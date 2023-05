Khám phá siêu phẩm nhà phố mặt tiền sông tại The Pearl Riverside

Hình ảnh tại buổi lễ khánh thành “siêu phẩm” nhà mẫu The Pearl Riverside

Được thiết kế và thi công với nhiều tâm huyết trong những tháng vừa qua, căn nhà mẫu mặt tiền sông tại khu compound The Pearl Riverside đã tạo được ấn tượng sâu sắc với tất cả khách hàng đến dự án để chứng kiến tận mắt không gian sống vượt trội tại đây. Đặc biệt trong sự kiện khánh thành “siêu phẩm” nhà mẫu diễn ra vào ngày 5/12 vừa qua, SeaHoldings đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về sự hiện đại, sang trọng và tối ưu cho sinh hoạt của một gia đình đông thành viên tại nhà mẫu. Tại sự kiện cũng chứng kiến sự có mặt của khách mời là diễn viên Kim Tuyến, người đã đồng hành cùng SeaHoldings trong đợt ra mắt “siêu phẩm” nhà mẫu lần này.



Không gian sống ấn tượng tại nhà mẫu The Pearl Riverside

Vừa bước chân đến nhà mẫu The Pearl Riverside, chắc hẳn bất kỳ khách hàng nào cũng sẽ rất yêu thích không gian sân trước. Khu vực này sở hữu mảng cây xanh lớn, hồ cá và garage đậu xe trong nhà. Yếu tố này tạo sự bảo vệ tuyệt đối cho ô tô của cư dân, dù việc đậu xe trước nhà cũng đã là cực kỳ an toàn do The Pearl Riverside là một khu compound khép kín.

Tầng trệt của “siêu phẩm” nhà mẫu được thiết kế mở, liên kết phòng khách, nhà bếp và phòng ăn. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng không gian này, diễn viên Kim Tuyến cho biết chị đã bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi không khác gì một căn biệt thự của căn nhà này. Hệ thống giếng trời đột phá mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào và sức sống cho nhà phố The Pearl Riverside. Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản tạo sự nhẹ nhàng, thoải mái, không hề bị dư thừa. Nhìn vào bếp và không gian dùng bữa của gia đình cũng sẽ thấy toát lên sự ấm cúng, hoàn hảo trong từng chi tiết. Mặt bàn bếp, bàn ăn được ốp đá marble trắng có độ cứng cao, chịu nhiệt tốt và mang vẻ đẹp tinh tế.

Với một tầng trệt, hai tầng lầu, một sân thượng và sự tối ưu hóa không gian tài tình của chủ đầu tư, nhà phố tại The Pearl Riverside luôn có đủ không gian cho đa dạng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Minh chứng cho điều này là phòng sinh hoạt chung tại tầng 1 của căn nhà mẫu, nơi SeaHoldings đã kiến tạo thành một không gian với đàn piano, kệ sách và ghế thư giãn.



Đàn piano tại phòng sinh hoạt chung

Cả ba phòng ngủ tại “siêu phẩm” nhà mẫu đều sở hữu không gian rộng. Bên cạnh đó là tủ quần áo thiết kế âm tường dọc lối đi vào phòng tắm rất hiện đại và sang trọng. Cửa sổ lớn cũng như ban công hướng sông Vàm Cỏ Đông mang đến tầm nhìn vô tận và gió tự nhiên ngập tràn có lợi cho sức khỏe con người. Khu vực giữa hai phòng ngủ tại tầng 2 được SeaHoldings tận dụng làm phòng tập gym. Có thể thấy sự rộng rãi trong không gian mang lại lợi ích như thế nào cho nhà phố tại The Pearl Riverside.



Phòng ngủ luôn tràn ngập ánh sáng, gió tự nhiên

Điều này còn được thể hiện tại sân thượng khi khu vực này vừa sở hữu sân thượng trước, sân thượng sau và cả phòng giặt. Có thể nói trên thị trường hiện nay hiếm có dự án nào mang đến cho cư dân mặt bằng sân thượng lớn như The Pearl Riverside. Tại đây gia chủ có thể sáng tạo nên một khu vườn hoặc không gian giải trí của riêng mình. Trong trường hợp của “siêu phẩm” nhà mẫu, SeaHoldings đã rất táo bạo khi xây dựng nên khu vực tập đánh golf vô cùng độc đáo. Chủ đầu tư cho rằng đây sẽ là nơi tuyệt vời cho những bữa tiệc thịt nướng, hoặc những buổi hẹn hò ăn uống và ngắm cảnh thiên nhiên sông nước.



Sân tập golf độc đáo tại sân thượng nhà mẫu The Pearl Riverside

Vừa qua, hạng mục công viên The Pearl River Park và tiện ích Clubhouse với hồ bơi, phòng gym cũng đã được hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đây là hai trong số những tiện ích đẳng cấp tạo nên giá trị nghỉ dưỡng tại dự án. Các tiện ích còn lại như trường học tiêu chuẩn Quốc tế, tòa nhà thương mại – dịch vụ hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm sống đầy đủ nhất cho cư dân mà không phải rời khỏi The Pearl Riverside.

Ngoài sức hút mà “siêu phẩm” nhà mẫu mặt tiền sông và hệ thống tiện ích tạo nên, The Pearl Riverside cũng được khách hàng quan tâm vì nhiều yếu tố khác. Trong đó có thể kể đến pháp lý hoàn thiện với sổ đỏ từng căn, giúp dự án được nhiều ngân hàng uy tín bảo lãnh, hỗ trợ cho vay 70% cùng chính sách ân hạn gốc lẫn lãi trong 24 tháng. Ngoài ra, SeaHoldings cũng mang đến cơ hội rinh về xe ô tô Mazda 3 cho khách hàng chọn mua nhà phố tại The Pearl Riverside.