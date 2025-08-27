KAI WINDOORS: Kiến Tạo Không Gian - Đẳng Cấp Vượt Trội

Với hành trình gần 10 năm phát triển bền vững và không ngừng đổi mới, KAI Việt Nam đã và đang đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, thi công cửa và vách nhôm kính, hệ thống cửa chống cháy.

Hành Trình Khẳng Định Thương Hiệu KAI WINDOORS

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại KAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, thi công: cửa và vách nhôm kính, hệ mặt dựng, cửa, vách kính chống cháy, cửa thép, cửa gỗ chống cháy cho nhiều công trình dự án và dân dụng.

Gần 10 năm xây dựng và phát triển, lấy phương châm “chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả” làm mục tiêu, KAI Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu, đổi mới, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nhôm kính, hệ thống cửa chống cháy và vật liệu xây dựng…

Đồng hành cùng đất nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, KAI Việt Nam với thương hiệu KAI WINDOORS tự hào góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước bằng những sản phẩm chất lượng cao, kiến tạo công trình an toàn – hiện đại – bền vững.

Tạo Dấu Ấn Qua Từng Sản Phẩm

KAI Việt Nam sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng phần lớn nhu cầu cho các công trình hiện nay. Các sản phẩm cửa và vách nhôm kính thương hiệu KAI WINDOORS đem đến nhiều tính năng vượt trội như độ bền cao, chịu lực tốt, chống oxi hóa và dễ vệ sinh. Ngoài ra sản phẩm còn có khả năng cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng tốt. Tùy vào thiết kế và nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn các loại cửa và vách nhôm kính khác nhau (Cửa mở quay, cửa mở trượt, cửa mở hất, vách ngăn hay vách mặt dựng,…).

Bên cạnh các sản phẩm về nhôm kính, thương hiệu KAI WINDOORS cũng được biết đến với dòng sản phẩm chống cháy như: cửa thép chống cháy, cửa và vách kính chống cháy, cửa cuốn chống cháy, cửa gỗ chống cháy hay rèm cuốn chống cháy,… Quy định về phòng cháy chữa cháy ngày càng được thắt chặt, đòi hỏi các công trình phải được thiết kế nhằm ngăn chặn sự cháy lan, tạo không gian an toàn trong các trường hợp hỏa hoạn. KAI WINDOORS đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, trang bị đồng bộ các phụ kiện chất lượng như bản lề, thanh đẩy thoát hiểm, tay co thủy lực… mang đến giải pháp an toàn và bền bỉ tối đa.

KAI WINDOORS thử nghiệm thành công sản phẩm kính chống cháy EI90

Các sản phẩm chống cháy của KAI WINDOORS đều được sản xuất theo tiêu chuẩn thử nghiệm TCVN 9383:2021, đây là Tiêu chuẩn Việt Nam về thử nghiệm khả năng chịu lửa cho cửa đi và cửa chắn ngăn cháy. Điều này khẳng định các sản phẩm chống cháy mà công ty cung cấp ra thị trường đều đạt tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về cấu tạo, vật liệu, kích thước và đặc tính kỹ thuật, cũng như đảm bảo sản phẩm có khả năng chịu lửa theo quy định.

Bản Lĩnh Chuyên Môn Đến Từ Thực Chiến

Với nhà máy sản xuất rộng hơn 8.000 m2 ngay tại Hà Nội, tạo thuận lợi cho công tác sản xuất và vận chuyển đến khắp các công trình trong cả nước. Nhà máy sản xuất của KAI Việt Nam có đầy đủ máy móc hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các nhà cung cấp hàng đầu của Italy, Thổ Nhĩ Kỳ… vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là đội ngũ công nhân có tay nghề cao, mỗi sản phẩm làm ra có độ chính xác cao, đảm bảo được cả về yếu tố kỹ thuật lẫn thẩm mỹ.

Nhà máy KAI Việt Nam địa chỉ tại KCN Nguyên Khê, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Với những điều kiện trên, KAI WINDOORS đã khẳng định thương hiệu bằng chính chất lượng qua các công trình trải dài từ Bắc vào Nam, để lại những dấu ấn qua từng dự án: Seahorse Resort and Spa Nha Trang, The Ninety Complex – 90 Đường Láng, Dự án Dream City – Ocean Park, Tòa nhà Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast Hải Phòng, Khu đô thị Kim Chung Di Trạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, AB Central Square Nha Trang, Khách sạn Vega City, Intercontinental Thanh Xuân Valley Resort & Residences,… và nhiều công trình khác.

Công trình Ninety Complex – 90 Đường Láng

KAI WINDOORS – Đích Đến Của Sự Hài Lòng

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu KAI WINDOORS tự hào khi được vinh danh tại các Giải thưởng cao quý cấp quốc gia về Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng vàng 2024, TOP 10 Thương hiệu phát triển mạnh quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của KAI Việt Nam mà còn là minh chứng về sự uy tín, chất lượng của sản phẩm mà công ty cung cấp.

Đến với KAI Việt Nam, khách hàng sẽ được trải nghiệm sự chuyên nghiệp, tận tâm và chất lượng cao trong mỗi sản phẩm. KAI Việt Nam tin rằng sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển.

Thông tin liên hệ:



– Hotline: 090 145 0909

– Website: https://kaigroup.vn/

– Văn phòng: 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội

– Nhà máy: KCN Nguyên Khê, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

———-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 27/08/2025 13:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/kai-windoors-kien-tao-khong-gian-dang-cap-vuot-troi-69959.html

———