Khan hiếm dự án biển có pháp lý sở hữu lâu dài

Sốt giá tại các thị trường tiềm năng

Theo khảo sát thị trường từ tháng 6/2017 đến nay, giá bất động sản ven biển tăng mạnh, có những nơi đạt mức tăng trưởng từ 50-70%, thậm chí có những dự án vượt mức 100% chỉ trong thời gian ngắn. Điển hình, từ giữa năm 2017 đến nay, thị trường bất động sản ven biển Đà Nẵng trở nên sôi động. Cụ thể, tuyến đường ven biển như: Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ, Phạm Văn Đồng, Dương Đình Nghệ, Hoàng Kế Viêm… giao dịch thực tế lên đến 250 triệu đồng/m2.

Khoảng 10 năm trước, tại những cung đường ven biển như đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng), Trần Phú (Nha Trang) hay đường Xuân Diệu (Quy Nhơn) giá đất chỉ nằm quanh mức vài chục triệu đồng/m2, thậm chí thấp hơn.

Thiết kế đẳng cấp, sang trọng của các căn biệt thự biển với sở lâu dài từ Venezia Beach – Luxury Residences & Resort

Còn tại khu vực Nha Trang, Cam Ranh giá đã tăng đến 150%, ven biển Cam Ranh có những dự án tính từ lúc mở bán đầu tiên đến nay giá đã tăng từ 5 – 10 lần. Thị trường Ninh Thuận cũng đang sôi động không kém với phân khúc dự án đất nền ven biển Ninh Chữ đang dao động ở 20-30 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí; giá đất tại khu vực Khánh Hải đang tăng nhanh, 100m2 có giá từ 1 tỷ -1.2 tỷ. Tại Mũi Né-Phan Thiết giá đất tại mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu đầu năm giá chỉ có 20 triệu/m2 hiện tại lên đến gần 40 triệu đồng/m2. Khu vực Long Hải, Long Điền, Bà Rịa đã tăng khoảng 70%.

Các nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng tìm đến các tỉnh ven biển mới nổi như: Quy Nhơn, Ninh Thuận, Bình Thuận, với nhiều lợi thế như suất đầu tư ban đầu thấp, cơ hội tăng giá cao, sở hữu được những vị trí đắc địa nhất. Chẳng hạn, ở Quy Nhơn chỉ trong một thời gian rất ngắn, hơn 1.300 sản phẩm đất nền sổ đỏ ven biển thuộc giai đoạn 1 của dự án Nhơn Hội New City đã được nhà đầu tư đón nhận, lập tức tạo nên một cơn sốt mới.

Venezia Beach – Luxury Residences & Resort phát triển hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí và nghỉ dưỡng cho gia đình

Theo Savills Việt Nam, đất biển tăng giá không hoàn toàn bất thường. Nguyên nhân giải thích cho sự tăng giá này có lẽ đến từ những thông tin về quy hoạch mới của nhiều địa phương. Nổi bật lên trong câu chuyện hạ tầng mang lại bước chuyển mình mạnh mẽ cho BĐS ven biển có thể kể đến khu vực ven biển tại Bình Thuận và cung đường resort triệu USD Hồ Tràm – Bình Châu.

Cơ hội cho BĐS nghỉ dưỡng có pháp lý rõ ràng

Sở dĩ bất động sản tại các trục đường ven biển hiện nay trở nên “vô giá” là nhờ yếu tố khai thác có giá trị quá lớn, được ví như “gà đẻ trứng vàng”, nên những ai đã sở hữu đều không có nhu cầu bán lại. Theo khảo sát, phần lớn những người đang sở hữu được đất nền ven biển đắc địa là do biết nắm bắt được cơ hội từ trước.

Dù BĐS ven biển đã có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, song dư địa của sự gia tăng vẫn còn lớn. Quỹ đất khan hiếm, doanh nghiệp săn tìm đất ráo riết được xem là nguyên nhân khiến mặt bằng giá đất ven biển sẽ tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, tiềm năng về du lịch ở các thị trường mới nổi cũng là nguyên nhân khiến giá thứ cấp bất động sản tăng nhanh.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, BĐS nghỉ dưỡng ven biển vẫn là kênh đầu tư tiềm năng. Theo đánh giá của giới chuyên gia, có 3 lý do tạo nên sức hút của BĐS nghỉ dưỡng ven biển: các bộ ngành, chính quyền địa phương đang điều tiết để cung cầu hợp lý hơn, có tính quy hoạch cao hơn; ngành du lịch đã và vẫn đang là ngành kinh tế mũi nhọn, hiện đóng góp 9.2% GDP và sau đại dịch, xu hướng nghỉ dưỡng cũng ngày càng phổ biến hơn.

Phối cảnh dự án Venezia – Luxury Residences & Resort

Theo ông Trần Quốc Trung, Tổng Giám đốc Đất Xanh Nam Trung Bộ, bất động sản ven biển vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn là do sự khan hiếm quỹ đất, tỷ suất sinh lời cao, đồng thời đây không chỉ là loại hình dành cho giới nhà giàu với mục đích nghỉ dưỡng mà còn là loại hình có thể khai thác mang lại giá trị triệu đô. Đồng thời, theo ông yếu tố pháp lý, tính đa dạng của sản phẩm, đơn vị quản lý vận hành, tiềm lực chủ đầu tư và trong đó pháp lý minh bạch là yếu tố then chốt trong tâm lý chọn đầu tư của những nhà đầu tư sành sỏi. Hiện nay, dự án nghỉ dưỡng đảm bảo những yếu tố này hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong đó, phải nhắc đến dự án Venezia – Luxury Residences & Resort do Hưng Vượng Developer phát triển. Theo đó, Venezia là tổ hợp trung tâm thương mại, giải trí và du lịch đẳng cấp 5 sao tại cung đường Hồ Tràm – Bình Châu có quy mô 72 ha chia làm 4 phân khu: The Venice, The Catania, The Milano và The Vicenza mang cảm hứng của 4 thành phố nổi tiếng nước Ý. Sắp tới, dự án sẽ giới thiệu ra thị trường phân khu đầu tiên The Venice với 681 biệt thự biển với sở hữu lâu dài.

Với sự khan hiếm dự án bất động sản biển sở hữu lâu dài, Venezia được kỳ vọng là tâm điểm mới của thị trường trong thời gian tới. Ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến thị trường BĐS nghỉ dưỡng một dự án cao cấp khác biệt, có khả năng sinh lời cao. Do vậy, chúng tôi chọn các đơn vị hàng đầu thế giới đảm nhiệm quản lý vận hành Venezia. Theo đó, công ty đã tiến hành ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu như: Central Cons (tổng thầu xây dựng), Best Western Premier Collection (quản lý vận hành), HD Bank (hỗ trợ tài chính), Palm Landscape (thiết kế cảnh quan), TwoG Architecture (thiết kế quy hoạch – kiến trúc – nội thất)”.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng mô hình bất động sản thương mại du lịch, nghỉ dưỡng đang là một kênh đầu tư thu hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư cá nhân. Yếu tố then chốt cuối cùng để các nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng” chính pháp lý dự án và đơn vị quản lý vận hành đẳng cấp quốc tế, mang lại tiềm năng gia tăng giá trị đầu tư trong tương lai.