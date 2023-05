Khi tâm lý người mua nhà thay đổi vì Covid-19

Người mua đòi hỏi cao hơn ở một sản phẩm bất động sản

Hậu Covid-19, thị trường BĐS đang ghi nhận những thay đổi lớn từ khẩu vị người mua nhà. Chất lượng sản phẩm BĐS được đòi hỏi cao hơn và nhu cầu đầu tư hướng đến các yếu tố lâu dài như sức khỏe, môi trường sống… Bên cạnh giá cả, vị trí, người mua nhà còn tìm kiếm các yếu tố về tiện ích nội khu và không gian sống. Một khảo sát mới nhất của Batdongsan.com.vn về nhu cầu người mua nhà cho thấy, 95% người tham gia khảo sát coi trọng môi trường sống xanh, trong lành và tiện ích đa dạng, khép kín hơn so với trước kia.

Cũng theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , có 3 khía cạnh khiến người mua quan tâm khi xem xét một dự án là sức khỏe, khuôn viên và quản lý vận hành. Căn hộ phải thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên giúp lưu thông không khí dễ dàng, đảm bảo sức khỏe. Khuôn viên dự án xanh, sạch và có không gian để cư dân tổ chức hoạt động ngoài trời, có những tiện ích mà cư dân không cần phải di chuyển xa. Những dự án này thường rơi vào tầm giá từ 40-50 triệu đồng/m2, thậm chí có giá trên 60 triệu đồng/m2 vẫn được thị trường đón nhận nếu sở hữu lợi thế tiện ích, không gian sống chất lượng và môi trường khép kín.

Người mua nhà có xu hướng đòi hỏi cao hơn về chất lượng sống khi tìm kiếm một dự án bất động sản. Ảnh minh họa

Không chỉ thay đổi “khẩu vị” mua BĐS, Covid-19 còn tác động trực tiếp vào quan niệm an cư của nhiều người. Nhiều gia đình đang có xu hướng chấp nhận chuyển dịch từ nội thành chật hẹp ra ngoại ô để mở rộng không gian sống. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng những năm qua cũng mở ra tiềm năng cho những khu vực mới khi cư dân có thể di chuyển vào trung tâm thành phố dễ dàng hơn. Sản phẩm căn hộ, nhà phố liền kề có lợi thế về quy hoạch đồng bộ, chú trọng tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh tại các khu đô thị đang được ưa chuộng hơn so với sản phẩm đất nền và nhà riêng ở trung tâm.

Chủ đầu tư thay đổi để thích ứng

Sự thay đổi trong khẩu vị người mua nhà làm thay đổi xu hướng phát triển sản phẩm BĐS của nhiều chủ đầu tư. Bên cạnh vị trí và chất lượng xây dựng, nhiều doanh nghiệp dần mạnh tay hơn trong đầu tư phát triển các yếu tố tiện ích, môi trường và không gian sống để đáp ứng nhu cầu bên mua.

Chia sẻ về "khẩu vị" người mua nhà hiện tại, đại diện Tập đoàn BĐS An Gia cho biết, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, tiêu chuẩn lựa chọn nơi an cư của các gia đình ngày càng kỹ lưỡng hơn, trong đó, yếu tố sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Vì thế, họ thường nhìn vào các tiện ích của dự án để đánh giá lợi ích của không gian sống đối với sức khỏe của bản thân và gia đình. An Gia cũng đã có sự đầu tư thay đổi để bắt kịp xu hướng này. Khi triển khai dự án khu phức hợp Westgate tại Bình Chánh, doanh nghiệp đã mạnh tay đầu tư thêm hàng triệu USD để trang bị 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe cho cư dân, như công viên trung tâm nội khu rộng 1,9 ha, hồ bơi, đường chạy bộ, sông lười, trong đó có nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung như phòng tập golf giả lập, sân tennis trên tầng thượng, vườn thiền…

Doanh nghiệp BĐS đang học cách thích ứng và tìm hướng đi phù hợp trong phát triển dự án để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh minh họa

