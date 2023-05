Joseph Low, Chủ Tịch Keppel Land Việt Nam Nhận Giải Thưởng Nhân Vật Bất Động Sản Của Năm

Ông Joseph Low đã có những chia sẻ về thành tựu của Keppel Land qua ba thập kỷ tại Việt Nam, ý nghĩa của giải thưởng cũng như chiến lược lâu dài của doanh nghiệp trong tương lai.

Đâu là những thành tích Keppel Land đạt được khiến ông cảm thấy tự hào nhất?

Chúng tôi đang chuẩn bị chào đón cột mốc 30 năm phát triển tại Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, Keppel Land đã đóng góp cho công cuộc đô thị hóa của Việt Nam bằng việc mang đến các giải pháp không gia đô thị chất lượng cao và bền vững nhằm kiến tạo cộng đồng, nâng tầm cuộc sống.

Ngày nay, Keppel Land đã phát triển và trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn mạnh nhất với hơn 20 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,5 tỉ đô la Mỹ. Doanh nghiệp được biết đến qua danh mục các dự án nhà ở chất lượng như Estella Heights, Celesta Rise và Empire City, cũng như các dự án cao ốc văn phòng, thương mại hạng A như Saigon Centre, nơi cửa hàng bách hóa Takashimaya tọa lạc.

Những thành tích xuất sắc của Keppel Land tại Việt Nam đã đem đến cho chúng tôi vị thế vững chắc để không ngừng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như hướng đến mục tiêu 30 năm phát triển rực rỡ hơn nữa tại đây.

Ông Joseph Low (phải), Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, nhận giải thưởng Nhân vật bất động sản của năm tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

Giải thưởng Nhân vật bất động sản của năm có ý nghĩa như thế nào với ông?

Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng Nhân vật bất động sản của năm. Giải thưởng này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi Keppel Land đang kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận không chỉ đối với tôi, mà còn đối với tất cả những nhân viên đã và đang làm việc tại Keppel Land Việt Nam, cho những thành tựu của công ty và sự cống hiến hết mình của nhân viên trong suốt 30 năm đóng góp vào công cuộc đô thị hóa bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng cũng là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt khi Keppel Land đang củng cố tầm nhìn để tái định nghĩa không gian đô thị cho một tương lai bền vững.

Tại PropertuGuru Vietnam Property Awards 2022, Keppel Land và các dự án còn chiến thắng những giải thưởng nào khác, thưa ông?

Tại lễ trao giải, chúng tôi còn giành chiến thắng tại 11 hạng mục khác, bao gồm Nhà phát triển bất động sản bền vững tốt nhất Việt Nam. Đây là giải thưởng công nhận nỗ lực của các nhà phát triển bất động sản trong việc triển khai các đặc điểm thiết kế thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu xây dựng ít tác động đến môi trường cũng như lắp đặt các hệ thống tiết kiệm năng lượng và xử lý rác thải hiệu quả tại các dự án. Ngoài ra, Keppel Land còn giành chiến thắng tại hạng mục Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam và 3 giải thưởng khác bao gồm Thiết Kế và Xây Dựng Bền Vững; Thành Tựu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp (CSR).

The Infiniti, giai đoạn ba của Riviera Point, một dự án nhà ở của Keppel Land tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh với giải thưởng Dự án căn hộ tốt nhất Việt Nam, đây là danh hiệu cao quý nhất trong tất cả các hạng mục của dự án căn hộ. The Infiniti còn được gọi tên ở ba hạng mục khác bao gồm Dự án xanh tốt nhất Việt Nam, Dự án căn hộ bên sông tốt nhất Việt Nam và Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc cảnh quan tốt nhất Việt Nam. Trong khi đó, Celesta Heights and Celesta Avenue, dự án tại Nhà Bè do Keppel Land và Phú Long hợp tác phát triển, lần lượt chiến thắng tại hạng mục Dự án căn hộ có kiến trúc xây dựng tốt nhất Việt Nam và Dự án nhà thấp tầng tốt nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Keppel Land tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển của Keppel Land Việt Nam trong tương lai?

Tầm nhìn 2030 của Keppel nhấn mạnh rằng chiến lược dài hạn của Tập đoàn sẽ hướng đến sự tăng trưởng và chuyển đổi, đặt phát triển bền vững làm cốt lõi. Để củng cố điều này, Keppel Land đang tiến hành quá trình chuyển đổi từ một nhà đầu tư bất động sản truyền thống thành một doanh nghiệp theo đuổi chiến lược asset light (kinh doanh ít tài sản).

Chúng tôi đang hướng đến mảng bất động sản như một dịch vụ (real estate-as-a-service) và tận dụng công nghệ tiên tiến để tập trung vào việc lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi đang xây dựng các chiến lược tăng trưởng mới để tăng doanh thu định kỳ, bao gồm tái tạo đô thị bền vững, nơi chúng tôi tiến hành cải tiến, nâng cao các dự án cũ để tạo nên giá trị cho các bên liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm rác thải và đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi cũng đang tập trung vào mảng bán lẻ tại Việt Nam, với những kinh nghiệm và thành công đạt được từ Saigon Centre và Estella Place, hai Trung tâm mua sắm/thương mại trực thuộc Keppel Land tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận dụng sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn để đem lại các giải pháp đô thị hóa bền vững.

Keppel Land cũng đang tích cực hợp tác cùng Keppel Capital để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Thông qua các nền tảng như quỹ Keppel Vietnam Fund, chúng tôi có thể vận dụng những lợi thế của Tập đoàn để thu hút thêm vốn nước ngoài và các nhà đầu tư tài trợ cho dự án. Việc Keppel Land Việt Nam cùng với Quỹ Keppel Vietnam Fund và các nhà đầu tư mua lại ba khu đất tại Mailand Hà Nội City là một ví dụ điển hình về cách chúng tôi đang thực hiện mô hình asset light.