Khám phá mô hình compound độc đáo tại Masteri Centre Point

Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, mô hình compound có điểm mạnh là đảm bảo sự an toàn cho cư dân, tạo ra một cộng đồng văn minh, một môi trường trí thức. Mô hình này không những mang lại cuộc sống tiện nghi, sang trọng mà còn đồng bộ về đẳng cấp của người sở hữu và người sử dụng.

Nếu như mô hình compound đã trở nên nổi tiếng trên thế giới từ nhiều năm trước qua các khu dân cư khép kín dành cho giới thượng lưu như: Beverly Hills Gateway, Malibu Cove Colony ở Los Angeles hay khu Pudong Thượng Hải với các cụm nhà ở xa hoa, thì tại Đông Nam Á cũng nổi lên nhiều khu compound cao cấp khác như: Tengah (Singapore) và Mon’t Kiara (Malaysia).

Thấu hiểu những kỳ vọng ngày một khắt khe về một tổ ấm chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi và có tính kết nối, mô hình compound được phát triển tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các chuyên gia dự đoán mô hình này sẽ nhanh chóng trở thành một xu thế vì nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, nhu cầu về sự an toàn ngày càng cao của người dân, đặc biệt là cộng đồng văn minh và thành đạt. Giữa cuộc sống hối hả nhộn nhịp của thời đại 4.0, nhiều người trẻ thành đạt có xu hướng tìm đến không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên và xa trung tâm thành phố. Đó là lý do vì sao, một số nhà phát triển uy tín và kinh nghiệm như Masterise Homes, Vingroup, Khang Điền và VGSI (Công ty con của tập đoàn Hàn Quốc GS E&C) chọn những quận xa trung tâm để phát triển dòng sản phẩm cao cấp này.

Masteri Centre Point đã áp dụng thành công mô hình compound này vào dự án

Kiến tạo chuẩn mực “compound” mới tại TP.HCM

Từ những viên gạch đầu tiên, nhà phát triển bất động sản Masterise Homes đã đặt con người là trung tâm của dự án, vì thế tất cả mọi tiêu chuẩn về mặt xây dựng, thiết kế đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt thông qua tiềm lực nội tại cùng với sự hợp tác cùng những đối tác quốc tế uy tín nhằm đề cao những giá trị tinh thần và chất lượng sống. Điểm nổi bật của dự án là tiện ích nội khu chuẩn resort, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí hằng ngày như phòng gym, spa, bể bơi được thiết kế ấn tượng, cùng hệ thống an ninh với camera an ninh lắp đặt bao quát toàn khu vực 24/24.



Các mảng xanh và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng của Masteri Centre Point được thiết kế độc đáo hướng đến thiên nhiên

Với tâm thế dẫn đầu và định hướng phong cách sống cho trung tâm sáng tạo quận 9, Masterise Homes đã “thiết kế” một cộng đồng khép kín, đảm bảo tối đa sự an toàn và tính riêng tư. Dự án Masteri Centre Point có đến hai lớp bảo vệ an ninh: Một là cổng an ninh của đại đô thị Vinhomes Grand Park, hai là cổng bảo vệ riêng của toàn khu Masteri Centre Point.

Ông Jason Turnbull – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Tài chính chia sẻ: “Masterise Homes thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản Việt Nam, vì thế với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm làm việc từ các tập đoàn đa quốc gia và nhân lực đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi thiết lập những tiêu chuẩn độc đáo riêng, không bị trùng lặp. Sản phẩm và dịch vụ của Masterise Homes tiếp tục được nhiều người hướng tới”.



Cuộc sống thời thượng, sang trọng và không kém phần hiện đại tại Masteri Centre Point

Tại dự án Masteri Centre Point, cư dân không chỉ được tận hưởng một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, cảm nhận rõ nét hơn sự thư thái với những mảng xanh thiên nhiên cùng cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, những con đường nội khu yên ả.

Nhờ vào những thế mạnh vượt trội, về mặt giá trị gia tăng và tính thanh khoản, sở hữu các sản phẩm tại compound cũng chính là đang tạo dựng khoản đầu tư bền vững trong tương lai. Trong thời gian tới, người dân Quận 9 nói riêng, và cả TP.HCM nói chung sẽ có thể tự hào được tận hưởng những trải nghiệm sống đẳng cấp quốc tế tại khu compound Masteri Centre Point, điều trước đây vốn chỉ có thể thấy được tại các quốc gia đang phát triển.

Masteri Centre Point vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Vietnam Property Awards 2020 là dự án cao cấp xuất sắc nhất tại TP.HCM và đạt Giải thưởng thiết kế Cảnh quan cho dự án cao cấp (Highly Commended).