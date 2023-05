Khan hiếm nguồn cung, giá căn hộ cao cấp leo thang

Căn hộ cao cấp tăng giá

Nhiều năm trước, khi nguồn cung của thị trường còn dồi dào, giá bán căn hộ cao cấp trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội phần lớn là đi ngang hoặc sụt giảm nhẹ thì khoảng 2 năm gần đây, do nguồn cung không có, giá bán phân khúc này có xu hướng tăng đáng kể. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn nêu bật thực trạng này. Chung cư – loại hình nhà ở phổ biến nhất Hà Nội tiếp tục đà tăng giá. Giá chung cư bán ở tất cả các phân khúc được thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, mặt bằng giá rao bán chung cư thuộc phân khúc cao cấp tăng 5%, từ 46 triệu đồng/m2 lên 48 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp tăng 7%, từ 33 triệu đồng/m2 lên 35 triệu đồng/m2, phân khúc bình dân tăng 8%, từ 24 triệu đồng/m2 lên 25 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án cao cấp đang có mức tăng giá ấn tượng trên thị trường thứ cấp

Tại quận Nam Từ Liêm, vào năm 2020, người mua chỉ cần bỏ ra 2,5-2,6 tỷ đồng là sở hữu được một căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại Golden Palace thì ở thời điểm hiện tại, giá bán các căn hộ tại đây dao động 2,8-3,1 tỷ đồng/căn. Những căn hộ có diện tích 80m2 tại The Sun Mễ Trì vào năm 2020 được bán với giá 2,7-2,8 tỷ đồng/căn thì nay nhiều chủ nhà giao dịch thành công với mức giá 3-3,2 tỷ đồng/căn. Trong vòng 2 năm, căn hộ tại Mỹ Đình Pearl cũng tăng giá từ mức 33-35 triệu đồng/m2 của năm 2020 lên mức 36-38 triệu đồng/m2. HD Mon City cũng nhích từ 100-150 triệu đồng/căn so với đầu năm 2021.

Tại quận Cầu Giấy, năm 2017, các căn hộ tại Home City có giá bán dao động từ 32-35 triệu đồng/m2 thì ở thời điểm hiện tại, giá rao bán các căn hộ tại đây đều trên 40 triệu đồng/m2. Các căn hộ tại dự án Thăng Long Number One cũng ghi nhận mức giao dịch tăng 100-200 triệu đồng so với cùng kì năm ngoái. Căn hộ tại dự án Central Field cũng có mức tăng từ 38-39 triệu đồng/m2 lên mức 41-42 triệu đồng/m2 so với một năm trước đó. Tại quận Thanh Xuân, chung cư Golden Palm có mức tăng khoảng 2-3 giá mỗi m2 so với cuối năm 2020. Các căn 100m2 tại dự án này đang được chào bán 4,5-4,7 tỉ đồng mỗi căn. So với đầu năm ngoái, các dự án Imperia Garden, Rivera Park… cũng đang được chào giá chênh 100-200 triệu đồng/căn.

Giá sẽ tiếp tục tăng nếu nguồn cung mới vẫn khan hiếm

Ông Hoàng Minh Dũng, giám đốc kinh doanh một đơn vị chuyên hàng thứ cấp căn hộ Hà Nội cho biết việc cấp phép các dự án bất động sản vẫn được siết chặt nhằm đảm bảo thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh đã khiến Hà Nội tiếp tục nối dài thực trạng khan hiếm nguồn cung trong gần 3 năm qua. Số ít dự án mới mở bán nhỏ giọt, phụ thuộc vào một vài dự án quy mô đại đô thị được phê duyệt từ nhiều năm trước khiến giá căn hộ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đều tăng mạnh. Các dự án sơ cấp ở hai loại hình chính là trung và cao cấp vẫn ghi nhận mưc tăng phổ biến 5-10% ở các đợt mở bán kế tiếp trong năm. Trong khi đó, mức tăng trên thị trường thứ cấp ghi nhận chủ yếu ở các dự án cao cấp cũ đã đi vào vận hành nhiều năm. Tình trạng cắt lỗ vẫn đang duy trì ở các dự án cao cấp có quy mô lớn.

Nếu tình trạng khan hiếm dự án mới vẫn tiếp tục kéo dài đến hết năm thì giá căn hộ sẽ tiếp tục bị đẩy lên một mặt bằng mới

Anh Phạm Kim Trường, môi giới nhà đất tại Cầu Giấy chia sẻ việc khan hiếm nguồn hàng mới khiến người mua không có nhiều lựa chọn, họ buộc phải tìm đến các dự án cũ. Đáng nói, các dự án cao cấp mới đang mở bán đều có giá 50-70 triệu đồng/m2 thì những dự án cao cấp đã xây vài năm trước có mức giá phổ biến 40-47 triệu đồng/m2. Điều này khiến các dự án cao cấp cũ có sức hút và có mức tăng giá tốt trên thị trường thứ cấp. “Tất nhiên các dự án cao cấp đã xây từ trước không có lợi thế về hệ thống tiện ích, dịch vụ nhưng bù lại là ưu điểm về vị trí đẹp mà phần lớn các dự án cao cấp, hạng sang đang chào bán không có được”. Cũng theo anh Trường, nếu tình trạng khan hiếm dự án mới vẫn tiếp tục kéo dài đến hết năm thì giá căn hộ sẽ tiếp tục bị đẩy lên một mặt bằng mới.

Duy Bách