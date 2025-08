Izumi City: Lựa Chọn An Cư Và Đầu Tư Sinh Lời Bền Vững

Triển vọng thị trường bất động sản khu Đông TPHCM ngày càng khởi sắc nhờ sở hữu vị trí chiến lược và đang được tập trung phát triển hệ thống hạ tầng. Sự tham gia của nhiều “ông lớn” là minh chứng cho tiềm năng của thị trường bất động sản khu vực này.

Sức Hút Bất Động Sản Khu Đông

Khu Đông được định hướng quy hoạch trở thành một trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ phát triển hàng đầu khu vực phía Nam. Hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, từ cao tốc, metro, đường thủy, đường hàng không… giúp kết nối xuyên suốt, tạo nền tảng quan trọng để phát triển.

Các chuyên gia khẳng định, khu Đông đang có sức bật mạnh mẽ từ hệ thống hạ tầng phát triển nhanh chóng và là trung tâm của vùng đô thị TPHCM với hạt nhân là đô thị thông minh, sáng tạo quy mô lên đến 22.000ha tại thành phố Thủ Đức. Đây là nguyên nhân giúp thị trường bất động sản khu Đông ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo một dự báo gần đây của Cushman & Wakefield Việt Nam, nguồn cung căn hộ và nhà liền thổ tại TPHCM trong giai đoạn 2024 – 2026 sẽ chủ yếu tập trung tại khu Đông.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu Đông đang tập trung nhiều dự án đại đô thị quy mô, được phát triển bởi các ông lớn trong và ngoài nước. Nổi bật có thể kể đến Izumi City, EcoVillage Saigon, Fiato Airport City, Swanbay,…

Theo xu thế tất yếu, khi quỹ đất khu vực trung tâm thành phố hiện hữu đang trở nên chật chội, người dân có xu hướng "ly tâm" và điểm đến được yêu thích là các đô thị sinh thái được quy hoạch chỉn chu, hoàn chỉnh. Những lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông kết nối thông suốt cùng dư địa tăng giá đưa bất động sản khu Đông trở thành lựa chọn an cư và tích sản bền vững.

Izumi City – dự án nổi bật trên bản đồ bất động sản phía Đông

“Khẩu Vị” Mới Của Thị Trường

Quan sát thực tế thị trường có thể thấy, sau giai đoạn thách thức vừa qua, tiêu chí chọn bất động sản của khách hàng đang thiên về những dự án từ chủ đầu tư uy tín, có tiến độ xây dựng đảm bảo, pháp lý rõ ràng. Đặc biệt, các dự án vị trí gần sông, được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, đề cao trải nghiệm sống của cư dân, sản phẩm đã hình thành đang thu hút đông đảo khách hàng mua ở và nhà đầu tư tìm kiếm giao dịch.

Điển hình như khu đô thị tích hợp Izumi City do Nam Long và Hankyu Hanshin Properties – doanh nghiệp có hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản tại Nhật Bản – làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô lên đến 170ha, tọa lạc ngay giao lộ Nam Cao và Hương lộ 2, đối diện Vinhomes Grand Park qua sông Đồng Nai.

Hiện giai đoạn 1 của Izumi City phát triển theo mô hình compound (khu biệt lập) với 275 sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn, biệt thự song lập đã hoàn thiện và đang chào đón cư dân về an cư. Hệ thống tiện ích phong phú, hiện đại như clubhouse, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… cũng đã được đưa vào vận hành phục vụ cư dân. Nhà hoàn thiện, tiện ích sẵn sàng cùng uy tín liên doanh Việt – Nhật đáp ứng “khẩu vị” đầu tư an tâm, an toàn mà khách hàng đang tìm kiếm.

Izumi City giai đoạn 1 đã hoàn thiện



Giới kinh doanh bất động sản nhận định, bên cạnh vị trí chiến lược, di chuyển vào trung tâm TPHCM hoặc đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ trong khoảng 25-30 phút, Izumi City còn là dự án nổi bật khi được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp quốc tế với 5,5km trải dài dọc sông Đồng Nai và sông Bến Gỗ được quy hoạch chuẩn chỉnh, tôn trọng hệ sinh thái tự nhiên. Khu đô thị sở hữu hơn 185.000m2 diện tích cho mảng xanh, 61.000m2 diện tích mặt nước mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng với 119.000m2 diện tích đất thương mại, 71.000m2 diện tích đất giáo dục… mang đến những trải nghiệm sống phong phú và khác biệt.

Bên cạnh đó, vị trí chiến lược tại trung tâm vùng đô thị phía Đông TPHCM nên Izumi City còn hưởng lợi từ các tiện ích về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, thương mại – dịch vụ của quần thể đô thị đang phát triển xung quanh. Những yếu tố này không chỉ đảm bảo Izumi City là nơi an cư lý tưởng lâu dài mà còn là một kênh tích sản, đầu tư an toàn và sinh lời bền vững theo thời gian.

Minh Khang