Khám Phá K-Home New City – Đô Thị Nhà Ở Xã Hội Chuẩn Singapore Đầu Tiên Tại Việt Nam

K-Home New City là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển bởi Kim Oanh Land, thành viên Kim Oanh Group – với mong muốn tạo nên những tổ ấm chất lượng nhưng giá cả vừa khả năng chi trả của đại đa số người Việt.

Dự án có quy mô 26,69ha, được quy hoạch chỉn chu thành 5 phân khu: Bằng Lăng, Lát Hoa, Ngọc Lan, Hoàng Lan, Giáng Hương và khu căn hộ cao tầng K-Home Apartment, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm căn hộ và nhà phố.

Phối cảnh tổng thể K-Home New City

K-Home New City toạ lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương – bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch gồm Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Văn Linh và đường số 8 KCN VSIP 2. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu hệ thống giao thông kết nối liên vùng hoàn hảo như: ĐT741, ĐT742, Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành Đai 4, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và metro Thành Phố Mới Bình Dương – Suối Tiên – Bến Thành. Nhờ đó, chỉ trong vài phút, từ K-Home New City đã có thể tiếp cận: Các khu công nghiệp lớn như VSIP II, Đồng An 2, VSIP 2 mở rộng, Mappletree, Mỹ Phước 1-2-3. Cùng với đó là mọi tiện ích đô thị hiện đại: tòa tháp đôi trung tâm hành chính Bình Dương, trung tâm thương mại WTC Gateway lớn nhất Việt Nam kết hợp depot metro Thành Phố Mới Bình Dương – Suối Tiên – Bến Thành, công viên 75ha, Đại học quốc tế Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, AEON Mall, sân golf Twin Doves, sân golf Harmonie Park…

Phối cảnh phố thương mại tại K-Home New City

Để đảm bảo tiêu chuẩn Singapore cho dự án, Kim Oanh Land đã hợp tác cùng Surbana Jurong – tập đoàn đã phát triển hơn 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore, nhằm kiến tạo không gian sống xanh hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên và đầy đủ tiện ích. Chỉ riêng phần cây xanh và công viên nội khu, dự án đã dành đến 7,1 hecta để phát triển 10 công viên chủ đề phủ khắp các phân khu, mang đến không gian sống xanh mát và bình yên.

Phối cảnh hồ bơi thuộc hệ tiện ích All in One tại K-Home New City

Dự án cũng được tích hợp đầy đủ các tiện ích đồng bộ và hiện đại phục vụ đời sống cư dân. Cụ thể, K-Home New City sở hữu hệ tiện ích "All in One" bao gồm 4 hồ bơi cho người lớn và trẻ em, trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School (đã xây dựng hoàn thiện); hồ bơi, đường dạo bộ, cây xanh tại công viên Vườn Nhiệt Đới; 6 sân pickleball, sân bóng đá, sân tennis, clubhouse, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, phố thương mại – ẩm thực, quảng trường sự kiện… Với những tiện ích đồng bộ, K-Home New City không chỉ tối đa hoá trải nghiệm sống của cư dân mà còn góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn – gắn kết và bền vững.

K-Home New City khác biệt hoàn toàn với các dự án nhà ở xã hội còn lại khi được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Một công trình đạt được chứng chỉ EDGE phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khắt khe so với các công trình thông thường. Với K-Home New City, tiêu chuẩn công trình xanh EDGE được ứng dụng ngay từ khâu thiết kế, chọn lựa vật liệu cho đến vận hành.

Với hàng loạt ưu điểm nhưng giá bán tại K-Home New City chỉ từ 2,160 tỷ đồng/căn nhà phố và đã hấp thụ thành công hơn 1.400 sản phẩm thấp tầng chỉ sau khoảng 3 tháng ra mắt. Hiện nay Kim Oanh Land đang tiếp tục giới thiệu ra thị trường khu căn hộ xanh chuẩn Singapore mang tên K-Home Apartment tọa lạc tại vị trí được xem là "trái tim" của đô thị K-Home New City – nơi tập trung hầu hết những tiện ích quan trọng của toàn dự án.

K-Home Apartment gồm 3 tòa tháp cao 19 tầng được đặt tên các loài hoa Anh Đào, Cát Tường và Mai Vàng, cung cấp tổng cộng 1.654 căn hộ với các sản phẩm đa dạng: căn studio, căn 1 phòng ngủ+ và căn 2 phòng ngủ. Tất cả đều có thiết kế hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, mang đến không gian sống thoáng mát cho các chủ nhân. K-Home Apartment được bao quanh bởi các công viên chủ đề Thời Đại, Vườn nhiệt đới cùng hệ thống công viên Đại lộ Xanh. Từ ban công mỗi căn hộ, cư dân có thể ngắm trọn không gian xanh mát của K-Home New City cũng như trung tâm Thành Phố Mới Bình Dương.

Với quy hoạch và thiết kế hiện đại, tiến độ thi công thần tốc cùng chính sách ưu đãi khách hàng vô cùng hấp dẫn, K-Home New City nói chung, căn hộ K-Home Apartment nói riêng đang tạo sức hút trên thị trường. Đặc biệt, hiện nay khách hàng mua sản phẩm tại K-Home New City đều có cơ hội tham gia chương trình tri ân với tổng giá trị giải thưởng lên đến 12 tỷ đồng, bao gồm: 1 xe điện Hyundai Ioniq 5, 1 xe hybrid Toyota Cross 1.8 HEV, 1 xe Toyota Yaris Cross, 20 xe máy điện Honda ICON e, cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn khác.

Tác giả: Hải Âu

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 16/09/2025 13:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/kham-pha-k-home-new-city-do-thi-nha-o-xa-hoi-chuan-singapore-dau-tien-tai-viet-nam-70431.html

