Khám phá sức hút shophouse Maison de Ville của Hoian d’Or

Như thường lệ, thị trường bất động sản thời điểm cuối năm ghi nhận lượng giao dịch khởi sắc hơn hẳn khi các “cá mập” tìm kiếm sản phẩm đầu tư hiệu quả để luân chuyển dòng tiền nhàn rỗi từ các kênh đổ về. Nhà phố thương mại Maison de Ville thuộc dự án Hoian d’Or được đánh giá là một sản phẩm đáng đầu tư với những lý do dưới đây.

Vị trí “vàng” liền kề di sản

Nếu coi vị trí là điều kiện tiên quyết khi lựa chọn một bất động sản, nhà đầu tư hẳn sẽ bị thuyết phục hoàn toàn trước Maison de Ville, sản phẩm shophouse hiếm hoi tại Hội An cách phố cổ dưới 1 km (chính xác là 800m).

Bên cạnh tiêu chí “nhất cận thị”, phân khu này cũng đáp ứng hoàn hảo hai vế còn lại là “nhị cận giang, tam cận lộ” khi được bao bọc, bồi đắp bởi dòng sông Thu Bồn quanh năm hiền hòa, xanh mát và có trục đường lớn chạy qua, kết nối thẳng vào trung tâm.

Nhờ đó, Maison de Ville hưởng lợi trọn vẹn từ hàng triệu lượt du khách đổ về Hội An, là tiền đề để khai thác kinh doanh đắc lợi và ổn định.

Maison de Ville sở hữu vị trí lợi thủy, lợi bộ

Định hướng phát triển kinh tế đêm

Theo quy hoạch phát triển, những điểm vui chơi giải trí gồm phố đi bộ, khu sân khấu bến thuyền, quảng trường cộng hưởng tại Maison de Ville sẽ hướng đến bổ sung cho mảnh ghép còn thiếu của Hội An là kinh tế đêm.

Đây là tiền đề giúp Hội An thoát khỏi mác du lịch “giá rẻ” sau nhiều năm xuất hiện trong danh sách 10 điểm du lịch rẻ nhất thế giới (theo báo cáo Holiday Money của công ty tài chính Post Office – Anh). Thực tế, 70% doanh thu của ngành du lịch đến từ các sản phẩm và dịch vụ buổi đêm trong khi đây là mảng vẫn đang bỏ ngỏ tại Hội An.

Do đó, Maison de Ville trong tương lai sẽ là điểm đến sôi động cả ngày lẫn đêm tại Hoian d’Or, là “mũi tên trúng 3 đích” khi vừa cải thiện doanh thu cho ngành du lịch, vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách và gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư sở hữu shophouse tại đây.

Điểm đến hút khách quanh năm

Không chỉ sôi động cả ngày và đêm, Maison de Ville còn là tâm điểm sự kiện 12 tháng lễ hội trên thành phố di sản, nhờ đó thu hút đông đảo lượt khách ghé thăm suốt cả 4 mùa trong năm.

Tại đây, du khách được đắm mình trong giai điệu âm nhạc đường phố của Lễ hội du lịch biển; chẳng cần cất cánh bay vạn dặm mà vẫn được trải nghiệm không gian văn hóa của các quốc gia trong Tuần lễ văn hóa các nước Asean; thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong Lễ hội âm nhạc – văn hóa – ẩm thực…

Maison de Ville trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động suốt 365 ngày

Không gian sinh thái chữa lành

Trục sinh thái là một yếu tố quan trọng trong hệ giá trị “kiềng ba chân” của Maison de Ville, bên cạnh trục văn hóa và thương mại. Tại đây, du khách được nuông chiều cảm xúc với những trải nghiệm nông nghiệp sinh thái và chăm sóc sức khỏe toàn diện hoàn toàn từ thiên nhiên.

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm đã hình thành xu hướng mới trong ngành du lịch. Theo đó, các yếu tố sức khỏe, sinh thái, nông nghiệp lên ngôi, đóng vai trò tái tạo năng lượng thể chất – tinh thần và “làm đầy” trải nghiệm cho du khách.

Số lượng hữu hạn – tiềm năng vô hạn

Bên cạnh những điểm mạnh trên, shophouse Maison de Ville còn được đánh giá là quý và hiếm với số lượng giới hạn chỉ 202 căn. Đây cũng là những căn nhà phố hiếm hoi còn sót lại ngay sát cạnh phố cổ Hội An, do đó cơ hội sẽ chỉ dành cho những nhà đầu tư thực sự nhanh nhạy và may mắn.

Shophouse Maison de Ville – sản phẩm đầu tư phiên bản giới hạn

Chính sách Early Bird: duy nhất và ưu đãi nhất

Chính sách bán hàng hấp dẫn chỉ có ở đợt đầu dự báo sẽ là chất xúc tác khiến giới đầu tư càng nóng lòng chờ đón shophouse Maison de Ville. Trước hết, khách hàng sẽ được tặng quyền sử dụng khu vườn nông nghiệp trong 10 năm, tương ứng 60-80% diện tích đất shophouse. Tiếp theo, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ phí khai thác năm đầu tiên lên tới 8% và cam kết mua lại sau 5 năm bằng 120% giá trị ban đầu, đảm bảo khách hàng mua là có lãi.

Đặc biệt, nhà đầu tư được hỗ trợ tài chính tối đa bởi ngân hàng TPBank với chương trình vay lên đến 65% giá trị sản phẩm, miễn lãi trong 18 tháng hoặc chiết khấu sâu tới 8% khi thanh toán sớm 95%. Mua shophouse Maison de Ville thứ 2 trở đi, khách hàng được chiết khấu ngay 1% trên giá bán cho căn thứ 2.