Tương tự, tại dự án Beverly Vinhome Grand Park (TP. Thủ Đức), dù có giá chào bán dự kiến vào khoảng 65 triệu đồng/m2, khá cao so với mặt bằng chung của khu vực nhưng các căn hộ tại đây vẫn được thị trường đón nhận, dự báo sẽ tạo ra sóng giao dịch trong quý 4/2021. Yếu tố được đánh giá cao giúp khu đô thị này tự tin cạnh tranh với nhiều dự án khác là chất lượng sống xanh và hệ thống tiện ích quy mô đại đô thị hàng đầu khu Đông. Bên cạnh hệ thống trường học, bệnh viện, khu đô thị này sở hữu hàng loạt dịch vụ giải trí và diện tích cây xanh, mặt nước lớn nhất khu Đông.

Tập đoàn BĐS Vạn Phúc cũng đầu tư 3.500 tỷ đồng vào xây dựng hệ thống tiện ích và không gian sống tại KĐT Van Phuc City. Ngân sách này sẽ được đầu tư vào 12 hạng mục công trình chia làm 3 nhóm chính gồm: vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở sinh thái ven sông. Bên cạnh trường học, bệnh viện, CĐT còn triển khai hệ thông công viên ven sông, công trình nhạc nước, phố đi bộ 2km và cụm công viên 5ha đều để phục vụ cho nhu cầu sống sinh thái của cư dân.

Hạn chế tâm lý đầu tư lướt sóng

Dù trong giai đoạn dịch Covid-19, BĐS vẫn là kênh đầu tư có giá trị thực do được ngân hàng bảo lãnh cho vay. Đồng thời, chủ sở hữu BĐS có thể dùng tài sản này để thế chấp, sản sinh ra dòng tiền phục vụ nhu cầu đầu tư khác hoặc kinh doanh sinh lời. Nếu đủ tiềm lực tài chính, nhà đầu tư vẫn có thể lựa chọn BĐS là kênh đầu tư an toàn, bất chấp những ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tuy nhiên hậu Covid-19, nhà đầu tư BĐS dần nghiêng về xu hướng đầu tư dài hạn thay thế cho lướt sóng. Sức ép lên các nhà đầu tư lướt sóng đang rất nặng nề. Ngoài việc đối mặt với áp lực về dòng tiền, nhiều nhà đầu tư lướt sóng đã buộc phải bán cắt lỗ các sản phẩm BĐS hoặc đối mặt với tình trạng giữ không được, bán không xong. Theo các chuyên gia, thị trường hiện nay đang dần trở về xu hướng ổn định và sản phẩm được lựa chọn đầu tư cũng hướng đến giá trị thực. Các loại hình BĐS phục vụ đầu tư lướt sóng giai đoạn này sẽ gặp phải nhiều rủi ro và không còn được ưu ái. Bên cạnh những thay đổi về khẩu vị mua nhà, thị trường BĐS còn xuất hiện nhiều xu hướng mới nào hậu Covid-19? Doanh nghiệp BĐS cần làm gì để thích ứng với thị trường? Hội nghị bất động sản Việt Nam (VRES) 2021 diễn ra từ ngày 13-17/12 với chủ đề "Vaccine cho thị trường bất động sản" do Batdongsan.com.vn tổ chức sẽ phân tích các chỉ số "sức khỏe" của thị trường và đưa ra các giải pháp, kịch bản giúp doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư nắm bắt biến động thị trường, tìm hướng thích nghi và vượt qua biến cố đại dịch.

Được tổ chức thường niên từ năm 2014, VRES là sự kiện lớn trong ngành bất động sản tại Việt Nam. Hội nghị là nơi hội tụ, giao lưu, chia sẻ và kết nối của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia BĐS cùng các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực này. Năm 2021 là năm đầu tiên VRES được tổ chức kéo dài trong một tuần lễ, trên nền tảng công nghệ trực tuyến hiện đại. VRES 2021 dự kiến chào đón khoảng 10 nghìn lượt khách tham gia online là lãnh đạo, quản lý cấp cao của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư và môi giới, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Phương Uyên