Huyệt mộ - kim tĩnh nghĩa trang cao cấp Phúc An Viên Long An

Nghĩa trang Phúc An Viên là một dự án 8,2ha trong tổng khu 33,2ha đầy tâm đắc của chủ đầu tư Phố Đông. Phúc An Viên Long An tọa lạc tại một vùng đất tứ linh – ngũ hành thuộc địa phận ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, giáp ranh với TP.HCM (quận 5, 6, 8, 12, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn). Dự án được công bố vào ngày 04/05/2021. Từ trung tâm TP.HCM có rất nhiều trục giao thông dẫn tới dự án, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng trên khắp các khu vực lân cận.

Toàn cảnh dự án

Phúc An Viên Long An được chia thành nhiều phân khu, tên gọi đầu của mỗi khu được ghép lại thành một câu ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc: "Đức Lưu Quang – Nhật Tiến Vinh Hoa" cùng với "Gia Đường – Hưng Thịnh".

Mặt bằng phân khu

Phúc An Viên Long An có pháp lý minh bạch, rõ ràng với thời hạn sử dụng đất vĩnh viễn lâu dài. Dự án có các loại hình như: Mộ đơn, mộ đôi (không mái và có mái), mộ gia đình, cải táng. Bên cạnh đó còn có dịch vụ lưu giữ tro cốt và nhà tang lễ đầy đủ tiện nghi cho quý khách hàng.

Chủ đầu tư xây dựng giá cả đa dạng, dao động chỉ từ 26 triệu/mộ đơn, 78 triệu/mộ đôi không mái, 89 triệu/mộ đôi có mái và 292 triệu/mộ gia đình. Đây là mức giá hợp lý cho tất cả các khách hàng. Phương châm của chủ đầu tư là mong muốn khách hàng từ thu nhập thấp đến thu nhập cao đều có thể chăm lo được nơi an nghỉ cuổi cùng cho những người thân yêu của mình một cách trọn vẹn nhất. Mẫu mã xây dựng từ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu đa dạng và phù hợp với từng phân khu, từng túi tiền của khách hàng.

Phúc An Viên Long An tự tin là dự án nghĩa trang xanh – đẹp – giá hữu nghị nhất trong hệ thống nghĩa trang hiện nay. Phúc An Viên Long An, nơi tôn vinh các giá trị tinh thần không gì so sánh được.