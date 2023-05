Jotun chính thức trở thành đối tác cung cấp sơn cho dự án The Arena

Dự án khởi đầu mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí thương mại khu vực Cam Ranh

Hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho những du khách trong và ngoài nước, The Arena Cam Ranh – “Nơi mặt trời không bao giờ lặn” được kỳ vọng trở thành dự án đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh Cam Ranh trong thời gian tới.

Tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh – Khánh Hòa, dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại khu du lịch quốc gia bắc bán Đảo Cam Ranh, sát cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – một trong 4 cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, cùng mô hình phát triển đa tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí độc đáo khác biệt tại khu vực. The Arena sở hữu diện tích hơn 29.9 ha, gồm 04 tòa tháp sẽ cung cấp cho thị trường hơn 3.500 căn hộ khách sạn và 126 shopvillas. Công trình dự kiến sẽ chính thức hoàn thành vào cuối năm 2020.



The Arena sở hữu diện tích 29.9 ha

Bên cạnh những ưu điểm trên, tiềm năng của The Arena còn được thể hiện bằng việc chăm chút trong từng chi tiết: Từ những món đồ nội thất cho đến việc lựa chọn sản phẩm sơn phù hợp. Những đối tác được The Arena tin chọn đều là những thương hiệu uy tín và tên tuổi không chỉ trong nước và còn trên toàn thế giới như: sơn Jotun, LIXIL, Segis, LG, Vicostone, Hitachi, Grohe… Thông qua hợp đồng ký kết hợp tác, Jotun chính thức trở thành đối tác cung cấp các dòng sản phẩm sơn nội thất và ngoại thất cao cấp cho dự án The Arena.



Sơn Jotun tại công trường The Arena

Với các sản phẩm ngoại thất, The Arena đã lựa chọn sản phẩm bột trét ngoại thất cao cấp Jotun cùng dòng sản phẩm sơn lót Jotashield và Jotashield bền màu tối ưu để bảo vệ công trình toàn diện. Sản phẩm còn có các ưu điểm vượt trội như: Bền màu, chống bám bụi, rong rêu và nấm mốc, kháng tia cực tím tối đa, chống thấm giảm nhiệt và đặc biệt không chứa các hóa chất gây hại.

Riêng về dòng sản phẩm nội thất, The Arena đã tin chọn sản phẩm bột trét nội thất cao cấp Jotun, sơn lót Jotasealer cùng sơn phủ Essence Dễ Lau Chùi – đây đều là những dòng sản phẩm với đặc tính dễ dàng lau chùi và che phủ bề mặt, mang đến vẻ đẹp sang trọng và mịn màng của bề mặt tường.

Các dòng sản phẩm từ Jotun đều đảm bảo hàm lượng VOC thấp, 100% không chứa APEO, phoocmon và kim loại nặng, đặc biệt là đều đạt chứng nhận Nhãn Xanh (Green Label) của Singapore – dành cho những sản phẩm thân thiện môi trường của Hội đồng môi trường Singapore.



Với công nghệ tiên tiến và uy tín lâu dài của mình, Jotun tự hào mang đến các sản phẩm chất lượng cao, được tin dùng bởi nhiều công trình lớn

Về tập đoàn sơn Jotun

Được thành lập từ năm 1926 tại Sandefjord, Na Uy, Jotun luôn tiên phong trong việc phát triển sản phẩm làm thay đổi cách nghĩ của toàn thế giới về sơn. Với hơn 64 công ty, 40 nhà máy, sản phẩm và dịch vụ hiện diện trên 100 quốc gia, Jotun thực sự là nhà cung cấp hàng đầu với các dòng sản phẩm sơn chất lượng cao cấp nhất và sơn bảo vệ cho hàng triệu công trình trên thế giới.

Tại Việt Nam, Jotun là hãng sơn dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực sơn Công nghiệp và sơn Hàng hải đồng thời phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sơn Trang trí với công nghệ pha màu bằng máy vi tính hiện đại cũng như ngành sơn Tĩnh điện đang tăng trưởng tích cực.

Với các văn phòng đặt tại Bình Dương, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội, Jotun đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng bên cạnh các sản phẩm chất lượng.



Jotun không ngừng mở rộng quy mô với niềm tin vào thị trường Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, chất lượng dịch vụ xứng tầm “ông lớn”, Jotun nhanh chóng phủ sóng toàn quốc khi không ngừng mở rộng thương hiệu từ Bắc chí Nam để tiếp cận người tiêu dùng một cách tốt hơn như: Xây dựng hệ thống phân phối với các đối tác đại lý trên toàn quốc, khánh thành thêm nhà máy thứ 02 tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè (TP.HCM) với tổng diện tích 10 ha.

Không chỉ dừng lại ở đó, Jotun còn cung cấp dịch vụ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo quá trình thi công mang lại kết quả tốt nhất, từ đó khẳng định nên vị thế của một nhà cung cấp Giải pháp Tổng thể hàng đầu về sơn, bảo vệ cho hàng triệu công trình không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.