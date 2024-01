Thị trường bất động sản hiện nay được nhận định là đã qua giai đoạn khó khăn nhất và dự kiến sẽ có bước phục hồi trong nửa đầu 2024.

Động thái này thể hiện rất rõ nét tại thị trường BĐS TP.HCM , quý 1/2023 tăng trưởng -16,2%; đến 6 tháng đầu năm 2023 vẫn tăng trưởng -11,58% nhưng đã giảm 4,62% so với quý 1/2023; đến cuối quý 3/2023 tuy vẫn còn tăng trưởng âm -8,71% nhưng đã giảm thêm 2,87% so với 6 tháng đầu năm và sau 09 tháng thì mức độ khó khăn của thị trường bất động sản đã giảm 42,3% so với quý 1/2023. Điều này cho thấy, thị trường bất động sản hiện nay đã ở giai đoạn tích cực hơn, bước qua vùng đáy.