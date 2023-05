“Khẩu vị” người mua nhà thay đổi mùa dịch bệnh

Mô hình "All-in-one" được xem là xu hướng bất động sản hiện đại, với quy hoạch hoàn chỉnh, tiện nghi, thuận tiện cho mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhu cầu sinh sống tại các tổ hợp tiện ích đa dạng các dịch vụ lại càng tăng cao, bởi vừa đáp ứng tất cả các nhu cầu sống lý tưởng vừa đảm bảo tính riêng tư, có không gian xanh tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, tại TP.HCM và các khu vực cửa ngõ, hiện số lượng dự án tích hợp đầy đủ các dịch vụ – tiện ích ngay trong khu căn hộ rất hiếm hoi, bởi phần lớn các dự án có diện tích nhỏ, không có quy hoạch dành cho phần tiện ích.

Đón đầu xu hướng này, chủ đầu tư dự án LDG SKY đã phát triển Tổ hợp tiện ích nội khu quy mô hàng đầu khu Đông TP.HCM dành riêng cho cư dân. Đặc biệt, phân khu Shopping Mall với 4 tầng trung tâm thương mại cùng 60 shophouse tiện ích sầm uất hàng ngàn m2 giúp cho dự án LDG SKY vừa đem đến trải nghiệm hiện đại, vừa có tiềm năng sinh lời cao.



Phân khu Shopping Mall có 4 tầng trung tâm thương mại với 60 shophouse

Nâng tầm trải nghiệm không gian sống tiện nghi…

Phân khu Shopping Mall và Tổ hợp công viên giải trí The Sky Park quy mô hơn 2.800m2, hội tụ hàng chục cửa hàng thời trang, ẩm thực, dịch vụ đẳng cấp, được kỳ vọng sẽ trở thành "tụ điểm giải trí" sầm uất hàng đầu khu vực, giúp nâng tầm trải nghiệm không gian sống tiện nghi dành cho cư dân.

Để tạo điểm nhấn đặc biệt cho Shopping Mall, chủ đầu tư phát triển, bố trí các phân khu của Tổ hợp công viên giải trí The Sky Park như: Family Park, Spork Park, Square Of Fame, Quite Garden làm điểm nghỉ chân, thư giãn, thể thao và picnic với gia đình.

Bên cạnh đó, phân khu Water Park với hệ thống 3 hồ bơi vô cực, phân bổ trên tầng 5 và tầng 30 của dự án, view Land Mark 81 góp phần tạo nên tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực Làng Đại học Thủ Đức.



Phân khu Shopping Mall và Tổ hợp công viên giải trí The Sky Park quy mô hơn 2.800m2

Đại diện chủ đầu tư cho biết, LDG SKY là dòng căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, ngoài việc đáp ứng nhu cầu sống lý tưởng của những gia đình hiện đại, còn hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài, giảng viên, đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khu công nghệ cao và Làng Đại học. Vì vậy, các dịch vụ tích hợp trong khu đô thị cần phải được đầu tư đặc biệt, chú trọng từng chi tiết nhỏ phục vụ cư dân, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống khắt khe, tiếp cận tiện ích dễ dàng chỉ trong vài bước chân.

…cùng tiềm năng sinh lời cao

Thực tế, Làng đại học Thủ Đức hiện đang thiếu tổ hợp trung tâm thương mại, khu ăn uống, vui chơi, giải trí sang trọng dành cho cư dân. Vì vậy, khi phân khu Shopping Mall với 4 tầng thương mại, 60 shophouse tiếp cận 4 mặt tiền lớn khu đô thị Bình Nguyên này đi vào vận hành, sẽ góp phần giúp khu vực trở nên sôi động, sầm uất hơn, đồng thời tạo ra đòn bẩy cho thị trường bất động sản quanh dự án.



LDG SKY là dòng căn hộ thuộc phân khúc cao cấp

“Một môi trường sống tiện nghi, hiện đại, được đầu tư bài bản luôn thu hút dân cư đến sinh sống nhanh chóng. Khi đó, hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng, nhà ở sẽ đạt lợi nhuận tốt hoặc dễ dàng cho thuê lại với nguồn thu nhập ổn định. Khi có nhu cầu bán lại, tính thanh khoản của bất động sản có trung tâm thương mại này cũng tốt hơn so với các sản phẩm khác”, một chuyên gia bất động sản nhận định.



LDG SKY sở hữu 5 hồ sinh thái tự nhiên và hơn 2ha cây xanh

Bên cạnh tiện ích nội khu hiện đại, LDG SKY là dự án hiếm hoi trên thị trường sở hữu 5 hồ sinh thái tự nhiên cùng hơn 2ha cây xanh. Song song đó, thiết kế 100% căn hộ có ban công kính và lô gia lớn, view hồ hoặc tiện ích nội khu. 3 mặt tiền tiếp sáng, giúp tất cả phòng chức năng đều thông thoáng, ngập tràn nắng và gió mát tự nhiên.

LDG SKY còn thừa hưởng nhiều lợi thế về giao thông, giáo dục, giải trí… khi liền kề siêu dự án ga Metro số 1, Làng Đại học Thủ Đức TP.HCM, khu công nghệ cao quận 9. Khi siêu dự án Metro số 1 hoàn thành, kết hợp với sự phát triển đô thị tri thức – công nghệ cao của TP. Thủ Đức thì giá trị bất động sản khu vực sẽ tăng cao hơn nữa.

Dù đầu tư mọi tiện ích theo chuẩn căn hộ cao cấp nhưng mức giá hiện tại của LDG SKY chỉ dao động khoảng 30,9 triệu/m2. Nhiều chuyên gia đánh giá, đây là mức giá mềm so với một dự án cao cấp, sở hữu vị trí đẹp, được đầu tư tiện ích chỉn chu, dễ dàng kết nối về trung tâm thành phố, đặc biệt có hệ thống trung tâm thương mại và shophouse tiện ích ngay trong lòng dự án.