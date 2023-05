Khách Hàng Hào Hứng Với Căn Hộ Phong Cách Thụy Sĩ Đầu Tiên Tại “Quận Ocean”

Không gian sống hạnh phúc chinh phục mọi giác quan

Nhu cầu về bất động sản sinh thái gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là sau “cú sốc” Covid-19 kéo dài suốt hơn 2 năm vừa qua. Do đó, không ít khách hàng chọn mua nhà sẵn sàng trả giá cao hơn từ 10% – 25% để sở hữu nơi an cư mang tới nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Chị Diệp Chi chia sẻ, nhu cầu sở hữu không gian sống xanh đã kéo chị tới phía Đông Hà Nội, cụ thể là dự án The Metropolitan tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). “Tôi nắm được thông tin là dự án này sắp ra mắt phân khu đầu tiên mang đậm phong cách Thụy Sĩ. Là một người đã từng sinh sống và làm việc nhiều năm tại châu Âu, tôi rất trông đợi được gia nhập vào cộng đồng cư dân tại đây để được hưởng chất sống vượt trội này” – chị Diệp Chi chia sẻ.

Là sản phẩm đầu tay của hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes tại thị trường Hà Nội, The Zurich cũng được định hình sẽ là “thành phố sống xanh” khác biệt nhất trên thị trường mang đậm phong cách Thụy Sĩ. Sứ mệnh được 2 nhà phát triển bất động sản hàng đầu hướng tới là “đem đến một cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho mọi cư dân” theo các tiêu chí của “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”.

Cụ thể, The Zurich được quy hoạch 3 tòa tháp cao tầng gồm đầy đủ các loại hình với diện tích đa dạng. Đặc biệt, các yếu tố như ánh sáng, không khí tự nhiên tràn ngập trong từng căn hộ; nhiều căn sở hữu tầm nhìn đẹp mắt nhờ thiết kế thông minh mang tới cảm xúc thăng hoa cho cuộc sống hàng ngày.

The Zurich – mảnh ghép thượng lưu tại Vinhomes Ocean Park được hé lộ

Cuộc sống luôn hài hòa với thiên nhiên tại The Zurich còn được tạo ra bởi cách quy hoạch bài bản. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 26,9%, phần lớn diện tích là để dành cho việc tái hiện “Thụy Sĩ thu nhỏ” với các cụm cảnh quan đặc trưng như hồ cảnh quan Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường Thụy Sĩ, tháp đồng hồ Zurich… đan xen cùng những mảng xanh đa dạng, các khu vực skygarden bên trong tòa tháp căn hộ tạo cho cư dân cảm giác như đang lạc bước giữa xứ sở châu Âu.

The Zurich cũng là nơi an cư lý tưởng cho những người đang tìm kiếm cuộc sống vận động khỏe mạnh. Đảm bảo cho điều này là hàng loạt tiện ích được bố trí bên trong và ngay dưới chân tòa tháp, có tác dụng kích thích cư dân thể dục, thể thao suốt 24/7. Đó là sân gym sắc màu, sân đánh cầu lông hay bóng rổ. Trẻ nhỏ được dành riêng sân chơi Rustic Style với trò chơi truyền thống Thụy Sĩ Marble Run Game bằng gỗ giúp kích thích trí tò mò và tinh thần ham khám phá… Đặc biệt, khu sinh hoạt cộng đồng cùng chuỗi các tiện ích được bố trí phía trên tòa tháp cũng là nơi cư dân có thể “sạc năng lượng tích mỗi ngày” với nhiều tiện ích hấp dẫn như tổ hợp Thermal Bath đậm chất phong cách Thụy Sĩ; các phòng tập gym, yoga, đánh bóng bàn, bida hay phòng game gia đình, Kid zone phong cách Rustic sinh thái cho trẻ em…

“Tôi tin cuộc sống ở The Zurich sẽ là 365 ngày tận hưởng cuộc sống thư thái đầy xa hoa. Càng tuyệt vời hơn là ngoài tiện ích nội khu còn có cả nghìn tiện ích khác của cả đại đô thị, với hàng trăm sân vận động, hàng chục cây số đường đạp xe và chạy bộ và có tới 8 bể bơi trong nhà, ngoài trời” – anh Tiến Thanh (Quận Ba Đình, Hà Nội) hào hứng.

Cuộc sống trong mơ ở “tọa độ giao thoa”

Ngoài lối sống mang đậm hơi thở Thụy Sĩ, The Zurich lọt vào mắt xanh của khách hàng còn bởi sở hữu vị trí đắc địa mang tới các giá trị vượt trội. Được ví là trái tim của “tâm điểm thượng lưu” The Metropolitan, tọa độ này sẽ kết hợp hài hòa với các phân khu Beverly (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp) để cùng tạo nên thành phố hội nhập sôi động với sự hòa trộn cảnh quan và kiến trúc theo nhiều phong cách khác nhau tạo thêm trải nghiệm khác biệt.

The Zurich là mảnh ghép đầu tiên của “tâm điểm thượng lưu” The Metropolitan ra mắt thị trường

Nằm trong lòng Vinhomes Ocean Park, cư dân tương lai của The Zurich cũng có đặc quyền sử dụng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị biển. Trong đó, điểm hẹn sôi động mà mọi cư dân đều muốn tìm tới hàng ngày là “bộ đôi” biển hồ nước mặn nhân tạo 6,1ha và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng 24,5 ha, tích hợp cả quần thể hơn 100 sân vận động thể thao với đầy đủ các bộ môn luyện tập; 8,5 Km đường đạp xe và chạy bộ ven hồ; 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời, trong đó có cả bể bơi phong cách Olympic tại tổ hợp tiện ích 5 tầng nằm ngay sát dự án… Cùng với đó là sức hấp dẫn của các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí thường xuyên được tổ chức, như minishow Dear Ocean diễn ra 2 lần/tháng; Phố Đêm Quận Ocean mở từ 16 giờ – 2 giờ sáng …

Cư dân The Zurich cũng được thừa hưởng toàn bộ các tiện ích, dịch vụ đẳng cấp của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park

Cư dân The Zurich cũng sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống với các dịch vụ nổi tiếng thế giới của tập đoàn Vingoup, với một hệ sinh thái đầy đủ cả giáo dục (Vinschool, VinUni), y tế (Vinmec), Thương mại (Vincom), Tòa nhà văn phòng thông minh tiêu chuẩn top 10 thế giới TechnoPark Tower … Bên cạnh đó, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Vinhomes Ocean Park, cư dân The Zurich cũng có thể dễ dàng kết nối tới mọi điểm lân cận để sử dụng các tiện ích, dịch vụ theo mong muốn, nhờ khả năng siêu kết nối của hạ tầng giao thông đồng bộ. Tất cả đã tạo nên “xứ sở trong mơ” The Zurich trong lòng “thành phố hội nhập” The Metropolitan, giúp thị trường bất động sản cao cấp có thêm lực đẩy để bứt phá.