Ixora Ho Tram by Fusion và lợi thế đặc biệt đến từ vị trí đắc địa

Điểm ấn tượng đầu tiên khi nói đến vị trí của Ixora Ho Tram by Fusion chính là vị thế “tựa sơn hướng thủy” với một bên là dải biển dài nguyên sơ của Hồ Tràm, một bên là mảng xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh Phước Bửu – Bình Châu có diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha. Đây sẽ là nơi du khách không chỉ tận hưởng những làn gió biển tươi mát mà còn có thể cảm nhận rõ ràng một không gian ngập tràn mảng xanh, một bầu không khí trong lành và thuần khiết.

Chưa dừng lại ở đó, Ixora Ho Tram by Fusion còn nằm trong quần thể khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Ho Tram Strip rộng 164ha, một trong những công trình với quy mô tầm cỡ, góp phần làm thay đổi ngoạn mục bộ mặt của khu vực Hồ Tràm. Ixora Ho Tram by Fusion thực sự gây ấn tượng và tạo dấn ấn khác biệt khi được đặt lên bàn cân bởi vị trí tọa lạc nằm trong khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí danh giá bậc nhất trong khu vực, liền kề những tiện ích đa dạng hàng đầu hiện hữu và sắp triển khai như khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, casino, sân golf The Bluffs đẳng cấp quốc tế, ẩm thực đa dạng, rạp chiếu phim, công viên nước.



Ixora Ho Tram by Fusion, thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng hòa mình cùng không gian của biển trời xanh mát

Trong thời gian sắp tới, chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. (HTP) sẽ hoàn tất các công đoạn chuẩn bị và chính thức giới thiệu và đưa vào vận hành khách sạn 5 sao lừng lẫy InterContinental Grand Ho Tram thay cho thương hiệu trước đây là khách sạn The Grand Ho Tram. Tiếp sau đó là việc chuẩn bị khai trương khách sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, quần thể hai khách sạn này sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 phòng nghỉ dưỡng sang trọng và tiện nghi.

InterContinental Grand Ho Tram mang đến du khách những trải nghiệm thú vị và đa dạng, từ ẩm thực như nhà hàng, bar, lounge, club, cho đến các dịch vụ vui chơi như hồ bơi, phòng gym, spa, mua sắm và casino. Trong khi đó, toàn bộ tiện nghi tại khách sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach được thiết kế hướng đến sự thoải mái dành cho các nhóm khách gia đình. Du khách có thể vừa thỏa thích bơi lội tại các hồ bơi ngoài trời vừa ngắm hoàng hôn phía chân trời, hoặc có thể ngắm nhìn toàn cảnh cánh rừng nguyên sơ từ quán bar 360 độ trên cao. Từ khách sạn, du khách có thể tản bộ đi đến khách sạn InterContinental Grand Ho Tram và tự thưởng cho mình những khoảnh khắc thư giãn tại rạp chiếu phim, thưởng thức món ăn tại trung tâm ẩm thực hay vui chơi ở công viên nước.



Ixora Ho Tram by Fusion – thiên đường nghỉ dưỡng miền nhiệt đới với khí hậu trong lành, nắng ấm quanh năm

Cũng thuộc siêu dự án Ho Tram Strip, sân golf The Bluffs do huyền thoại gôn thủ Greg Norman thiết kế có khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế chuyên nghiệp. The Bluffs là sân golf đầu tiên tại Việt Nam lọt vào danh sách Top 100 sân golf tốt nhất thế giới của Golf Digest – tạp chí golf danh giá chuyên bình chọn sân golf quốc tế thông qua các tiêu chí đánh giá khắt khe.

Đó là chưa kể đến kế hoạch xây dựng công viên nước hiện đại kề bên. Bức tranh về quần thể khu nghỉ dưỡng nhộn nhịp, tươi mới và sang trọng bậc nhất Ho Tram Strip đang từng ngày rõ nét hơn và chẳng mấy chốc, thị trường sẽ không khỏi trầm trồ trước quy mô thực sự ấn tượng của dự án này. Tất cả tạo nên bức tranh tổng thể như một thiên đường vui chơi giải trí bất tận bên bờ biển và tại nơi đó, khách hàng của Ixora Ho Tram by Fusion chỉ cần thong dong vài bước chân là bước vào thế giới của niềm vui và những dịch vụ hàng đầu, đẳng cấp quốc tế.



Ixora Ho Tram by Fusion, nơi thiên đường chỉ cách vài bước chân

Là thủ phủ mới của ngành du lịch nghỉ dưỡng, Hồ Tràm đã không còn xa lạ đối với du khách và nhà đầu tư. Nơi đây không chỉ làm xiêu lòng du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình của những bờ biển dài cùng khí hậu nắng ấm, dễ chịu quanh năm và những mảng xanh ngút ngàn của khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu – Bình Châu mà còn thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư bởi tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai với hàng loạt các công trình hạ tầng đã, đang và sẽ nhanh chóng được triển khai. Từ tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây cho đến các công trình đang và sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Xuyên Mộc mở rộng 42m và đặc biệt hơn, chính là sự hình thành của sân bay quốc tế Long Thành, nơi chỉ cách Hồ Tràm 50 phút lái xe.

Với các yếu tố kể trên cùng định hướng của chính phủ trong mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước và tình hình đại dịch Covid-19 như hiện nay khi mà xu hướng du lịch đang dần thay đổi từ việc di chuyển bằng các phương tiện công cộng sang tự lái xe để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian lẫn chi phí, Hồ Tràm nói chung và điểm đến Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng hiển nhiên càng trở nên “nóng bỏng” hơn bao giờ hết.