Ngoài hạng mục cao nhất Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Developer) trong số 52 hạng mục tranh tài, KIẾN Á cũng đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam để được vinh danh tại các hạng mục quan trọng:

– KIẾN Á: hạng mục Best Mixed Use Developer, Special Recognition in CSR, Special Recognition in Building Communities.

– Khu đô thị Lavila Nam Sài Gòn: hạng mục Best Township Development, Best Masterplan Design, Best Township Landscape Architectural Design.

– Dự án Citialto: hạng mục Best Affordable Condo Development.

Xuất phát từ phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”, không khó để hiểu vì sao với dự án Khu đô thị Lavila Nam Sài Gòn, KIẾN Á được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng đến vậy. Vì không chỉ được quy hoạch bài bản, hiện đại với các công trình căn hộ, biệt thự, trường học, trung tâm thương mại, dự án còn đầy đủ tiện nghi cao cấp như công viên, cảnh quan, khu vui chơi, khu thể thao… với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên đặt chất lượng sống của cư dân lên hàng đầu.

Khu đô thị Lavila Nam Sài Gòn nổi lên như một dấu ấn khác biệt, thể hiện tầm cỡ, vị thế của KIẾN Á trên thị trường bất động sản. “Cư dân Khu đô thị Lavila Nam Sài Gòn là những người trải qua tuổi trẻ đầy nhiệt thành, đã có vị trí nhất định trong xã hội, giờ là lúc họ cần một nơi sống viên mãn, đủ đầy cảm xúc. Với một không gian đặc biệt như vậy, kiến trúc đậm chất Pháp đương đại chính là lựa chọn hoàn hảo cho Lavila Nam Sài Gòn”, ông Bùi Tường Thụy, Tổng Giám đốc KIẾN Á, đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Khi phát triển bất kỳ dự án nào, KIẾN Á luôn tính toán cực kỳ cẩn trọng, ưu tiên chất lượng sống của chủ nhân ngôi biệt thự lên hàng đầu, vì vậy dù được bao bọc bởi nhiều mảng xanh sông hồ, dù sở hữu không gian biệt lập lý tưởng như một ốc đảo yên tĩnh, dự án vẫn không tách rời khỏi những tiện ích xung quanh của đô thị.

Thu Hoài