Sức mua căn hộ đổ về các dự án lớn

Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh, dù nhu cầu tìm mua BĐS tại hầu hết phân khúc đều suy giảm mạnh nhưng căn hộ chung cư vẫn là loại hình ghi nhận nhu cầu tìm mua cao nhất thị trường. Chung cư cũng là loại hình có lượng giao dịch phục hồi tốt nhất trong tháng 9/2021, trong khi nhà riêng/nhà phố tiếp tục đà suy giảm, nhu cầu tìm mua căn hộ tại TP.HCM tăng 11%, ở các quận/huyện mà dịch được kiểm soát sớm lượng tìm mua chung cư tăng 32-50%. Số liệu từ CBRE Việt Nam cũng cho thấy, trong quý 3/2021 tỷ lệ tiêu thụ căn hộ tại TP.HCM đạt hơn 83% nguồn hàng chào bán. Trong đó, 77% lượng tiêu thụ thành công của thị trường đến từ các dự án lớn, có chung đặc điểm là sở hữu không gian sinh hoạt và tiện ích đa dạng.

Tìm hiểu thực tế giao dịch thị trường cho thấy, hầu hết các dự án căn hộ ghi nhận thanh khoản tốt trong 2 quý vừa qua đều có chung những yếu tố như quy mô triển khai lớn, tiêu chí về vị trí, cảnh quan, không gian xanh rộng và tiện ích sống đa dạng, khép kín. Mới đây, giỏ hàng mới thuộc dự án Westgate được tập đoàn An Gia ra mắt thị trường cũng thu hút nhiều nhu cầu tìm mua.

Xu hướng sống xanh đang khiến những dự án khu đô thị phức hợp quy mô lớn chiếm ưu thế trong cuộc đua thu hút người mua căn hộ tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Theo đại diện An Gia, ngoài lợi thế vị trí, pháp lý, nhiều khách chọn mua dự án do chú trọng đến yếu tố chất lượng sống của khu phức hợp này. Được biết, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng một triệu USD để trang bị hệ thống tiện ích – dịch vụ, trong đó có nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện ở phân khúc tầm trung như sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền,… Cùng với đó, An Gia cũng ưu tiên quỹ đất để phát triển không gian xanh tại nội khu dự án, bao gồm công viên trung tâm rộng 1,9 ha, vườn thư giãn, hồ bơi Olympics, đường chạy bộ,…

"Trước tác động của Covid-19, người mua nhà hiện nay ngày càng quan tâm đến các yếu tố như không gian sống, tiện ích, nhất là các tiện ích chăm sóc sức khỏe", đại diện An Gia cho biết. Hiện các sản phẩm thuộc tháp Thames – tòa tháp cuối cùng thuộc dự án Westgate đang được chào bán với mức giá khoảng 40 triệu đồng/m2 – mức thấp nhất so với giá bán BĐS trung bình ở thị trường sơ cấp TP.HCM (hiện nay là trên 51 triệu đồng/m2).

Tương tự, một dự án khác là căn hộ Palm Heights thuộc khu đô thị Palm City được chủ đầu tư Kepple Land triển khai tại TP.Thủ Đức. Mặc dù nguồn hàng sơ cấp của dự án này đã chào bán xong từ lâu nhưng nhu cầu giao dịch trên thị trường sơ cấp vẫn rất sôi động, giá bán cũng tăng từ 20-30% so với khởi điểm. Nhiều người mua nhận định, Palm Heights có lợi thế rất lớn nhờ triển khai trong một khu đô thị phức hợp đầy đủ các tiện ích như trung tâm thương mại, trường mẫu giáo, trường quốc tế và song ngữ, bệnh viện và hệ thống công viên cây xanh trải dài 2,7 km ven sông.

Một dự án khác là The Origami tại TP.Thủ Đức đang chào bán sản phẩm căn hộ giai đoạn tiếp theo cũng được thị trường chú ý về yếu tố cảnh quan, tiện ích sống. KĐT này được đánh giá là tầm vóc lớn trên thị trường khu Đông bao gồm các quần thể tiện ích và cảnh quan được đầu tư mạnh tay với 15 công viên, hơn 150 sân tập thể thao ngoài trời. Đây là yếu tố khiến người mua chấp nhận di chuyển xa trung tâm để chọn an cư tại khu đô thị này. Cũng ở khu vực phía Đông, Đất Xanh ghi nhận lượng quan tâm rất cao dành cho dự án Opal Premium. Đây là khu phức hợp có quy mô 67ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm 30%, còn lại là các tiện ích nội khu như công viên ven sông rộng 1,9 hecta, hồ bơi trung tâm, khu vui chơi trẻ em, trường học và bệnh viện…

Nhu cầu sống khỏe gia tăng hậu đại dịch

Không gian sống được dự báo sẽ trở thành yếu tố quan trọng mà cả người mua nhà và chủ đầu tư ưu tiên chọn mua BĐS trong thời gian tới.

Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao CBRE nhìn nhận, sự quan tâm của khách hàng hiện nay đang tập trung vào những dự án quy mô lớn, khu đô thị tích hợp được quy hoạch bài bản bởi những dự án này đáp ứng được các yêu cầu an sinh, giải tỏa được khó khăn nhiều cư dân gặp phải trong giai đoạn giãn cách. Ngoài ra, trong thời gian dịch bệnh, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các tiêu chí sức khỏe. Người mua có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở có không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, ít có khả năng lây nhiễm trong các khu compound để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình. Ngoài ra xu hướng làm việc linh động, làm việc từ xa phát triển khiến người trẻ dần loại bỏ tư duy sống chật hẹp, ưu tiên những nơi ở thoáng rộng, cung cấp được tiêu chí “all in one”. Điều này thể hiện rõ trong thanh khoản BĐS thời gian qua, đặc biệt sau giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài.

Bà Dung cho rằng, xu hướng sống khỏe trong các dự án BĐS khép kín, đầy đủ tiện ích, hướng đến yếu tố chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cư dân sẽ được quan tâm hậu Covid-19. Trong bối cảnh nguồn cung BĐS TP.HCM thấp kỷ lục thì những dự án tích hợp đầy đủ tiện nghi sống lại càng thu hút người mua nhà lựa chọn.

Theo ông David Jackson, TGĐ Collier Việt Nam, xu hướng làm việc từ xa ngày càng phổ biến cũng sẽ tạo thêm thuận lợi cho những người sống ở vùng ven trong khi công ty của họ có trụ sở trong trung tâm. Ưu thế tự thân của loại hình khu đô thị, khu phức hợp biệt lập khác với các loại hình chung cư khác chính là việc nó có thể giúp cư dân được sống trong khu vực đầy đủ các tiện ích. Cư dân sẽ không tốn thời gian di chuyển đến những địa điểm khác ngoài nơi mình sinh sống để tìm kiếm các tiện ích này.

“Người dân hình thành ý thức về tác động nguy hiểm của đại dịch, nhất là trong bối cảnh không chắc rằng các biến chủng mới của Covid-19 có xuất hiện nữa hay không. Giữa thành phố náo nhiệt, các khu dân cư biệt lập có lợi ích kép là vừa giúp cư dân gần nơi làm việc lại vừa có được chốn an cư tương đối tách biệt với sự ồn ào, huyên náo của phố phường với không gian thoáng đãng và sự yên tĩnh. Đây sẽ là một xu hướng rất được coi trọng trên thị trường trong thời gian tới", ông Jackson nhấn mạnh.

Phương Uyên