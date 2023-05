Khám Phá Hệ Sinh Thái Wellness Luxury Living Cho Gia Đình Đa Thế Hệ Tại Hometel Biển The Venice 5&6

Tại Hometel biển The Venice 5&6 – một mảnh ghép rực rỡ trong Venezia Beach, nơi thừa hưởng hệ sinh thái wellness luxury living, sống khỏe mạnh chính là cội rễ khởi nguồn hạnh phúc cho gia đình đa thế hệ.

Phụng dưỡng ông bà trong tổ hợp wellness 12ha – lớn nhất khu vực

Venezia Beach do Hưng Vượng Developer phát triển hội tụ đầy đủ chuẩn mực của wellness luxury living với 6 hình thái sống wellness toàn diện trên thế giới (gồm sống lành mạnh – sống an tâm – kích thích sáng tạo – thực hành tinh thần – nuôi dưỡng cảm xúc – kết nối cộng đồng) kết hợp 4 hình thái mặt nước “thủy bao” 6km biển – sông – hồ – kênh đào, vận hành bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu Best Western Premier và Marriott International.