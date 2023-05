Khách sạn lưu trú tại TP.HCM chưa thể phục hồi trong quý 4/2021

Trước những diễn biến phức tạp của làn sóng dịch thứ 4, TP.HCM đã buộc phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên phạm vi toàn bộ các quận, huyện trong vòng hơn 3 tháng. Theo đó, hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, các tuyến vận tải cố định liên tỉnh, đường bay nội địa kết nối với thành phố và các hoạt động dịch vụ không thiết yếu đều tạm dừng trong thời gian này. Lệnh giãn cách kéo dài góp phần tạo thêm nhiều sức ép cho du lịch và khách sạn tại TP.HCM, do đây là hai nhóm ngành vốn đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề trong suốt năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TP.HCM tiếp tục đà giảm 31,0% so với cùng kỳ, với 7,8 triệu lượt khách được ghi nhận, trong khi đó khách du lịch quốc tế hầu như không có. Tính đến hết quý 3/2021, thị trường khách sạn 4-5 sao tại TP.HCM có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án.

Giá phòng bình quân quý 3/2021 chỉ đạt 61 USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài với diễn biến khó lường, các khách sạn đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để nhanh chóng thích nghi như đăng ký làm cơ sở cách ly có trả phí, hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn. Nhờ vậy, công suất phòng bình quân quý 3/2021 được cải thiện đáng kể. Thị trường khách sạn 4-5 sao đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với giai đoạn dịch mới bùng phát hồi 2020, nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức khá thấp so với thời điểm trước dịch. Cụ thể, giá phòng bình quân và công suất phòng bình quân quý 3/2021 lần lượt chỉ bằng 53,8% và 52,8% so với mức ghi nhận được cùng kỳ 2020.

Loại hình khách sạn du lịch, nghỉ dưỡng tại TP.HCM được dự báo sẽ khó khôi phục hoạt động trong ngăn hạn.

Việc tăng cường tiêm chủng vắc-xin từ giờ đến cuối năm 2021 phần nào thể hiện sự khôi phục ”bình thường mới” cho xã hội. Tuy nhiên, thị trường khách sạn sẽ chưa thể bắt đầu hồi phục khi việc mở cửa hàng không, tiếp đón du khách vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Công suất phòng tuy đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với các giai đoạn dịch trước đây, nhưng nhìn chung các khách sạn 4-5 sao sẽ còn gặp nhiều khó khăn do mức giá thuê phòng bình quân vẫn duy trì ở mức khá thấp.

TP.HCM hiện đang từng bước nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ được vận hành trở lại với điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống dịch. Lộ trình khôi phục hoàn toàn về trạng thái ”bình thường mới” của thành phố dự kiến trong quý 4/2021. Tiến độ triển khai tiêm vắc-xin tại TP.HCM nói riêng và tại các tỉnh thành khác cũng đang được tích cực đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Thị trường khách sạn 4-5 sao được kỳ vọng hồi phục và có nhiều bước tiến hơn trong năm tiếp theo, cùng với đó đây là giai đọan Việt Nam cũng sẽ bắt đầu triển khai.

Việc lựa chọn thí điểm mở cửa dần dần các thành phố du lịch cũng sẽ là yếu tố quan trọng khôi phục ngành du lịch cũng như đảm bảo sự an toàn cho du khách. Một số địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng đề ra sẽ có khả năng đón tiếp du khách quốc tế sớm nhất thông qua chính sách ”hộ chiếu vắc-xin”. Đây sẽ là cơ hội tốt cho thị trường du lịch Việt Nam có điểm bắt đầu trong việc phục hồi công suất phòng vốn đã bị sụt giảm nghiêm trọng từ năm 2020.

Phương Uyên