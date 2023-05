Khám phá quần thể nghỉ dưỡng tỷ USD ở Bãi Dài, Cam Ranh

Thiên đường Santorini đầu tiên ở Cam Ranh

Cam Ranh được xem là vịnh nước sâu tự nhiên tốt nhất thế giới khi vừa đẹp, êm đềm và kín gió. Từ năm 2004, Cam Ranh bắt đầu phát triển vượt bậc về mọi mặt khi “đánh thức” cảng hàng không Cam Ranh. Nếu trước kia từ Nha Trang đi Cam Ranh phải theo quốc lộ 1 qua Diên Khánh, thì nay có thêm cung đường dài 35 km Nguyễn Tất Thành nằm ven bờ biển, nối trung tâm Nha Trang với Cam Ranh. Năm 2018, gần 6,3 triệu lượt khách đến Khánh Hòa, trong đó khách quốc tế chiếm gần 50%. Sáu tháng đầu năm 2019, có 3,4 triệu khách du lịch vẫn tiếp tục chọn xứ trầm hương, mà điểm đến đang nổi lên là Bãi Dài, khu Bắc Bán đảo Cam Ranh. Nơi đây được quy hoạch và đang trên đà phát triển sôi động trở thành thành phố nghỉ dưỡng hiện đại với nhiều loại hình thể thao biển đặc thù như lướt ván longboard, tàu lượn, lặn biển, dù lượn, khinh khí cầu…



Phối cảnh tổng thể căn hộ du lịch Cam Ranh Bay Hotels & Resorts

Giới sành nghỉ dưỡng đang cần một nơi tinh tế, sang trọng như quần thể du lịch ở Bãi Dài, Bắc Bán đảo Cam Ranh. Biển Bãi Dài với 300 ngày nắng thôi miên du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hùng vĩ, thu hút những tên tuổi bất động sản lớn như Vingroup, Novaland, Eurowindow, Hưng Thịnh… với những thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng như Mövenpick Hotels & Resorts (Thụy Sỹ)… , đến nay lên đến 45 dự án đăng ký với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD.

Trong đó, dự án nghỉ dưỡng 5 sao Cam Ranh Bay Hotels & Resorts là viên ngọc sáng được giới thiệu đến khách hàng trong quý 3 này. Là phiên bản mang dấu ấn vượt thời gian của hòn đảo Santorini, Cam Ranh Bay trải dài 13 ha có vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Những villas truyền thống được nhấn nhá bởi các mái vòm, cầu thang đầy màu sắc hay những con đường rải đầy đá sỏi. Kiến trúc Santorini tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts không chỉ giữ chân du khách với những vùng biển trong xanh như ngọc, mà còn khắc ghi ấn tượng sâu đậm với lối kiến trúc Cycladic độc đáo- nhà trắng, mái vòm xanh nép mình trên vách đá như thể hoà quyện vào giữa biển trời mênh mông. Đây cũng là thiên đường Santorini đầu tiên tại Cam Ranh để du khách check in mà không phải ngàn dặm đến Hy Lạp xa xôi.

Mua căn hộ, được 28 đêm nghỉ dưỡng hàng năm

Sự tráng lệ của Cam Ranh Bay được hình thành từ nhiều yếu tố: tâm huyết của chủ đầu tư, vị trí đắc địa cách sân bay Cam Ranh 5 phút, phong cách Santorini nổi tiếng của miền Địa Trung Hải, thiết kế độc đáo 100% hướng biển và nhìn thấy biển. Trong đó, yếu tố thương hiệu quốc tế góp một phần đáng kể khi The Ascott Limited, công ty con của CapitaLand, và TAUZIA HOTELS, thành viên của Ascott, là đối tác quản lý, vận hành căn hộ dịch vụ và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.



Dự án mang phong cách thiết kế Santorini nổi tiếng

Theo đó, Somerset Cam Ranh Bay là tòa nhà căn hộ dịch vụ đầu tiên của Ascott tại TP. Cam Ranh, và Vertu Cam Ranh Bay là khách sạn mang thương hiệu Vertu đầu tiên tại Việt Nam. Điều này đảm bảo cho chất lượng các căn hộ nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với lượng khách hàng thường xuyên trải rộng.

Một chuyên gia bất động sản phân tích, việc 50-60% dòng tiền trong thị trường bất động sản đổ vào condotel trong năm 2017-2018 là một minh chứng cho sự phát triển của phân khúc này. Nhà đầu tư thông minh sẽ lựa chọn kênh đầu tư an toàn, sinh lợi nhất.

Ông Trần Trọng Dũng, Tổng giám đốc Cam Lam Holding cho biết, khi ký hợp đồng mua dự án Cam Ranh Bay Hotels and Resorts, khách hàng sẽ được chủ đầu tư ứng trước 2 năm lợi nhuận cho thuê trong tương lai, tương đương 15% giá trị căn hộ. “Chúng tôi mong muốn đồng hành với khách hàng vững bền và lâu dài. Bên cạnh đó, chúng tôi tặng ngay 28 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm cho khách hàng tại hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng của chúng tôi ở The Pearl Hoi An đẳng cấp 5 sao tại Hội An”, ông Dũng nói.