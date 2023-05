Khởi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Các đại biểu tại lễ khởi công dự án cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Cách đây khoảng hơn 1 tuần, Bộ Giao thông Vận tải đã ký hợp đồng triển khai dự án với các nhà đầu tư. Trong tổng 50km của dự án có 44,4 km đi qua Nghệ An và 4,9km đi qua Hà Tĩnh. Điểm đầu dự án nằm tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tiếp nối cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu (Thanh Hóa – Nghệ An). Điểm cuối nối quốc lộ 8A đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng vốn đầu tư dự án là 11.150 tỷ đồng, trong đó khoảng 5.090 tỷ đồng là vốn nhà đầu tư huy động, còn lại là vốn Nhà nước.

Nhà đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 – Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2. Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng là doanh nghiệp dự án.

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt là dự án đầu tiên trong 3 cao tốc Bắc Nam theo hình thức công tư PPP được triển khai.

Giai đoạn 1, dự án xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Khi hoàn chỉnh, đường có 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m. Thời gian hoàn thành dự kiến là cuối năm 2024. Thời gian khai thác hoàn vốn là khoảng 16 năm.

Tại Nghệ An, diện tích cần thu hồi để làm dự án là khoảng hơn 360ha, số hộ dân tái định cư là gần 350. Dự án đi qua 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên với 21 xã. Việc giải phóng mặt bằng hiện đã hoàn thành trên 90%.

Tại Hà Tĩnh, diện tích cần thu hồi là 32,73ha với 475 hộ dân bị ảnh hưởng tại ba xã của huyện Đức Thọ gồm: Yên Hồ, Quang Vĩnh và Thanh Bình Thịnh. Việc giải phóng mặt bằng hiện đã hoàn thành gần 100%.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án có khối lượng công việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cực kỳ lớn. Số tiền giải phóng mặt bằng đến nay là hơn 1.300 tỷ đồng, đã giải ngân 97%.

Diễn Châu – Bãi Vọt là cao tốc đầu tiên qua Nghệ An và Hà Tĩnh được khởi công. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải cho biết, sau khi hoàn thành, cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt sẽ giúp Hà Tĩnh tạo sự liên kết vùng, kết nối khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) với các trung tâm dịch vụ hậu cần, cảng biển…

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho hay, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc Bắc Nam, kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp của Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, góp phần giảm tải cho quốc lộ 1, tạo tiền đề phát triển kinh tế, gắn kết hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giữa tháng 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ chủ trương và ưu tiên nguồn vốn để sớm đầu tư đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng nối với tuyến Diễn Châu – