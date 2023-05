Khám phá thiết kế căn hộ tiện nghi tại Osimi Phú Mỹ

Thiết kế thông minh, phù hợp với gia đình trẻ

Sau 10 năm, Osimi Phú Mỹ là dự án căn hộ đầu tiên trong khu vực Phú Mỹ được trang bị tiện ích nội khu vô cùng hiện đại như: Công viên cây xanh, đài phun nước Vesta, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi infiniy tại tầng 2, Quảng trường Ánh Trăng, vườn thượng uyển, siêu thị mini, coffee, trung tâm yoga, spa,…

Dự án bao gồm căn hộ 1 phòng ngủ; 1 phòng ngủ +1; 2 phòng ngủ; 3 phòng ngủ và căn hộ sân vườn với nhiều diện tích khác nhau như: 35,2m2, 43,3m2, 43,4m2, 48,2m2, 55,4m2, 56,2m2, 63,6m2, 67,1m2, 101 m2, 106m2, 118,8m2, 118,9m2,… Trong đó, tỷ lệ phần trăm số lượng căn hộ 1 phòng ngủ và 1+ là 42,06%, căn hộ 2 phòng ngủ là 56,67%. Riêng căn 1 phòng ngủ + 1 được thiết kế phòng khách rất rộng rãi, cư dân có thể tận dụng không gian phòng khách để thiết kế thêm phòng làm việc hoặc phòng ngủ dành cho trẻ em.

Chị Ngọc Văn (28 tuổi – Phú Mỹ) đến tham quan căn hộ mẫu cùng với chồng vui vẻ chia sẻ: “Tôi rất thích tiện ích như hồ bơi, sân vui chơi trẻ em trên tầng 13 của dự án, nhất là căn 1 phòng ngủ + 1 vì tôi và ông xã cũng có dự định có em bé trong 1 – 2 năm tới.”

Thiết kế căn hộ Osimi Phú Mỹ mang màu sắc hiện đại với không gian ngập tràn ánh nắng

Ngoài diện tích căn hộ được xây dựng phù hợp với các chuyên viên, kỹ sư độc thân và các gia đình trẻ, Osimi Phú Mỹ còn có thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhằm giảm thiểu vách ngăn, tối đa hóa diện tích sử dụng. Trong đó, 100% căn hộ tại Osimi Phú Mỹ đều có ban công, cửa thông gió nên tất cả căn phòng đều rất nhiều ánh sáng tươi, mát mẻ và thoáng mát. Tại đây quý cư dân có thể dành thời gian để cùng quây quần bên gia đình, tập yoga, đọc sách,…

Bàn giao sản phẩm chất lượng

Với không gian sống rất hiện đại và sang trọng, chủ đầu tư ANI còn ghi điểm rất lớn khi bàn giao căn hộ rất chất lượng. Tại phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, góc học tập, và hành lang nhà sẽ được ốp trần thạch cao khung xương chìm, sơn nước nội thất, sử dụng gạch Ceramic sang trọng, dễ lau chùi và mát mẻ.

Phòng ngủ tinh tế cho giấc ngủ thảnh thơi sau những giờ làm việc mệt mỏi

Phòng ngủ sẽ được chủ đầu tư bàn giao là cửa gỗ công nghiệp loại 1, trần bê tông sơn nước nội thất, lót gỗ công nghiệp sang trọng vừa thuận tiện vệ sinh, vừa phù hợp với sinh hoạt trong gia đình. Góc bếp của căn hộ cũng được chủ đầu tư tủ bếp dưới MFC kháng ẩm phủ Melamine, ốp đá toàn bộ mặt bếp, trang bị vòi rửa, chậu rửa chén inox.

Thiết kế căn bếp trong căn hộ mẫu 1 phòng ngủ + 1

Bên cạnh đó, phòng tắm, ban công, lô gia, sân phơi của Osimi Phú Mỹ sẽ được sử dụng sàn chống thấm, gạch Ceramic chống trượt và trần thạch cao chống thấm nước, lan can sử dụng thép sơn tĩnh điện chống gỉ.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống tại đây, chủ đầu tư còn chú trọng đầu tư vào hệ thống bảo mật an ninh 4 lớp: Bảo vệ khu dân cư, sảnh lễ tân – camera an ninh, thẻ từ thang máy, thẻ từ hoặc bảo mật dấu vân tay khi ra vào căn hộ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án cũng được trang bị đầy đủ như: Cửa chống cháy, thiết bị chống cháy và chữa cháy như vòi phun, còi báo động,… nhằm nâng chỉ số riêng tư và an toàn lên mức cao nhất.