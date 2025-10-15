Khải Hoàn Prime – Điểm Sáng Đầu Tư Khu Nam TP.HCM Quý 4/2025

Trong bối cảnh nguồn cung mới đổ bộ, dòng tiền đầu tư dịch chuyển mạnh, Khải Hoàn Prime hưởng lợi lớn khi trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền cuối năm 2025.

Khu Nam đón sóng đầu tư từ siêu đô thị biển Cần Giờ

Bước sang quý 4/2025, thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét. Bên cạnh chính sách hỗ trợ, lãi suất ổn định thì nguồn cung mới bắt đầu tăng mạnh là yếu tố tích cực giúp các nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn. Từ đó mở ra làn sóng đầu tư sôi nổi cho giai đoạn cuối năm.

Tiêu biểu như tâm điểm Cần Giờ hiện nay – nơi được định hướng phát triển thành đô thị du lịch, sinh thái trọng điểm đang thu hút thị trường với nguồn cung lớn, đa dạng loại hình và quy mô sản phẩm.

Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều nguồn cung mới, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần cân nhắc trong việc cân đối dòng tiền, đồng thời ưu tiên những sản phẩm có giá trị thực, vừa túi tiền nhưng giàu tiềm năng khai thác và tích sản dài hạn.

Anh Trần Thanh Vân, một nhà đầu tư tại quận 2 chia sẻ: “Thị trường đang có nhiều hàng đúng là rất hấp dẫn. Nhưng ngân sách không quá lớn thì càng phải tính toán kỹ rót tiền vào đâu cho bền chứ không thể chạy theo sóng ngắn.”

Cầu Bình Khánh nối Nhà Bè với Cần Giờ chuẩn bị thông xe

Ngoài dòng vốn đầu tư tại phía Nam, theo ghi nhận của một sàn giao dịch bất động sản tại quận 7, từ tháng 7/2025 đã có nhiều nhà đầu tư từ phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội có nhu cầu đầu tư bất động sản các khu vực quanh Cần Giờ, liền kề các khu đô thị lớn như Phú Mỹ Hưng,… và có xu hướng gia tăng trong các đợt mở bán giỏ hàng mới gần đây.

Đơn cử là căn hộ Khải Hoàn Prime vừa mới ra mắt giỏ hàng đặc biệt vào đầu tháng 10 ghi nhận sức hút lớn với lượng hấp thụ ấn tượng từ khách hàng ở thực và nhà đầu tư. Dự án toạ lạc ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5–7 phút di chuyển, được xây dựng theo phong cách resort cao cấp. Đồng thời, dễ dàng tiếp cận đến các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học chuẩn quốc tế, khu vui chơi, công viên và chuỗi tiện ích dọc trục Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.

Thừa hưởng vị trí đắc địa, Khải Hoàn Prime còn có tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội. Dự án được bao quanh bởi 6 trường đại học lớn với khoảng hơn 60.000 sinh viên đang theo học, liền kề khu công nghiệp, văn phòng đại diện và doanh nghiệp nước ngoài, với nhu cầu nhà ở không ngừng gia tăng.

Chị Khánh Ly – khách hàng đến từ Hà Nội, chia sẻ trong sự kiện giới thiệu giỏ hàng đặc biệt của Khải Hoàn Prime: Nhóm mình có 6 người từ Hà Nội vào đây xem dự án, ai cũng ưng nên mỗi người chọn 1–2 căn, tính ra cả nhóm chốt đến 10 căn. Vị trí dự án rất thuận tiện gần trường học, cao tốc và khu đô thị biển Cần Giờ, trong khi giá vẫn dưới 70 triệu/m² mà còn được nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư nữa, nên mới quyết định chốt luôn.

Dự án căn hộ Khải Hoàn Prime hút khách hàng – nhà đầu tư

Theo khảo sát, Khải Hoàn Prime hiện đang nằm trong phân khúc căn hộ cao cấp dưới 70 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với các dự án cùng khu vực đã vượt mốc 100 triệu đồng/m². Với mức giá “vừa tầm” nhưng sở hữu tiềm năng sinh lời lớn khi hạ tầng hoàn thiện và dòng vốn đầu tư đổ mạnh về Nam Sài Gòn, dự án đang được giới chuyên gia đánh giá là có dư địa tăng giá rất tốt.

Khải Hoàn Prime cũng ghi điểm với khách hàng nhờ pháp lý tốt, dự án có đầy đủ giấy phép xây dựng và hiện thi công đến tầng 5 với tiến độ vượt trội trung bình mỗi tuần 1 sàn. Được biết, Khải Hoàn Prime sẽ chính thức ký hợp đồng mua bán (HĐMB) với khách hàng trong quý 4/2025, đánh dấu cột mốc pháp lý quan trọng, dự kiến bàn giao dự án vào quý 1/2027.

Đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn Bắc – Nam, Khải Hoàn Prime được dự báo sẽ còn có lượng hấp thụ ấn tượng trong giai đoạn cuối năm 2025.

