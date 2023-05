Kế hoạch lợi nhuận tăng 20%, An Gia tiếp tục muốn M&A nhiều dự án lớn

Sáng nay (15/4), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng như kế hoạch kinh doanh, chính sách chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho người lao động, bầu bổ sung một thành viên HĐQT…

Năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ tổng tài sản

Năm 2021, An Gia tăng trưởng mạnh mẽ quy mô tài sản, lợi nhuận đạt như kỳ vọng. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản gấp đôi cùng kỳ lên 9.753 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.675 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 415 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.068 đồng, tăng hơn 5%. Tính chung cả giai đoạn 2017 – 2021, tổng tài sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) 58,5% trong khi vốn chủ sở hữu tăng tới 137,6%.

Chiến lược kinh doanh 2021 của An Gia vẫn tập trung vào thế mạnh và sản phẩm chủ lực là phân khúc tầm trung, bên cạnh mở rộng quỹ đất ra các tỉnh, thành lân cận TP HCM nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Việc đẩy mạnh bán hàng trong mùa dịch được ban điều hành chủ trọng, đề ra các giải pháp như đa dạng hóa kênh bán hàng, mở rộng liên kết với các đơn vị phân phối để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ. Nhờ đó, vượt qua trở ngại dịch bệnh, công ty đã mở bán các giỏ hàng của dự án Westgate Bình Chánh (TP HCM), The Standard (Bình Dương), hoàn tất bàn giao dự án Sky89 (TP HCM). Tính đến cuối năm 2021, khoản mục người mua trả tiền trước đạt 3.335 tỷ đồng, gấp rưỡi năm trước, là bằng chứng cho thấy hoạt động bán hàng khả quan. Số tiền này sẽ được hạch toán thành doanh thu, lợi nhuận khi dự án được bàn giao.

Chiến lược M&A mở rộng quỹ đất lớn

Coi việc mở rộng quỹ đất là chiến lược xuyên suốt, An Gia không ngừng tìm kiếm các cơ hội, thực hiện M&A, ưu tiên đất sạch, có pháp lý rõ ràng, thời gian triển khai nhanh. Các khu vực có quỹ đất công ty hướng tới là TP.HCM (Quận 7, Bình Chánh, Quận 9, Nhà Bè, Bình Tân…) và các địa phương lân cận (Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu…) nhằm phù hợp với phân khúc có thế mạnh. Ngoài yếu tố vị trí và pháp lý, việc đầu tư cũng được cân nhắc kỹ lưỡng thông qua những đánh giá định tính rất cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả.

Cuối năm 2021, An Gia đã mua quỹ đất khoảng 3,2 ha tại Bình Chánh (TP HCM) với quy mô hơn 2,000 sản phẩm sẵn sàng phát triển trong năm 2023 và đang trong quá trình hoàn tất đàm phán mua thêm 30 – 50 ha quỹ đất thấp tầng. Điểm đặc trưng trong các dự án của An Gia là vị trí tốt, thiết kế đẹp, giá trung cấp nhưng chất lượng tiệm cận cao cấp, cùng tiềm năng tăng giá luôn cao hơn 15 – 20% so với khu vực xung quanh. Do đó, các dự án như Westgate hay The Standard khi giới thiệu ra thị trường đều ghi nhận trên 90% khách hàng quan tâm.

Bên cạnh đó, các quỹ đất mua được đều được triển khai phát triển với tốc độ cao. Bằng chứng là trong năm 2021, An Gia ra mắt thị trường các giỏ hàng mới của dự án Westgate (Bình Chánh) và dự án The Standard (Bình Dương) là 2 quỹ đất được mua trong quý III và quý IV năm 2019.

Ban lãnh đạo An Gia định hướng công ty sẽ mở rộng tham gia đầu tư hoặc hợp tác đầu tư để phát triển quỹ đất hiện có nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong khoảng 4 năm. Khi công ty chính thức hoàn tất M&A những quỹ đất đang đàm phán thì đảm bảo được sự phát triển và tăng trưởng ổn định trong 7 năm tới. Với quỹ đất sạch, cộng hưởng với thế mạnh thiết kế ra những sản phẩm chất lượng, tiện ích đủ đầy, các dự án triển khai sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại những vị trí có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Năm 2022 bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia nhận định công ty đang bước sang một chu kỳ kinh doanh mới, tiếp tục đẩy mạnh triển khai một loạt các dự án ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An…Công ty tiếp tục tập trung trọng tâm là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu compound) trong phân khúc trung cấp.

Năm 2022, An Gia đặt mục tiêu 5.500 tỷ đồng tổng doanh thu, gấp hơn 3 lần thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 500 tỷ đồng, tăng 20%. Công ty dự kiến bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án The Sóng (Vũng Tàu), ra mắt dự án mới – The Gió (Bình Dương) với 3.200 căn hộ. Giai đoạn 2022 – 2024, doanh nghiệp ước tính doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ USD đến từ hơn 11.400 sản phẩm được đưa ra thị trường. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục triển khai một loạt các dự án ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An… với trọng tâm là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu phức hợp) trong phân khúc trung khá, phục vụ nhu cầu nhà ở thực.

Tại Đại hội, cổ đông thông qua kế hoạch phát hành thêm 13,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cụ thể, An Gia sẽ phát hành tối đa 11,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%; chào bán 2,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý IV năm nay. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ đạt 1.250 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty lên kế hoạch huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu không chuyển đổi. Cổ đông cũng thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Tín, bầu bổ sung ông Đào Thái Phúc – đại diện cho CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, đơn vị đang nắm 41,7% cổ phần AGG.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.