“Kho Báu” Vô Giá Nằm Dưới Làn Nước Trong Xanh Tại Libera Nha Trang

Tâm Huyết Làm Đẹp Những Vùng Đất

Nhờ vào bờ biển đẹp, thời tiết ôn hòa cùng với bề dày văn hóa lịch sử đa dạng, từ hàng trăm năm trước, Nha Trang đã được biết đến là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Thậm chí, nhiều học giả người Pháp cho rằng nơi đây xứng đáng là “Kinh đô nghỉ dưỡng” toàn cầu.

Nhằm phát huy những tiềm năng và thế mạnh vốn có, trong Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 vừa được thông qua mới đây, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển thành phố trở thành du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định phát triển du lịch phải song hành với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái để giữ gìn cho các thế hệ mai sau. Do đó, phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh được coi là giải pháp trọng tâm hàng đầu được tỉnh Khánh Hòa khuyến khích phát triển.

Trong một sự kiện xúc tiến du lịch mới diễn ra vào cuối tháng 4/2024, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Du lịch xanh là du lịch hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên và văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

“Phát triển du lịch xanh không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên mà còn mang lại những giá trị mới cho sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì khả năng khai thác lâu dài, bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Vạn San Đảo quy mô lên đến 2ha với 122 loài san hô quý (đặc biệt là san hô đỏ) cùng 81 hệ thực vật biển.

Ngay từ thời điểm phát triển dự án đô thị biển Libera Nha Trang, chủ đầu tư KDI Holdings đã chủ động hợp tác với Viện Hải dương học Nha Trang để phát triển công trình công viên Vạn San Đảo. Đây là dự án công viên san hô nhân tạo tuyệt đẹp đầu tiên tại Việt Nam, quy mô lên đến 2ha với 122 loài san hô quý (đặc biệt là san hô đỏ) cùng 81 hệ thực vật biển.

Những nhánh san hô vẫn phải cần một chặng đường dài để dựng xây, nhưng với tâm huyết làm đẹp và tôn trọng thiên nhiên của KDI Holdings, công viên san hô Vạn San Đảo sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn tại Nha Trang, đồng thời là địa điểm những người yêu thiên nhiên được cùng nhau gieo những mầm sống xinh đẹp xuống biển cả.

Có thể nói, công viên Vạn San Đảo chính là lời khẳng định của chủ đầu tư dự án Libera Nha Trang trong cam kết phát triển dự án xanh và bền vững, trong hành trình làm đẹp các vùng đất, bảo tồn những giá trị văn hóa bản địa và khôi phục tài nguyên thiên nhiên.

Chủ đầu tư KDI Holdings khẳng định: Công viên Vạn San Đảo cũng xây dựng các giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút nhiều sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong khu vực, chung tay góp sức bảo vệ nguồn sinh vật biển tự nhiên tại Bãi Tiên.

Bên cạnh công viên Vạn San Đảo, bên trong đô thị biển Libera Nha Trang còn có những công trình mang tính biểu tượng của người dân vùng biển, điển hình như Nhà hát Đó.

Lấy cảm hứng từ chiếc Đó, một ngư cụ truyền thống tại Việt Nam, Nhà hát Đó hiện đang là điểm check-in độc đáo bản sắc Việt, có quy mô 2.500m2, được xây dựng bởi những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đây cũng là công trình đang nắm giữ kỷ lục Việt Nam trong hạng mục nhà hát có kiến trúc văn hóa bản địa độc đáo.

Libera Nha Trang – Dự Án Nằm Bên Trong “Trái Tim” Thành Phố

Bên cạnh các việc khai thác các giá trị tự nhiên, văn hóa lịch sử bền vững, Libera Nha Trang còn mang đến loạt trải nghiệm “độc quyền” đẳng cấp quốc tế.

Dự án Libera Nha Trang là đô thị biển quy mô 44ha hiếm hoi sở hữu 2 km đường bờ biển với 3 bãi tắm riêng nằm trên đường Trần Phú kéo dài. Tuyến đường này được được mệnh danh là “trái tim”, là “xương sống” của thành phố Nha Trang, nhờ vào vị trí đắc địa nằm ôm trọn một trong những bờ biển đẹp nhất thế giới.

Với vị trí đắc địa như vậy, Libera Nha Trang đủ gần để cư dân có thể hòa mình vào dòng chảy du lịch văn hóa đầy màu sắc của thành phố Nha Trang, nhưng cũng đủ xa để tận hưởng cuộc sống resort đúng nghĩa.

Đặc biệt, Libera Nha Trang còn sở hữu khu phố downtown "không ngủ" với 168 căn shophouse hoạt động liên tục 24/7, chuỗi nhà hàng chuẩn 5 sao hội tụ tinh hoa ẩm thực Á – Âu cùng Beach Club đẳng cấp, thổi bùng bầu không khí lễ hội sôi động suốt đêm ngày, nối dài chuỗi trải nghiệm độc đáo xuyên suốt thời gian lưu trú của du khách và cả cư dân.

Libera Nha Trang – "Thành phố Tự do" – Trung tâm mới không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố.

Nhờ đó, Libera Nha Trang được mệnh danh "Thành phố Tự do" – Trung tâm mới không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố – nơi người trẻ tự do theo đuổi đam mê, người thành đạt tự do làm chủ tài chính, người cao tuổi tự do trở về với thiên nhiên gần gũi…

Có thể nói, Libera Nha Trang chính là tâm huyết và tầm nhìn về hành trình tiên phong kiến tạo đầy khát khao của KDI Holdings, vừa mở ra xu hướng sống mới, vừa thực hiện trọn vẹn trọng trách làm đẹp những vùng đất, tôn vinh lên giá trị văn hóa bản địa và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.