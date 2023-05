Kênh đầu tư vua vẫn nóng dù thị trường khó khăn

Một thực tế đáng chú ý là những khó khăn chồng chất của thị trường bất động sản trong năm 2020 từ dịch Covid, khan hiếm nguồn hàng, nguồn cung và giao dịch sụt giảm, giá tăng cao lại là chất xúc tác cho sự lên ngôi của phân khúc đất nền. Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tìm và khai phá những thị trường mới ở vùng nông thôn như Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Hòa Lạc… Đây là những địa phương có chủ trương phát triển thành quận, có sự quan tâm nghiên cứu đầu tư của những nhà phát triển bất động sản lớn của Việt Nam, có công bố. Hiện tượng các nhà đầu tư xuất hiện tại các vùng nông thôn Hà Nội đã làm cho đất đai các khu vực này sôi động, nhộn nhịp. Có những nơi vài năm trước ngưỡng giá trong làng chỉ vài trăm nghìn nay đã lên đến vài triệu, vài chục triệu đồng/m2. Thậm chí đất vườn, đất ruộng cũng bị đẩy lên vài triệu đồng/m2.

Không chỉ khu vực ven đô, những thị trường giáp ranh Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… giá đất nền cũng không hề có dấu hiệu sụt giảm. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , tại thị trường Bắc Ninh, đất sát Khu công nghiệp Quế Võ, gần công viên Lãm Làng, Vân Dương, giá đất đã tăng từ 27-29 triệu đồng/m2 lên mức 30-33 triệu đồng/m2 so với đầu năm. Đến thời điểm hiện tại, giá đất nền nhiều dự án ở Yên Phong cũng nhích nhẹ 1-2 triệu đồng/m2 so với đầu năm. Những vị trí đẹp ở khu vực thành phố mức giá thiết lập vốn đã rất cao. Dù dịch bệnh nhưng giá không giảm mà đi ngang, thị trường vẫn ghi nhận giao dịch thành công. Đơn cử, nhà riêng mặt tiền đường Ngọc Hân Công Chúa được rao bán từ 80-95 triệu đồng/m2, đất tại Khả Lễ, Bồ Sơn có mặt tiền kinh doanh đường Bình Than giá rao bán là 40-50 triệu đồng/m2.