Ngày 18/05/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa (Thủ Thừa Invest) chính thức Khai trương cụm nhà mẫu Agora City với chủ đề “Sống chuẩn chất Âu".

Cụm nhà mẫu thuộc dự án Khu đô thị hành chính Thủ Thừa – Agora City rộng gần 50 ha tại trung tâm Thủ Thừa, Long An. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư, lãnh đạo địa phương tham quan và trải nghiệm cụm nhà mẫu chuẩn Âu.

Tại sự kiện ông Trần Việt Khoa, Tổng giám đốc Thủ Thừa Invest chia sẻ “Agora City là dự án tâm huyết do Thủ Thừa Invest đầu tư và phát triển ngay trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An. Dự án được quy hoạch là Khu đô thị đẳng cấp, đa tiện ích với chuẩn mực sống chuẩn Âu cho cư dân địa phương; đồng thời đón làn sóng chuyên gia, lao động giãn dân về sống tại các đô thị vệ tinh về làm việc tại các khu công nghiệp tại Thủ Thừa nói riêng và Long An nói chung. Dự án đã hoàn thiện xong hạ tầng các tuyến giao thông chính, công trình công cộng như vườn tượng, cổng chào và chính thức đưa vào hoạt động Cụm nhà mẫu Agora City từ ngày 18/5/2024”.

Ông Trần Việt Khoa, Tổng giám đốc Thủ Thừa Invest phát biểu tại sự kiện.

Cụm nhà mẫu Agora City gồm 3 khu vực: Sales Gallery sang trọng, khu vực Coffee Shop kinh doanh cà phê, và nhà mẫu chuẩn Âu có tổng diện tích toàn khu hơn 2.000 m2 – nằm gần cổng chào “Mùa vàng Agora City” đã đạt kỷ lục Việt Nam. Tại cụm nhà mẫu, khách tham quan đã được trải nghiệm không gian kiến trúc đẳng cấp và tinh tế,kết hợp giữa hai phong cách Modern Luxury và NeoClassic Style, mang đến không gian sống lý tưởng vừa hiện đại vừa sang trọng cổ điển. Với định hướng “Nói thật làm thật” chủ đầu tư đã kiến tạo tạo ra không gian sống, không gian kinh doanh thực tế tại Cụm nhà mẫu Agora City để khách hàng dễ trải nghiệm.

Đến tham dự sự kiện, đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Quân – Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, Long An cũng chia sẻ: “Dự án được cấp phép xây dựng vào ngày 29/7/2023, đến nay các trục giao thông chính như mở rộng đường 818, các tuyến đường kết nối khu phố hiện hữu và tuyến đường chính chạy qua trung tâm hành chính đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, Công ty cũng đóng góp 5ha đất sạch cho UBND huyện để xây dựng khu trung tâm hành chính mới của huyện dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024”.

Gắn kết mục tiêu phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm phụng sự địa phương, Thủ Thừa Invest đã dành trọn tâm huyết, trí lực và tài lực để phát triển khu đô thị kiểu mẫu Agora City, nhằm nâng tầm diện mạo đô thị và mang đến trải nghiệm sống mới, chất lượng hơn cho 160.000 cư dân Thủ Thừa (Long An). Nhân dịp khai trương cụm nhà mẫu Agora City – Sống chuẩn chất Âu, Thủ Thừa Invest đã tài trợ để UBND xã Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An tiếp tục xây dựng lộ giao thông ấp Bà Nghiệm giai đoạn 2 với mức kinh phí 250,000,000 đồng.

Dự án Agora City có quy mô gần 50ha là một trong số những dự án đang được quan tâm tại Thủ Thừa, Long An.

Dự án Agora City có quy mô gần 50ha, trong đó “trái tim” của dự án là Khu trung tâm hành chính mới huyện Thủ Thừa quy mô 5ha nằm chính giữa, với điểm nhấn là quảng trường lớn nhất Thủ Thừa quy mô 9.000 m2. Khu hành chính mới huyện Thủ Thừa nằm trên trục đường chính Đại Lộ Hoà Bình – tuyến đường chính vào dự án, kết nối đường 818 với các tuyến trong dự án. Đây sẽ là trụ sở làm việc của 26 cơ quan đoàn thể và hơn 200 cán bộ huyện dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Theo đánh giá, khu hành chính là “nam châm” hút dân từ khác khu vực về sinh sống và làm việc.

Khu đô thị hành chính Thủ Thừa – Agora City sẽ cung cấp ra thị trường 2.011 sản phẩm bao gồm dinh thự, biệt thự, nhà phố thương mại, nhà phố liên kế và căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 8.000 cư dân. Agora City toạ lạc ngay mặt tiền đường 818 (lộ giới 40m), chỉ 45 phút di chuyển đến TP.HCM: Vị trí vàng đón sóng vành đai – cao tốc, hoà vào mạng lưới giao thông kết nối đa chiều thông qua: cao tốc TP.HCM – Trung Lương, QL N2 mở rộng, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4. Agora City nằm gần lõi “Thành phố công nghiệp mới Thủa Thừa” quy mô đến 4.800ha; bao quanh dự án là các KCN hiện hữu: Thủ Thừa, Suntec (Việt Phát giai đoạn 1), Hoà Bình,…

Hiện tại, dự án được giao đất 100%, đã được đóng tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đang liên hệ sở ban ngành để thực hiện nghiệm thu và bàn giao hạ tầng đợt 1. Với tiến độ xây dựng đảm bảo và pháp lý vững vàng, dự án hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng và là cơ hội đầu tư sinh lời hoàn hảo cho các nhà đầu tư.

Đông Phong