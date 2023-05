Khan hiếm nguồn cung, giá biệt thự/nhà phố TP.HCM tăng mạnh

Nhu cầu cao, giá liên tục tăng mạnh

Dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố tại thị trường TP.HCM tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm khi nguồn cung mới nhỏ giọt trong khi tỷ lệ hấp thụ liên tục gia tăng. Hầu hết nguồn cung giao dịch hiện nay trên thị trường đến từ những dự án mở bán trước đó. Ngoài ra, phần lớn tập trung vào dòng sản phẩm nhà liền kề, thiếu loại hình biệt thự.

Chia sẻ tại Hội nghị BĐS Việt Nam – VRES 2021, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE cho biết, nhu cầu về nhà liền thổ tại TP.HCM vẫn rất lớn, giá bán phân khúc này tiếp tục tăng cao trên cả thị trường giao dịch sơ cấp và thứ cấp do cung không đủ cầu. Tính riêng trong quý 3/2021, TP.HCM chỉ có khoảng 10 sản phẩm nhà liền thổ chào bán, 100% số đó đều là sản phẩm nhà liền kề, vắng bóng loại hình biệt thự. Trong khi đó lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam tăng gấp 2,8 lần trên thị trường sơ cấp sau 2 tháng bình thường mới.

Giá biệt thự, nhà phố tại TP.HCM liên tục tăng cao do nhu cầu với loại hình này còn rất lớn.

Chia sẻ về thị trường nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và vùng phụ cận, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Việt Nam cho biết, sau hai tháng thành phố và nhiều tỉnh phía Nam dỡ phong tỏa sống chung với dịch bệnh, thanh khoản BĐS liền thổ đã tăng mạnh. Trong khi Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh ghi nhận 1.387 căn nhà phố, biệt thự đến từ 15 dự án mở bán. TP.HCM chỉ có 2 dự án mở bán với số sản phẩm chỉ 56 căn. Dù nguồn cung không nhiều nhưng đã tăng gấp 4 lần so với quý 3/2021 và tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới cũng tăng mạnh.

TP.HCM hiện tại hầu như không còn nhiều sản phẩm biệt thự, nhà phố mới để nhà đầu tư hướng đến, quỹ đất dành cho sản phẩm này khiến nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhu cầu mua cao khiến giá loại hình biệt thự/nhà phố mới chào bán tăng mạnh ở cả giao dịch từ chủ đầu tư và hoạt động sang nhượng thứ cấp. Trong quý 3/201, giá bán sơ cấp nhà liền thổ ở thị trường TP.HCM tiếp tục tăng, trong đó, biệt thự tăng 3%, nhà phố tăng 17%, nhà phố thương mại tăng 6%. Tính từ 2018 đến nay, giá nhà liền thổ tăng trung bình từ 1,5-2 lần. Riêng những dự án vị trí đẹp, thuộc khu vực phát triển hạ tầng trọng tâm, mức tăng có thể gấp 3-4 lần.

Dự án mới dù giá cao vẫn được săn đón

Quan điểm “người tăng đất không tăng” cộng thêm sự khan hiếm quỹ đất phát triển đang khiến dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố tại TP.HCM liên tục lập đỉnh giá mới. Tính riêng trong quý 4/2021, TP.HCM chỉ có 2 khu đô thị quy mô lớn là có nguồn cung biệt thự cao cấp, hạng sang chào bán ra thị trường với số lượng chưa đến 70 căn.

Cụ thể, Tập đoàn Nam Long chuẩn bị giới thiệu ra thị trường 39 căn biệt thự hạng sang nằm trong khu compound The Mizuki thuộc KĐT Mizuki Park 26ha tại Nam Sài Gòn. Các căn biệt thự The Mizuki tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của Mizuki Park, phát triển theo mô hình compound cao cấp ven sông, mỗi căn biệt thự có diện tích từ 224m2-662m2 giá dự kiến chào bán vào tầm 30-40 tỷ đồng/căn. Đây là dự án biệt thự ven sông hiếm hoi còn lại ở khu Nam Sài Gòn. Kể từ khi công bố đến nay KĐT Mizuki Park đã hoàn thành và bàn giao hơn 2.000 sản phẩm căn hộ, nhà phố và biệt thự cho khách hàng vào sinh sống. Một loạt tiện ích đa dạng và cao cấp cũng đã được chủ đầu tư Nam Long hoàn thiện và đưa vào vận hành sầm uất phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Quỹ đất phát triển ngày càng hạn chế khiến thị trường TP.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung biệt thự, nhà phố trong thời gian tới.

Tại khu Đông TP.HCM, tập đoàn Vạn Phúc cũng đang đẩy mạnh kế hoạch bán hàng cuối năm với các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự sinh thái ven hồ, ven sông ở phân khu Van Phuc Mansion thuộc KĐT Vạn Phúc City. Theo đó Van Phuc Mansion có số lượng 31 căn, bao gồm 9 căn biệt thự đơn lập có diện tích nhỏ nhất là 460m2, 18 căn song lập có diện tích nhỏ nhất là 230m2 và 14 căn shop Villas diện tích từ 154m2 đến 229m2. Phân khu Van Phuc Mansion có giá bán cao nhất lên đến 150 tỷ đồng/căn, các Shop Villas cũng có giá bán từ 60-70 tỷ đồng/căn.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, mức giá bán các căn biệt thự Van Phuc Mansion là mức giá bán có thể được xem là chưa từng có trên địa bàn TP. Thủ Đức nhưng được nhận định lại không quá cao so với thị trường chung. Tương tự, tầm giá của các căn biệt thự tại The Mizuki cũng không hề rẻ so với các sản phẩm mở bán trước đó trong khu đô thị này nhưng được đánh giá là vẫn khá mềm so với mặt bằng giá biệt thự ven sông tại TP.HCM.

Không chỉ các sản phẩm sơ cấp, ngay cả những biệt thự, nhà phố đang sang nhượng thứ cấp tại cũng tăng giá chóng mặt thời gian qua. Một số khu đô thị “all in one” sau một thời gian đi vào vận hành đã chứng kiến sự tăng giá mạnh của phân khúc thấp tầng gồm biệt thự và nhà liền kề. Ví như giá biệt thự tại Vạn Phúc City năm 2020 có giá 21,5 tỷ đồng, nay được chào bán trên thị trường thứ cấp 26 tỷ đồng một căn, tăng giá 21%. KĐT Mizuki Park cũng ghi nhận giá nhà phố biệt thự tăng 200% so với thời điểm năm 2018. Thậm chí có những căn view đẹp giá tăng 2,5 lần so với thời điểm đầu. Đáng nói, dù giá tăng cao nhưng nhiều chủ nhà cũng không muốn bán ra.

Chia sẻ về thị trường nhà liền thổ trước đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía nam cho biết, nhà liền thổ là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và liên tục tăng mạnh trong các năm vừa qua. Xét về tốc độ tăng giá của nhà liền thổ hiện cao hơn từ 1-4 lần so với mức tăng giá của chung cư. Đây vẫn là loại hình được chuộng nhất. Tuy nhiên việc TP.HCM không còn nhiều quỹ đất để phát triển dòng sản phẩm này sẽ kéo nguồn cung và nhu cầu mua nhà liền thổ chuyển dịch về các tỉnh thành vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai và Long An, nơi dự báo có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Phương Uyên