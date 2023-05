Khoáng nước nóng – trend mới của bất động sản nghỉ dưỡng, cao cấp?

Bùng nổ bất động sản khoáng nóng

Việt Nam không chỉ được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan tự nhiên đẹp mà còn được ưu ái nhiều nguồn nước khoáng thiên nhiên, đặc biệt là nước khoáng nóng, với trữ lượng lớn. Nguồn khoáng nóng của Việt Nam phân bổ trải dài từ Bắc tới Nam và đã được đưa vào khai thác phát triển du lịch với nhiều suối khoáng nóng nổi tiếng như Kim Bôi (Hòa Bình), Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Thần Tài (Đà Nẵng), Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đam Rông (Lâm Đồng)…

Thị trường bất động sản bùng nổ sự ra đời của các dòng sản phẩm đi kèm tiện ích khoáng nóng

Khoảng 2 năm gần đây, bên cạnh việc khai thác phát triển độc lập, khoáng nóng còn được đưa vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng như một tiện ích thu hút khách hàng. Một trong những dự án bất động sản khoáng nóng đầu tiên xuất hiện tại miền Bắc là biệt thự Sun Villas Onsen Quang Hanh của Sungroup tại phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Với quy mô hơn 1000 ha, dự án bao gồm đa đạng loại hình bất động sản là biệt thự tứ lập, song lập, đơn lập, shophouse thương mại. Đáng chú ý, mỗi căn biệt thự đều được thiết kế bể tắm nóng, bể ngâm và sục với nguồn khoáng nóng được dẫn vào từng nhà để chủ sở hữu sử dụng khoáng nóng trong không gian riêng tư.

Kế đó, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng khoáng nóng bắt đầu bùng nổ tại nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, đặc biệt giai đoạn mà đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện và hoành hành. Yếu tố khoáng nóng gắn với trị liệu, tăng cường sức khỏe được các chủ đầu tư đưa vào sản phẩm và khai thác để quảng bá sản phẩm. Một loạt sản phẩm nghỉ dưỡng khoáng nóng ra đời giai đoạn này có thể kể đến như dự án Swanlake Residences – The Onsen (Hưng Yên), Wyndham Thanh Thủy (Phú Thọ), Sun Beauty Onsen (Thanh Hóa), Kawara My An Onsen Resort (Thừa Thiên Huế), Bình Châu Onsen Novaworld Hồ Tràm (Vũng Tàu)…

Xu hướng của tương lai?

Bất chấp một thực tế là bất động sản nghỉ dưỡng gặp khó do đại dịch Covid-19 nhưng không thể phủ nhận là các dòng sản phẩm bất động sản khoáng nóng vẫn có ưu thế cạnh tranh lớn trên thị trường trong 2 năm qua. Khác với nhiều sản phẩm condotel, biệt thự ven biển rơi tình cảnh ế ẩm, một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các sản phẩm khoáng nóng đều ghi nhận tỉ lệ thanh khoản mỗi lần mở bán đều đạt khoảng 50%. Cá biệt có dự án còn đạt trên 80% trong mỗi lẫn ra hàng. Bất động sản khoáng nóng trở thành một hướng đi mới, một cứu cánh của dòng sản phẩm nghỉ dưỡng trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng hút khách không chỉ bởi yếu tố khoáng nóng mà còn bởi yếu tố địa lý

Anh Phạm Thanh Hùng, môi giới một dự án khoáng nóng tại Hòa Bình cho biết các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng hút khách không chỉ bởi yếu tố khoáng nóng mà còn bởi yếu tố địa lý. Phần lớn các dự án khoáng nóng được mở bán trên thị trường trong 2 năm qua đều có đặc điểm chung là ven đô, cận kề các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Khoảng cách địa lý gần này cũng đáp ứng tiêu chí “du lịch staycation” bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh kể từ khi dịch bệnh. Do đó, các dự án khoáng nóng càng có ưu thế trong việc tiêu thụ, bán hàng.

Một khảo sát của CBRE cho thấy 16% số lượng nhà đầu tư được hỏi cho biết các sản phẩm bất động sản chú trọng đến yếu tố sức khỏe đang được họ quan tâm và sẽ rót vốn nhiều hơn trong 2 năm dịch bệnh và sẽ tiếp tục là sản phẩm được quan tâm khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch BHS Group, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, gây nhiều thách thức với sức khỏe con người, xu hướng du lịch wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) đang ngày càng trở nên thịnh hành hơn tại Việt Nam. Những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng theo đuổi mô hình wellness được thị trường đón nhận và đang trở thành hướng phát triển mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục chiếm sóng thị trường thời gian tới.

