Khám phá sức hút của khu dân cư Star New City

Sở hữu lợi thế nổi bật với: Vị trí tiềm năng, hạ tầng hoàn chỉnh; hệ thống giao thông đồng bộ; môi trường lý tưởng để sinh sống, làm việc và phát triển kinh doanh, Star New City đang là dự án được giới đầu tư săn đón hàng đầu hiện nay.

Tâm điểm giao thương tại lõi trung tâm Đồng Nai

Star New City tọa lạc mặt tiền đường Phùng Hưng, trung tâm thị xã Trảng Bom – khu vực lõi giao thương sầm uất của tỉnh Đồng Nai. Với vị trí kế cận TP. Biên Hòa, cửa ngõ đi vào TP.HCM, nơi đây là điểm giao của các tuyến đường giao thông huyết mạch và trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực phía Nam nói chung như: Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (12km), sân bay quốc tế Long Thành (13km) và đường Vành đai 4 (6km), đường Quốc lộ 1A tránh TP. Biên Hòa.

Trong tương lai khi Trảng Bom trở thành thị xã, nơi đây sẽ là trung tâm chính trị – xã hội và kinh tế – kỹ thuật và an ninh quốc phòng, là điểm giao thương sầm uất trên tuyến quốc lộ 1A. Đặc biệt, dự án chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành 10 phút lái xe qua Đại lộ Bắc Sơn – Long Thành sắp hoàn thành tạo nên một vị trí chiến lược đắt giá bậc nhất khu vực.



Sở hữu tầm nhìn liên kết vùng đắc địa, Star New City trở thành tâm điểm của các tuyến đường giao thương huyết mạch miền Đông Nam Bộ

Ngoài ra, dự án còn được hưởng lợi nhờ cơ sở hạ tầng phát triển với 2 tuyến đường chính đang được xây dựng và mở rộng đường Phùng Hưng lên lộ giới 45m cùng khu dân cư hiện hữu với mật độ cư dân đông đúc.

Không chỉ là chốn giao thương nhộn nhịp, khu vực này còn là nơi tập trung giới tri thức trẻ, chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Có thể nói, Star New City được bao bọc bởi các cụm công nghiệp lớn của tỉnh bao gồm KCN Giang Điền, KCN Long Đức, KCN An Phước… Nhờ đó, dần kiến tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, mang hơi thở của thời đại mới.

Hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng liên kết vùng, Star New City được giới chuyên gia đánh giá là vùng “tam giác vàng” của bất động sản khu vực. Và trong tương lai, chắc chắn giá trị đất nền khu vực này sẽ còn tăng nhiệt mạnh mẽ hơn nữa.

Đầu tư hôm nay – Lợi nhuận trao tay

Hưởng lợi từ vị trí giao thương đắc địa, Star New City mở ra một mạng lưới dịch vụ tiện ích bao phủ xung quanh như: Trụ sở Quốc hội phía Nam, khu làng đại học mới, trung tâm hành chính Long Thành, bệnh viện đa khoa Đồng Nai, chợ An Bình, KDL Giang Điền, sân Golf Long Thành, siêu thị Big C,… góp phần mang đến chất lượng sống tiện nghi, đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tương lai.



Hạ tầng ngày càng hoàn thiện và pháp lý an toàn giúp Star New City được giới đầu tư săn đón bậc nhất hiện nay

Chủ đầu tư Star New City còn mong muốn kiến tạo nên khu dân cư tương lai với đầy đủ những tiện ích ngoại khu đẳng cấp kết hợp với môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn sống thời thượng của những người dẫn đầu. Star New City có diện tích 3,4 ha với quy mô gần 200 sản phẩm. Dự án dành gần 1ha để quy hoạch công viên cây xanh tạo nên một “lá phổi xanh” bao bọc toàn bộ dự án. Cùng với hệ thống cây xanh trải dọc các cung đường nội khu rộng 10m2, nơi đây đích thực là “thiên đường” xanh của những cư dân hiện đại muốn xa rời khói bụi thành phố để tìm về với thiên nhiên trong lành.

Khác với các dự án khác, hạ tầng cơ sở của Star New City đang ngày càng hoàn thiện, tất cả các tuyến đường nội khu đều thông suốt, có vỉa hè và cây xanh bao bọc. Đây là dự án hiếm hoi ở thời điểm hiện tại đã có pháp lý hoàn chỉnh với sổ đỏ riêng từng nền. Với mức giá chỉ từ 18 triệu/m2 khá mềm so với các dự án trong khu vực, tin rằng Star New City sẽ mở ra cơ hội lớn cho tất cả nhà đầu tư cũng như những cá nhân có nhu cầu mua để ở. Khả năng sinh lời ở khu vực này rất cao. Đây cũng là một yếu tố đắt giá giúp dự án lọt vào mắt xanh của những nhà đầu tư thông minh, biết tìm kiếm những mảnh đất “vàng” để gia tăng lợi nhuận trong tương lai.