông tin lên quận. Không tính khu trung tâm thị trấn Hóc Môn, đất tại hai xã Xuân Thới Thượng và Đông Thạnh có biến động giá bán cao nhất, trung bình từ 20-45 triệu đồng/m2, tăng ít nhất từ 3-5% so với cuối năm 2020.

Từ diễn biến thị trường có thể chỉ ra, giá BĐS tại các huyện được đề xuất lên quận tuy có thay đổi nhưng chủ yếu là do biến động chung của thị trường TP.HCM và nhiều khu vực lân cận. Tác động từ thông tin đề án chưa thật sự mạnh mẽ. So với mặt bằng chung ở TP.HCM, giá đất ở 5 quận trên còn khá rẻ. Phần lớn giới đầu tư đều giữ vững quan điểm, các thị trường này nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn, sẽ khó có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhất thời nên để gây ra cơn sốt giá là không khả thi.

Phương Uyên