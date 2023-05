Theo báo cáo thị trường BĐS tháng 8/2021 của Batdongsan.com.vn , lượng giao dịch trên cả nước nhìn chung đều sụt giảm do tác động của dịch Covid-19, trong đó đất nền là sản phẩm có thanh khoản thấp nhất ở nhiều địa phương. Cụ thể, mức độ quan tâm về các tin bán BĐS trên cả nước giảm mạnh, 27% so với tháng 7 và 39% so với cùng kỳ 2020. Trong đó đất nền và đất nền dự án có mức giảm lên đến 29%. Lượng tin đăng bán đất nền trong tháng 8 cũng ghi nhận mức giảm 53% so với các loại hình khác trên thị trường. Các trường hợp giảm giá đất nền, nhà phố trên thị trường thứ cấp trong tháng 8 bắt đầu phổ biến hơn so với tháng 6 và 7, rơi vào nhóm các nhà đầu tư đứt gãy dòng tiền, mất khả năng thanh toán hoặc chịu áp lực tài chính quá lớn trong suốt những tháng dài phong tỏa, giãn cách.