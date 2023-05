Theo báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng về thị trường bất động sản , trong quý 1/2022, giá giao dịch BĐS bình quân toàn thị trường luôn trong xu hướng tăng. Khảo sát dữ liệu biến động giá bán một số loại bất động sản trong tháng 3 và quý 1/2022 tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu của Bộ cho thấy, giá bất động sản tại các địa phương này trong tháng 3 tăng khá cao ở nhiều loại hình so với tháng trước.

Đơn cử, tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng 1,53%, nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng 2,48%, nhà riêng lẻ và đất nền cũng đắt hơn lần lượt 2% và 3,6%. Bên cạnh đó, giá bất động sản cho thuê tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhẹ so với tháng 2. Riêng giá căn hộ chung cư cho thuê tại Đà Nẵng có mức giá tăng tương đối tốt so với tháng trước.

Trước đó, báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra xu hướng giá nhà tăng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Ví dụ tại Hà Nội, giá căn hộ bán và cho thuê tăng trung bình 5-8% theo quý. Còn trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ tăng 9 -12% so với cùng kỳ 2021. Phân khúc đất nền, đất thổ cư tại Hà Nội có biến động giá tăng trung bình từ 20-25% so với cùng kỳ, nhiều khu vực phía Tây Hà Nội xuất hiện tình trạng tăng giá nóng, lên gần 35-74%. Tại TP.HCM, mặt bằng giá bán căn hộ tăng 3-4% so với quý trước và gần 10% so với cùng kỳ, giá thuê cũng tăng từ 4-7%. Loại hình đất nền, đất thổ cư rao bán tại TP.HCM giá cũng tăng từ 10 -25%. Với các địa phương thuộc khu vực Đông – Tây Nam Bộ như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, ghi nhận giá đất thổ cư tăng từ 7-27% so với cùng kỳ 2021.

Giá bất động sản tăng khá nhanh trong quý 1/2022 và dự kiến tiếp tục tăng ở các quý tới.

Bàn về nguyên nhân giá nhà leo thang, giới chuyên môn cho rằng, yếu tố chính đến từ khan hiếm nguồn cung, giá đất, chi phí vật liệu tăng, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý kéo dài. Theo đó, trong quý 1/2022, giá các mặt hàng như xi măng tăng từ 1-3% so với quý trước, nếu so với cùng kỳ 2021, giá đã tăng 11-15%. Với thép xây dựng, trước ảnh hưởng từ thị trường thế giới và xu thế tăng của các nguyên liệu đầu vào, giá quý 1 có xu hướng tăng mạnh. Tính đến giữa tháng 3, giá thép đã tăng 3,5% so với tháng 2 và tăng 7,5% so với tháng 1. Đến nay, giá nguyên liệu này chưa có dấu hiệu giảm xuống. Giá thép xây dựng các loại hiện khoảng 18.600-20.600 đồng/kg. Trung bình 3 tháng đầu năm, giá thép tăng 3,5% so với quý 4/2021. Tương tự xung đột Nga – Ukraine khiến giá xăng dầu tăng cao, nhiều nguyên liệu đầu vào khan hiếm. Tới đây giá các loại vật liệu như cát, đất đắp, thép, đá xây dựng… dự báo còn tăng và sẽ kéo theo đà tăng không ngừng của giá bất động sản.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn nhìn nhận, BĐS có mối tương quan với lạm phát, khi lạm phát tăng cao thì bất động sản cũng sẽ tăng giá theo và được các nhà đầu tư coi là kênh trú ẩn an toàn. Lạm phát tăng, đồng tiền ngày càng mất giá, nhà đầu tư sẽ hướng đến các tài sản có giá trị tích lũy như đất đai, hoặc các tài sản có giá trị tăng trưởng lâu dài. Chưa kể, gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng sắp được triển khai, trong đó có gần 114.000 tỷ đồng rót vào kết cấu hạ tầng, sẽ càng hỗ trợ kênh đầu tư này tăng giá. Bên cạnh đó, với phân khúc chung cư, việc giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh buộc các các chủ đầu tư phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận, chưa kể một loạt yếu tố khác như giá nhân công tăng, thủ tục cấp phép kéo dài… cũng tác động lên giá thành sản phẩm.

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, bất động sản chỉ tăng tương quan với lạm phát trong bối cảnh lạm phát Việt Nam tiến dần tới lạm phát mục tiêu, nếu vượt con số này thì lãi suất cho vay sẽ tăng cao, từ đó tác động ngược tới thị trường, ảnh hưởng tiêu cực lên những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư cần có chiến lược bài bản, chuẩn bị sẵn sàng cho sự biến động cả về giá lẫn thanh khoản của thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên tính toán chiến lược đầu tư thận trọng, tránh đi theo tâm lý đám đông hay đặt kỳ vọng cao, chạy theo sốt đất sẽ dễ sa lầy và bị chôn vốn, lời ảo.

Phương Uyên