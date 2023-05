KĐT Tứ Hiệp - Pháp Vân Chuyển Thành NOXH - Người Dân Nói Gì?

Khu ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hoàng Mai)

Nhằm hiện thực hoá các mục tiêu trên, một trong những hành động cụ thể của UBND thành phố Hà Nội là dự kiến cải tạo hai tòa nhà A2, A3 của ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai thành nhà ở xã hội cho thuê. Hai toà nhà này đã bị bỏ hoang sau hàng chục năm. Được biết, khu ký túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp có diện tích rộng lên tới 40.000 m2, có chi phí đầu tư 1.900 tỷ đồng, phục vụ chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên theo học tại thủ đô.

Dự án có tuổi đời 14 năm, gồm tổng cộng 6 khối nhà, được ký hiệu lần lượt từ A1 đến A6 với chiều cao trung bình là 17 tầng. Hiện chỉ có ba toà nhà A1, A5 và A6 là được hoàn thành. Toà A2, A3 mới xây thô, chưa hoàn thiện và toà A4 chưa thi công. Trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 mới phê duyệt, UBND TP. Hà Nội sẽ dành hơn 220 tỷ đồng để hoàn thành, điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3, A4 thành nhà ở xã hội cho thuê.

Đón nhận thông tin về nguồn cung mới của nhà ở xã hội cho thuê, những người dân sống tại thủ đô đang tìm kiếm nơi ở có nhiều suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. Trao đổi với Batdongsan.com.vn , anh Nguyễn Trung Nghĩa, hiện đang thuê trọ tại ngõ 104 Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) và đang làm việc tại khu vực Giải Phóng cho biết, anh mong muốn thuê được nhà ở xã hội để có không gian rộng rãi hơn căn phòng trọ vợ chồng và con nhỏ đang ở. Tuy nhiên, anh Nghĩa vẫn phân vân: “Nơi tôi làm việc so với các khu vực khác của Hà Nội như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông… là gần khu kí túc xá Pháp Vân – Tứ Hiệp nhất nhưng vẫn hơi xa. Dự án kề cận cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ nên việc di chuyển không thuận lợi, nếu không muốn nói là nguy hiểm do lưu lượng xe lớn. Nếu đi xe buýt, chưa kể tắc đường, lỡ chuyến thì cũng mất ít nhất nửa tiếng, 40 phút mới vào được đến khu Giải Phóng, chỗ gần các trường Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân. Do chưa có điều kiện về tài chính nên tôi nghĩ mình phải chấp nhận hạn chế, chỉ mong việc triển khai cho thuê sớm đi vào thực tế để vợ chồng tôi được thuê nhà ở xã hội”.