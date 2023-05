Khám phá phong cách “nhập khẩu” của dự án Happy One - Premier

Một dự án ở phân khúc trung cao cấp nhưng được nâng tầm giá trị bởi 39 tiện ích nội khu chưa từng có trong khu vực, đặc biệt là 4 tiện ích chính như: Công viên view sông, sảnh đón thác nước, sảnh chờ nhiệt đới, hồ bơi tràn bờ. Có thể nói, từng mét vuông tại Happy One – Premier đã được tối ưu để mang lại cuộc sống thực sự khác biệt, nâng cấp giá trị sống cho mỗi cư dân.



Phối cảnh dự án Happy One – Premier

“Nhập khẩu” phong cách nhà thông minh từ Mỹ

Với mật độ xây dựng chỉ 34,19% trên diện tích khoảng 3,600m2, 219 căn hộ Happy One – Premier là sự kết hợp hoàn hảo của không gian xanh và kiến trúc hiện đại trên nền tảng công nghệ 4.0 được trang bị cho toàn khu.

Mở đầu cho xu hướng nhà ở công nghệ, Vạn Xuân Group đã đưa khái niệm “smart home” lên một tiêu chuẩn cao hơn khi căn hộ được tích hợp công nghệ thông minh đến từ Mỹ như: Hệ thống chiếu sáng tự động trong phòng ngủ và nhà vệ sinh, tắt mở máy lạnh bằng điều khiển từ xa hoặc điện thoại thông minh,… Chưa hết, cư dân hoàn toàn yên tâm tận hưởng ngay tại ngôi nhà của mình khi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh kiểm soát 24/7 kết hợp cùng công nghệ camera tiên tiến giúp phát hiện, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy trong thời gian nhanh nhất, trước khi hệ thống báo cháy kích hoạt. Wifi free cũng được trang bị ở tất cả các khu vực công cộng để cư dân có thể thoả thích truy cập bất cứ lúc nào. Ngay cả những khu vực chức năng cơ bản cũng được chú trọng như bãi đỗ xe thông minh kết nối với hệ thống an ninh ngay cổng ra vào, tự động vào khu vực đỗ xe không cần thẻ kiểm soát; tìm kiếm và hướng dẫn vị trí đỗ xe bằng điện thoại hoặc bảng thông tin.



Sảnh đón thác nước tại Happy One – Premier

Happy One – Premier còn gây chú ý khi là một trong những dự án đầu tiên tại khu vực bàn giao full nội thất chuẩn cao cấp Châu Âu với những thương hiệu vốn đã nổi danh trên thị trường về chất lượng và vẻ đẹp sang trọng. Không những thế, chủ đầu tư còn lựa chọn các đối tác uy tín để tham gia phát triển dự án như một bảo chứng về tiến độ và chất lượng bền vững theo thời gian, từ đơn vị tổng thầu Ricons cho đến đơn vị quản lý vận hành,… đều là những tên tuổi hàng đầu trong và ngoài nước.

Sở hữu căn hộ thông minh với giá khởi điểm 1,9 tỷ đồng/căn

Ưu điểm lớn nhất mà Happy One – Premier mang lại đó là mức giá khởi điểm vô cùng ấn tượng, chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn với diện tích đa dạng từ 49m2 cho đến 80m2. Vị trí đắc địa ngay trên trục đường Nguyễn Oanh, chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 phút di chuyển với hệ thống giao thông hiện đại kết nối dễ dàng đến các quận lân cận và khu trung tâm còn giúp giải quyết bài toán an cư – lập nghiệp vốn được các gia đình trẻ đặc biệt quan tâm.



Khai trương nhà mẫu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier

Ngày 19/09 vừa qua, nhà mẫu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất H Happy One – Premier đã được khai trương với sự tham gia của hơn 500 khách hàng tham dự; qua đó, chủ đầu tư mong muốn giúp cư dân có thể chạm tới ngôi nhà tương lai của mình một cách chân thực nhất. “Cuộc sống bận rộn khiến tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm chốn an cư, tuy nhiên, từ khi biết đến Happy One – Premier tôi đã vô cùng tự tin và thoải mái bởi sự an toàn, hiện đại đặc biệt là vị trí vàng, dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng điểm…”,chị Huỳnh Kim Cúc – một trong những cư dân tương lai của Happy One – Premier chia sẻ.

Căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One – Premier

Đầu tư và phát triển bởi: Vạn Xuân Group

Kinh doanh tiếp thị: DKRS – Vivahomes

Giá chỉ từ: 1,9 tỷ đồng/căn

Hotline: 0965 65 65 87

Website: www.happyone.vn

Như Ngọc