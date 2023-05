Izumi City – “Modern Township” nổi bật tại khu Đông TPHCM

Đặc điểm ưu việt của Modern Township

Theo kinh nghiệm trên thế giới, khu đô thị tích hợp (Modern Township) là những dự án có quy mô dân số tương đương một phường được quy hoạch một cách có chiến lược và khoa học, tích hợp nhiều chức năng hỗn hợp như nhà ở, thương mại, giáo dục, giải trí, y tế và cả không gian làm việc…

Các Modern Township phát triển thành công ở những quốc gia tương đồng với Việt Nam có thể kể đến như Desa ParkCity (Malaysia), Nichada Thani (Thái Lan)… Các dự án này đều nằm ở khu vực ngoại ô, nhưng thu hút hầu hết cư dân là các gia đình trung lưu mong muốn có cuộc sống chất lượng, môi trường sống được đề cao.



Khu đô thị tích hợp Desa ParkCity 191ha được đánh giá là cộng đồng xanh, an toàn và đáng sống nhất tại Malaysia sau 20 năm phát triển.

Ở trong các khu đô thị này, cư dân không cần phải đi ra bên ngoài để tiếp cận những tiện nghi hiện đại mà có thể tận hưởng cuộc sống với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ từ trung tâm thương mại – dịch vụ, khu vui chơi giải trí, công viên, trường học, khu y tế cho đến trung tâm sự kiện, quảng trường… Chưa kể giá trị tài sản tăng cấp số nhân theo lộ trình phát triển của khu đô thị.

Đúc kết kinh nghiệm từ các mô hình bất động sản thành công trên thế giới, mô hình Modern Township được Nam Long phát triển dựa trên 4 nền tảng: hạ tầng kết nối đồng bộ; quy hoạch khu đô thị phức hợp kết hợp đa dạng các chương trình tạo điểm đến; ứng dụng công nghệ tiên tiến và quản lý vận hành thông minh nhằm để xây dựng thành nơi đáp ứng được 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu của cuộc sống gồm: sống – học tập – làm việc – vui chơi – mua sắm. Mỗi khu đô thị đều có tinh thần đô thị riêng, đối tượng phục vụ riêng và được đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp.



Khu đô thị Mizuki Park bàn giao giai đoạn 1 đã đón 2.000 hộ cư dân đến sống.

Với quy mô rộng lớn, các khu đô thị này tích hợp đa dạng các công trình, cụm hỗn hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, giải trí… đề cao trải nghiệm sống của cư dân và gắn kết cộng đồng. Thời gian vừa qua Nam Long đã gây tiếng vang lớn khi phát triển một số Modern Township như Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), Akari City (Bình Tân, TPHCM) hay Waterpoint (355ha, Bến Lức, Long An).

Izumi City – Modern Township mới nổi bật tại khu Đông

Dự án mới của khu Đông là Izumi City (170ha, Biên Hòa, Đồng Nai) vừa được Nam Long và Hankyu Hanshin công bố. Đây là một Modern Township điển hình dựa trên 4 nền tảng chính, mang đến cho cư dân cơ hội tận hưởng cuộc sống gồm 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu gồm: sống – học tập – làm việc – vui chơi – mua sắm. Theo đó, Izumi City được quy hoạch các tiện ích và các sự kiện sôi nổi kết nối cộng đồng cư dân, tạo điểm nhấn cho cuộc sống sôi động và cũng là điểm đến đầy sức hấp dẫn đối với cộng đồng trong khu vực, tạo nên sự yên mến và muốn gắn bó lâu dài.



Cảnh quan tự nhiên mang bản sắc địa phương là một điểm nhấn thu hút của khu đô thị Waterpoint.

Chủ đầu tư cũng ứng dụng các phương pháp khoa học công nghệ tiên tiến, thiết kế quy hoạch thông minh, cảnh quan, hệ thống cấp thoát nước, camera an ninh… để phục vụ tốt nhất cho cư dân. Các tên tuổi lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản như WATG (Singapore), Aurecon (Úc), Arcadis (Hà Lan), Belt Collins (Hong Kong)… cùng tham gia đảm bảo dự án được triển khai chuẩn mực nhất. Khi hoàn thành, Izumi City sẽ được quản lý vận hành bằng các ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo môi trường sống chất lượng, an ninh, an toàn.

Ngoài ra, Izumi City còn được hưởng lợi lớn nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh bao gồm các tuyến giao thông hiện hữu như cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 51, đường Nam Cao, Hương lộ 2, đường 319, metro Bến Thành – Suối Tiên – Biên Hòa và các dự án đang đầu tư gồm sân bay quốc tế Long Thành, monorail sân bay Tân Sơn Nhất – sân bay Long Thành, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu… Như vậy, từ Izumi City dễ dàng vào trung tâm TPHCM hoặc đến tất cả các thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Vũng Tàu, Biên Hòa, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một…

Chưa kể Izumi City tọa lạc bên mặt tiền sông Đồng Nai và sông Bến Gỗ là tuyến đường thủy chiến lược về du lịch, vận tải hàng hóa liên cảng, đồng thời môi trường luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho TPHCM.



Thừa hưởng thiên nhiên 5,5km sông nước kết hợp với quy hoạch hiện đại, Izumi City mở ra không gian sống đáng mơ ước (www.izumicity.vn)

Đặc biệt, một điểm sáng kết hợp làm gia tăng giá trị rất lớn cho Izumi City là vị trí “trái tim” quần thể đô thị khu Đông. Khu vực này đang hình thành chuỗi đô thị hàng ngàn héc ta được đầu tư chỉn chu và kết nối hoàn chỉnh. Hệ thống tiện ích cao cấp cũng dần lấp đầy gồm khu công nghệ cao TPHCM, khu công nghệ cao Amata, Đại học Quốc gia TPHCM, sân golf Thủ Đức và Long Thành, bệnh viện quốc tế Shing Mark, các trung tâm hội nghị – triển lãm quốc tế hay khu du lịch Sơn Tiên lớn nhất Đông Nam Á… Tất cả kết hợp với việc quy hoạch xây dựng “thành phố sân bay Long Thành” sẽ biến khu vực Izumi City thành nơi đáng sống, đáng mơ ước.

Khánh An