Háo Hức Trải Nghiệm “Nhà Sang Xe Xịn”

Trong sự kiện lần này, Iris Tower áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn thu hút người mua để ở và cả nhà đầu tư.

Đầu tiên, phải kể đến chương trình mua nhà trúng xe “Iris- Nhà sang xe xịn – Mở lối tương lai” với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị “khủng” như Casper Smart Tivi 43 Inch, 1 xe Yamaha Latte phiên bản giới hạn,… đặc biệt là giải nhất với cặp xe bao gồm “1 xe Yamaha Grande Blue Core Hybrid và 1 xe Yamaha Nvx 155 VVA thế hệ II”.

Ngoài ra chính sách bán hàng cực kỳ hấp dẫn vay ưu đãi không lãi suất, ân hạn lãi gốc tận 12 tháng, tại Iris Tower còn có nhiều chính sách thanh toán, chiết khấu tốt dành cho khách hàng khi thanh toán sớm.

Khi tham gia sự kiện lần này, khách hàng có cơ hội chiêm ngưỡng không gian sống xanh tại Iris Tower, ấn tượng hơn với không gian thiết kế căn hộ cảm nhận được tổ ấm gần hơn. Tất cả khách hàng khi phát sinh giao dịch sẽ được tham dự chương trình rút thăm may mắn “Iris – Nhà sang xe xịn – Mở lối tương lai” cơ hội nhận ngay giải thưởng “1 xe YAMAHA GRANDE BLUE CORE HYBRID và 1 xe YAMAHA NVX 155 VVA THẾ HỆ II”.

Iris Tower Bức Tranh Lý Tưởng Cho Tương Lai

Sự kiện mở bán Iris Tower tiếp tục tạo dựng niềm tin với khách hàng dựa trên việc đề cao giá trị thật. Hiện tại, dự án đã xây dựng hoàn thiện những bước cuối cùng và chuẩn bị bàn giao cho cư dân.

Tọa lạc tại vị trí “vàng” giữa lòng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chỉ cách 500m đến trung tâm hành chính thành phố Thuận An, chợ Bình Đáng rất thuận tiện đi chợ nấu ăn hằng ngày, chợ Thái Bình, KCN VSIP 1, các trường mầm non tư thục,… Và cách trung tâm thương mại như: AEON Mall, Vincom Plaza, Lotte Mart khoảng 5-10 phút đi xe. Ngoài ra chỉ từ 3-5 km là đến KCN công nghệ cao Bình Dương, Hệ thống trường học các cấp và Hệ thống phòng khám, bệnh viện đa khoa Thuận An, Hoàn Hảo, bệnh viện Quân đoàn 4,…

Đến Iris Tower khách hàng sẽ chiêm ngưỡng được không gian xanh từ bên ngoài vào trong. không chỉ đơn thuần là cuộc sống xanh hài hòa mà còn là xu thế góp phần bảo vệ sức khỏe và xây dựng tương lai phát triển bền vững. Với mật độ xây dựng dành cho khuôn viên xanh lên đến 60%, mang đến những trải nghiệm sống khác biệt với đầy đủ hệ thống tiện ích theo phong cách sống hiện đại tiện nghi dành cho cư dân.

Chọn Iris Tower là nơi dừng chân, khách hàng sẽ tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét, từng thiết kế hiện đại, tinh tế đặc trưng là không gian được tận dụng ánh sáng từ thiên nhiên với hệ thống cửa kính. Tận hưởng bầu không khí trong lành từ Iris trên cao nơi lý tưởng, nhâm nhi cà phê sáng hay thư thái trà chiều cùng gia đình. Bên ngoài, có ban công rộng và thoáng làm tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ.

Bên cạnh đó, ngoài những không gian xanh thì Iris còn có vườn tiểu cảnh, sân chơi trẻ em, sân tập thể dục, đài hoa sắt, quảng trường, khu bbq cho cả nhà quây quần bên nhau dịp cuối tuần. Iris Tower mang đến không gian sống hoàn hảo thỏa mãn mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân.

Giá trị thật còn được thể hiện qua pháp lý minh bạch của dự án Iris Tower. Sau khi bàn giao, Iris Tower sẽ tiến hành thủ tục cấp sổ hồng từng căn cho cư dân theo quy định. Xứng đáng trở thành lựa chọn hoàn hảo để mọi thế hệ trong gia đình tận hưởng một cuộc sống đoàn viên, thư thái, luôn tràn đầy năng lượng.