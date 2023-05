Khách hàng “mãn nhãn” với căn hộ mẫu Charm Diamond

Là một trong những dự án tạo nên sức hút lớn trên thị trường BĐS Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng, Charm Diamond được đông đảo khách hàng quan tâm, mong muốn tìm hiểu, cũng như sở hữu căn hộ đạt chuẩn 5 sao tại Dĩ An. Ngay sau khi Charm Group chính thức công bố thông tin dự án, Charm Diamond đã khiến giới đầu tư, khách hàng tại Bình Dương sôi sục và vực dậy thị trường căn hộ cao cấp tại Dĩ An. Với vị trí chiến lược cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp 5 sao, đi kèm giá bán hợp lý là một trong những lý do khiến căn hộ Charm Diamond liên tục được săn đón trong thời gian vừa qua.

Ghi nhận thực tế tại buổi khai trương, hàng loạt khách hàng đã giữ chỗ căn hộ ngay khi tận mắt tham quan “không gian sống sắp tới” và xem toàn cảnh khu phức hợp Charm City với sự hiện diện của Trung tâm thương mại Vincom, hay tòa tháp Ruby, Sapphire đang trong giai đoạn nước rút để bàn giao đến khách hàng cũng như hàng loạt tiện ích, hạ tầng nơi đây.

Khách hàng Trần Hồng Phúc cho biết: “Tôi đã theo dõi căn hộ Charm Diamond ngay khi được giới thiệu ra thị trường và rất ấn tượng với những tiện ích mà chủ đầu tư đã dành tặng cư dân nơi đây. Với gia đình có con nhỏ như tôi thì Charm Diamond không chỉ có không gian sống phù hợp mà còn có vị trí rất thuận lợi cho việc đi lại, tìm trường học cho các con cũng như các tiện ích ngoại khu. Tôi đã chọn được một căn cho mình và gia đình”.

Chị Thanh Mai, khách hàng tham quan căn hộ mẫu chia sẻ: “ Nhà tôi ở cách đây chỉ tầm 2km, nhưng là nhà phố, hẻm nhỏ và khá ngột ngạt bởi không có không gian cây xanh cho con nhỏ vui chơi, trong mùa dịch chúng tôi hoàn toàn ở trong nhà, nên quyết định sẽ chọn nơi ở mới, an toàn hơn, tiện nghi hơn và đặc biệt là có công viên, có các tiện ích có thể giúp cả gia đình không chỉ sống cùng nhau mà còn thư giãn cùng nhau. Vợ chồng tôi chọn Charm Diamond vì nơi đây không chỉ là nhà – mà còn là tổ ấm chúng tôi mong đợi, bởi có quá nhiều tiện ích phù hợp với tiêu chí của gia đình tôi”.

Căn hộ Charm Diamond có diện tích đa dạng từ 35.5m2 đến 89.7m2 gồm căn hộ studio, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và cả chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại Bình Dương. Điểm đặc biệt của căn hộ là được thiết kế thông minh, hiện đại, đồng thời tối ưu diện tích và đa dạng về công năng sử dụng, căn hộ có ban công kép giúp đón nắng gió tự nhiên nhiều nhất nhằm mang lại sự thoải mái cho cư dân.

Tại lễ ra mắt căn hộ mẫu, bên cạnh việc đánh giá cao thiết kế thông minh, hiện đại nhiều khách hàng đã rất ấn tượng với hệ thống vật liệu, trang thiết bị bàn giao từ chủ đầu tư như sử dụng hệ thống máy lạnh trung tâm Muti âm trần cao cấp, bồn tắm sang trọng, hệ thống tủ bếp, thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu nổi tiếng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vẫn còn hàng trăm khách hàng đã đăng ký tham quan trong những ngày tiếp theo để có thể “mục sở thị” căn hộ Charm Diamond trong thời gian sớm nhất.

Được biết, với những tiện ích đẳng cấp 5 sao như hồ bơi điện phân muối cùng tầm nhìn vô cực, hệ thống xông hơi bài bản, spa Jim Jil Bang, Spa Organic, vườn dạo bộ trên không Sky Botanic, hay Skybar trên tầng mái, Kid zone… sẽ là những tiện ích nổi bật không thể bỏ qua của dự án được chủ đầu tư dành hàng chục tỷ đồng để phát triển cho cư dân.

Với cái bắt tay chiến lược cùng đơn vị vận hành Tokyu PM Nhật Bản có hơn 100 năm kinh nghiệm, đã và đang vận hành hơn 84.000 căn hộ tại Nhật Bản, Tokyu PM Việt Nam chắc chắn sẽ mang đến cho Charm Diamond không gian sống chuẩn Nhật đẳng cấp 5 sao.

Đại diện chủ đầu tư Charm Group chia sẻ: "Charm Diamond là toà tháp đẳng cấp cuối cùng tại Khu phức hợp Charm City, với kinh nghiệm phát triển các dự án nghỉ dưỡng chúng tôi không chỉ mong muốn kiến tạo nên một biểu tượng đáng sống tại thành phố Dĩ An, mà còn mang những tiện ích như tại Resort vào dự án này để mang đến không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp, chất lượng và nhiều trải nghiệm cho cư dân”.