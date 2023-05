Khai Xuân Đại Thắng, Sàn Nam Long Chạm Đỉnh Vinh Quang Tại Sân Chơi Quốc Tế

Trải qua năm 2022 với nhiều thử thách của thị trường bất động sản, Sàn Nam Long vẫn luôn vững tay chèo trước sóng gió, đề ra những cách làm mới, những biện pháp để thích nghi với tình hình chung và đạp sóng vươn lên.

Giữa sóng gió của thị trường, Sàn Nam Long vẫn vững tay chèo

Song song đó, Sàn Nam Long còn thực hiện nhiều chiến dịch marketing đối nội lẫn đối ngoại, nhằm củng cố nội lực bên trong và phát triển, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc nội, quốc tế. Đó chính là bước chạy đà hoàn hảo, góp phần giúp Sàn Nam Long từng bước chinh phục, khẳng định vị thế tại sân chơi toàn cầu.

Uy Tín Làm Nên Thương Hiệu

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, uy tín luôn là thước đo giá trị chuẩn mực nhất, quyết định sự thành bại của một tập thể. Chính vì vậy, trên hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu vững mạnh, Sàn Nam Long luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm với mức giá tốt nhất, chất lượng cao nhất.

Xuyên suốt thời gian qua, Sàn Nam Long luôn dốc hết sức và nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc học hỏi, sáng tạo, cập nhật công nghệ mới nhất; nhằm thấu hiểu và mang đến cho khách hàng trải nghiệm hơn cả một phong cách sống.

Nhờ sự tận tâm, uy tín và lòng nhiệt thành trong suốt quá trình hoạt động, Sàn Nam Long đã từng bước chinh phục khách hàng, mang thương hiệu vươn tầm quốc tế. Vào ngày 02/02/2023 tại thủ đô London, Vương quốc Anh, trong khuôn khổ Giải thưởng bất động sản châu Á – Thái Bình Dương, Sàn Nam Long đã xuất sắc giành được giải thưởng:

– Sàn giao dịch bất động sản có chiến lược marketing tiêu biểu tại châu Á – Thái Bình Dương (Best Real Estate Agency Marketing Asia Pacific).

Sàn Nam Long xuất sắc chinh phục các giải thưởng tại Anh vào ngày 02/02/2023

Với các tiêu chí, quy trình thẩm định, xét duyệt khắt khe, đây là giải thưởng cao quý mà bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều khát khao đạt được. Chiến thắng này cũng là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu lần thứ 5 Sàn Nam Long góp mặt tại sân chơi quốc tế. Đồng thời còn là bảo chứng cho năng lực và vị thế của Sàn Nam Long trên bản đồ phát triển bất động sản cả nước, cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho uy tín, sự lớn mạnh không ngừng của thương hiệu Sàn Nam Long nói riêng cùng Nam Long Group nói chung.

Các danh hiệu cao quý này còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà Ban lãnh đạo Sàn Nam Long đã đề ra, là món quà lớn nhân dịp đầu năm mới 2023 cho tập thể nhân viên Sàn Nam Long, tạo tiền đề cho một năm đầy thắng lợi, thành công.

Vươn Ra Biển Lớn Để Cọ Xát Và Trưởng Thành

Trong những năm qua, bằng nội lực bền bỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, Sàn Nam Long đã liên tiếp xác lập những cột mốc đầy ấn tượng, khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản.

Song song đó, Sàn Nam Long còn chú trọng trong việc đào tạo, rèn luyện nhân viên, với khát vọng xây dựng hình mẫu, biểu tượng của những nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, không chỉ là nhà môi giới mà còn là những người bạn tâm giao, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó dốc lòng phục vụ bằng tất cả cái tâm và xứng tầm.

Sàn Nam Long luôn chú trọng đào tạo nhân viên để ngày càng chuyên nghiệp hóa

Việc liên tiếp gặt hái được thành công tại các giải thưởng quốc tế chính là nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc nhân viên Sàn Nam Long tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân để góp phần củng cố thêm nội lực cho doanh nghiệp, mang thương hiệu Sàn Nam Long vươn ra biển lớn, cọ xát, học hỏi với các đối tác đẳng cấp để trưởng thành hơn nữa trong tương lai.

Hiện tại, hầu hết các dự án được Sàn Nam Long phân phối chính thức như Akari City, Mizuki Park, Izumi City hay đại đô thị Waterpoint đều đang thu hút sự chú ý của thị trường, không chỉ bởi mức giá hấp dẫn mà còn bởi môi trường sống trong lành, cộng đồng tinh hoa bền vững.

Đặc biệt, dự án Mizuki Park cũng vừa đạt giải thưởng ‘Thiết kế qui hoạch dành cho khu đô thị phức hợp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương’ (Best Mixed Use Architecture Asia Pacific) tại lễ trao giải ở London vào ngày 02/02/2023; và dự án Izumi City cũng từng được trao giải ‘Khu đô thị phức hợp tốt nhất’ (Mixed Use Development) vào năm 2022.

Trong năm 2023, chủ đầu tư Nam Long sẽ tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo tại nhiều dự án, mở ra cho khách hàng thêm sự lựa chọn về một cuộc sống vẹn tròn, tiện nghi và chắc chắn, Sàn Nam Long vẫn sẽ là người bạn tâm giao đáng tin cậy, mang đến cho quý khách hàng một ngôi nhà ngập tràn hơi ấm, hạnh phúc.