Khám Phá Bộ Sưu Tập Căn Hộ Đẳng Cấp Tại The Zenith Hải Phòng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt tiền đại lộ Bùi Viện, The Zenith Hải Phòng đang thu hút sự quan tâm của thị trường với 508 căn hộ cao cấp đa dạng loại hình và chính sách thanh toán linh hoạt chưa từng có.

Bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt sau sáp nhập với tỉnh Hải Dương. The Zenith Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng với vị trí chiến lược và quy mô giới hạn chỉ 508 căn hộ. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản HP và phát triển kinh doanh bởi EximRS, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho giới đầu tư nhờ sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ Bùi Viện, nằm trong trái tim tuyến Vành Đai 2 – huyết mạch giao thông kết nối cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp lớn.

Bộ Sưu Tập Căn Hộ “May Đo” Theo Nhu Cầu

The Zenith Hải Phòng mang đến bộ sưu tập không gian sống được "may đo" tinh tế theo từng nhu cầu của cư dân tinh hoa. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích từ 42,8-50,9m² được thiết kế như những viên ngọc tinh xảo, tối ưu hóa từng không gian với khu vực tiếp khách linh hoạt và ban công riêng tư thoáng đãng.

Không gian căn hộ 3 phòng ngủ – Thiết kế sang trọng, tinh tế với phòng khách liên thông bếp và bàn ăn, tối ưu công năng cho gia đình đa thế hệ

Dòng căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ 64 – 79,8m² chiếm tỷ trọng 82,4% trong tổng thể dự án, được ví như "tác phẩm nghệ thuật" của thiết kế tối ưu. Những căn hộ này được chăm chút đặc biệt với thiết kế 2 logia rộng rãi, bếp riêng tách mùi hoàn toàn và không gian sinh hoạt chung thoáng đãng, với tầm view cầu Bùi Viện, view Sông Lạch Tray và cảnh quan đô thị sầm uất.

Điểm nhấn đặc biệt là những sản phẩm độc bản hiếm có tại thị trường Hải Phòng. Căn Dual Key 87,9m² với thiết kế độc đáo một căn hộ, hai công năng – vừa là không gian sống riêng tư, vừa có thể tách riêng thành studio cho thuê. Đỉnh cao của bộ sưu tập là những căn Duplex 117,1-118,5m² với thiết kế thông tầng đẳng cấp và tầm view 180 độ như penthouse giữa lòng thành phố cảng.

Hệ thống thang máy Face ID hiện đại – Nâng tầm an ninh và trải nghiệm sống, mang lại sự tiện nghi tuyệt đối cho cư dân

Dự án ghi điểm với chất lượng bàn giao cao cấp, tất cả trang thiết bị đều đến từ các thương hiệu danh tiếng: thiết bị vệ sinh sang trọng, điều hòa âm trần 2 chiều, hệ thống nước nóng trung tâm theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế. Không gian cộng đồng được chăm chút với sảnh đón sang trọng, bãi đỗ xe thông minh, thang máy cư dân trang bị hệ thống Face ID tiên tiến.

Thanh Toán Nhẹ Nhàng, Dễ Sở Hữu

Hiểu rõ tâm lý và nhu cầu đa dạng của thị trường, chủ đầu tư The Zenith Hải Phòng đã tung ra combo chính sách thanh toán được ví như "cơn mưa vàng". Với mức giá chỉ từ 2,3 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ đã bao gồm VAT, khách hàng chỉ cần thanh toán 345 triệu (15%) ký HĐMB, The Zenith Hải Phòng là sự lựa chọn an cư và đầu tư hàng đầu tại thành phố cảng.

Siêu ưu đãi dành cho những gia chủ tiên phong, với mỗi booking sớm (30 triệu/booking), khách hàng sẽ nhận được voucher ưu đãi 30 triệu đồng khi giao dịch thành công, tặng kèm 2 năm phí quản lý vận hành cùng voucher sử dụng hồ bơi không giới hạn.

Không gian thương mại sầm uất tại The Zenith Hải Phòng – điểm hẹn mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cộng đồng cư dân tinh hoa

Điểm đáng chú ý nhất là sự đồng hành và hỗ trợ tài chính từ VPBank và VietinBank. Với VPBank, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ với gói lãi suất 0% trong 18 tháng đầu cùng ân hạn nợ gốc đến 18 tháng, thanh toán linh hoạt chỉ 3 đợt chính. Ngân hàng VietinBank cung cấp gói vay lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng, và đặc quyền ân hạn nợ gốc 24 tháng, thậm chí lên đến 36 tháng dành riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi.

Đối với khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán thường, sẽ được áp dụng mức chiết khấu 6,5% trên giá bán và chia thành 12 đợt linh hoạt. Đặc biệt hấp dẫn là chính sách thanh toán sớm với mức chiết khấu 6,5% cơ bản cộng thêm chiết khấu dòng tiền lên đến 11% mỗi năm. Chủ đầu tư còn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị 250 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc thành công.

Với chính sách thanh toán “3 không 1 có” – không áp lực tài chính, không rủi ro pháp lý, không lo về tiến độ và có khả năng sinh lời vượt trội, The Zenith Hải Phòng đang khẳng định vị thế của mình như một khoản đầu tư vàng hiếm có tại thị trường Hải Phòng đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 13:00 10/09/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/kham-pha-bo-suu-tap-can-ho-dang-cap-tai-the-zenith-hai-phong–20201224000033073.html

