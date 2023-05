Khám phá căn hộ mẫu 3 phòng ngủ The Zei Mỹ Đình: Đắt xắt ra miếng

The Zei nằm ngay mặt đường Lê Đức Thọ và giao lộ đường Nguyễn Cơ Thạch – Hàm Nghi, khu vực trung tâm Mỹ Đình (Hà Nội) – một vị trí rất thuận tiện cho việc di chuyển ở phía Tây Hà Nội. Đây là tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ chung cư cao cấp được đầu tư và phát triển bởi HD Mon Holdings, bao gồm 42 tầng nổi và 4 tầng hầm. Từ tầng 1-4 là khu trung tâm thương mại và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu sống, sinh hoạt, vui chơi và giải trí của cư dân trong khu vực. Từ tầng 5 đến tầng 40 là gần 891 căn hộ chung cư cao cấp. Tầng 41 là các căn hộ penthouse siêu sang. Tầng 42 không gian tầng thượng được thiết kế thành các khu tiện ích bộ tứ vườn xanh và phòng thiền, gồm: vườn thiên văn, vườn sinh vật học và vườn picnic.

Dự án được tư vấn, thiết kế và thi công bởi những đơn vị uy tín quốc tế như: Đơn vị thiết kế là FINKO, Phát triển dự án là Indochina Capital. Thiết kế cảnh quan được thực hiện bởi West Green Design. Tập đoàn xây dựng Delta là đơn vị thi công dự án….

Các căn hộ tại The Zei được thiết kế tối giản, sử dụng chủ đạo tông màu trắng, be và được trang bị nội thất bàn giao cơ bản như trần, sàn, thiết bị vệ sinh, điều hòa âm trần inverter, 2 chiều, cả một số nội thất rời như tủ bếp… Các căn hộ đều có tầm view khoáng đạt, đón nắng gió tự nhiên. Toàn bộ mặt sàn (trừ phòng bếp) được lát sàn tre ép dày 15 mm thay vì sàn gỗ, hoặc gạch granit tùy theo yêu cầu từ khách hàng. So với sàn gỗ, sàn tre có một số ưu điểm như thân thiện với môi trường, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè…

Khu bếp của căn hộ có đầy đủ hệ thống bếp, tủ bếp, bàn đá Vinastone, chậu rửa, hút mùi, bếp từ và sàn gạch granit. Ngoài ra khu bếp còn được thiết kế thêm quầy bar bằng đá Vinastone và gỗ công nghiệp. Phòng ngủ cũng được thiết kế tối giản nhằm tiết kiệm không gian. Đặc biệt, cửa sổ trong phòng khá lớn, đón nhiều ánh sáng và gió. Dù đề cao sự tối giản nhưng căn hộ The Zei vẫn đảm bảo sự đầy đủ, tiện nghi trong thiết kế. Nội thất căn hộ mang tính đa năng và hình học. Điển hình như chiếc bàn được bố trí trong phòng ngủ, có thể vừa dùng làm bàn làm việc hay bàn trang điểm, hay trang trí vật dụng cá nhân…

Nhà vệ sinh phụ trong phòng ngủ chính có cabin tắm đứng với đầy đủ thiết bị vệ sinh, nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng với đầy đủ bình nóng lạnh, cabin tắm, quạt thông gió… Ngoài ra, chủ đầu còn trang bị két nước bồn cầu âm tường, bồn tắm, phụ kiện cửa Häfele hoặc tương đương. Trong nhà tắm có bố trí thêm cửa sổ thông gió giúp nhà vệ sinh thoáng đãng hơn; ốp nhựa che chắn các ổ điện, bảo đảm an toàn cho trẻ em, người già khi sử dụng…

Dự án có 14 thang máy mỗi tầng. Số lượng thang máy lớn đảm bảo dự án không diễn ra cảnh tắc thang vào giờ cao điểm. Với hàng loạt tiện ích nội khu như Trung tâm thương mại, co-working space, phòng thiền, vườn thiên văn, vườn sinh vật học và vườn picnic… The Zei mang đến một cuộc sống “all in one”, đa tiện ích cho cư dân.

Về giá bán, hiện tại, giá bán trung bình ở The Zei là từ 50-65 triệu đồng/m2. Căn 2 ngủ có tổng giá trị khoảng từ 4,5- 5,5 tỷ/căn, căn 3 ngủ là 5,5-7,5 tỷ/căn; căn Duplex là 10-12 tỷ/căn. So sánh với các chung cư cùng phân khúc cao cấp khác như Sunshine City hay là The Matrix One thì đây là mức giá hợp lý.

Với những đánh giá trên của Batdongsancom.vn , những ai có nhu cầu một căn hộ gần chỗ làm tại Mỹ Đình, muốn có không gian rộng rãi cho cả gia đình sinh hoạt, đầy đủ tiện ích nội khu thì The Zei là một lựa chọn phù hợp từ vị trí lẫn hạ tầng.

