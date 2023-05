Khám phá sức hấp dẫn của bất động sản “view” biển tại Bình Định

Vị thế dẫn đầu của bất động sản “view” biển

Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nếu như tiện ích là một cuộc đua không hồi kết thì cảnh quan, tầm nhìn lại là yếu tố tạo nên đẳng cấp khác biệt cho sản phẩm. Yếu tố “view” biển – tầm nhìn hướng biển đẹp được xem là giá trị không thể định lượng nhưng lại luôn được mặc định giá trị cao hơn so với những giá trị khác của dự án. Tại bất cứ thị trường nào, những dự án bất động sản sở hữu tầm nhìn hướng biển đều có sức hút tuyệt vời và đều trở thành nơi an cư lý tưởng cho giới thượng lưu.



Kỳ Co Gateway đang thu hút khách hàng với tầm nhìn “triệu đô” hướng biển

Đón đầu xu hướng “săn” bất động sản view biển, cùng nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai, nhiều nhà đầu tư đã nhạy bén chuyển “khẩu vị” sang những dự án có vị trí đắt giá tại các điểm du lịch mới nổi, nằm trong hoặc liền kề với tổ hợp tiện ích đẳng cấp, đặc biệt là có tầm nhìn trực diện ra biển nhưng giá còn mềm và biên độ tăng giá cao như Kỳ Co Gateway (Quy Nhơn – Bình Định).

Sở hữu tầm nhìn hướng biển, Kỳ Co Gateway giúp du khách ngắm trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết của mặt biển trong xanh. Lựa chọn an cư tại dự án, cư dân sẽ được tận hưởng khoảnh khắc ngắm hoàng hôn mỗi khi chiều về hoặc đón bình minh khi ngày mới bắt đầu. Giá trị mà Kỳ Co Gateway mang lại cho khách hàng đó chính là những khoảnh khắc sống “có một không hai” này.

Lợi thế vàng từ vị trí cửa ngõ Quy Nhơn

Khó phủ nhận rằng những dự án bất động sản sở hữu vị trí mặt tiền, cửa ngõ luôn dễ tạo thiện cảm với khách hàng. Được kỳ vọng sẽ trở thành thủ phủ du lịch mới với hàng loạt chính sách kêu gọi đầu tư nhằm đánh thức tiềm năng địa phương, Quy Nhơn – Bình Định đang là ngôi sao mới trên thị trường bất động sản biển duyên hải miền Trung.

Với một hành trình ngắn chỉ 15 phút từ trung tâm Quy Nhơn qua cầu Thị Nại, dễ dàng để bắt gặp ngay Kỳ Co Gateway tại vị trí mặt tiền quốc lộ 19B. Đây là dự án nổi bật nằm trong tổng thể khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City. Đúng như cái tên, Kỳ Co Gateway tựa như cánh cổng mở ra con đường dẫn đến hàng loạt các điểm đến và tiện ích đẳng cấp xung quanh.



Kỳ Co Gateway kết nối nhanh với các điểm đến nổi tiếng nhờ lợi thế cửa ngõ

Để khám phá du lịch, Kỳ Co Gateway chỉ lấy 5 phút của du khách đến thẳng khu du lịch nổi tiếng bậc nhất Bình Định là Kỳ Co – Eo Gió, nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Bước qua cánh cổng Kỳ Co Gateway còn là sân golf quốc tế 36 lỗ đẳng cấp, là Safari Park duy nhất tại Quy Nhơn, liền kề quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Xét về khả năng kết nối, Kỳ co Gateway sở hữu 2 mặt tiền: Một là dãy nhà phố dài 1.000m ngay mặt tiền quốc lộ 19B – con đường trọng điểm dẫn thẳng đến sân bay quốc tế Phù Cát chỉ khoảng 30 phút, chuỗi resort 5 sao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, quảng trường đại dương và đón đầu làn sóng đầu tư từ nước ngoài sau khi đi vào hoạt động;… Hai là nằm tại trung tâm ngã tư Nhơn Lý – tuyến đường dẫn vào các khu du lịch biển nổi tiếng khác của thành phố Quy Nhơn. Ngã tư Nhơn Lý cũng là trung tâm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội đang được đầu tư để trở thành xương sống kinh tế của thành phố nói riêng và toàn tỉnh Bình Định nói chung.

Chinh phục khách hàng với chương trình thanh toán đột phá

Ngoài lợi thế của sản phẩm, Kỳ Co Gateway đang chinh phục khách hàng bằng giá bán cạnh tranh và chính sách thanh toán đột phá. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Kỳ Co Gateway đã trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường bất động sản biển miền Trung với chính sách chiết khấu hấp dẫn lên đến 1,5% /tổng giá trị sản phẩm cho khách giao dịch thành công sản phẩm Kỳ Co Gateway. Ngoài ra, chỉ từ 89 triệu đồng/nền, khách hàng sẽ sở hữu ngay đất nền sổ đỏ đô thị biển Kỳ Co Gateway, phần còn lại thanh toán trong vòng 18 tháng. Đồng thời, nhằm chia sẻ áp lực về tài chính cho khách hàng, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng ngân hàng VPBank cung cấp gói vay lên đến 65% giá trị sản phẩm với lãi suất 0%, ân hạn gốc 12 tháng.



Khu đô thị phồn hoa Kỳ Co Gateway đang dần hình thành tại Nhơn Hội

Chia sẻ về chính sách thanh toán của Kỳ Co Gateway dành cho khách hàng, đại diện Tập đoàn Danh Khôi – Đơn vị Phát triển dự án cho biết: “ Đối với Kỳ Co Gateway, bí quyết chinh phục khách hàng trước hết nằm ở sức mạnh nội tại của chính sản phẩm đó. Sở hữu tầm nhìn trực diện biển, tọa lạc vị trí đẹp với khả năng kết nối lý tưởng, pháp lý minh bạch và năng lực chủ đầu tư vững vàng giúp nhà đầu tư an tâm khi đặt kỳ vọng vào dự án này”.

Sở hữu vị trí vàng với tầm nhìn lý tưởng cùng chính sách thanh toán hấp dẫn, Kỳ Co Gateway xứng đáng trở thành sự lựa chọn tài sản tích luỹ an toàn gia tăng giá trị trong tương lai dành cho khách mua với mục đích ở khách đầu tư hay muốn sở hữu một ngôi nhà thứ hai.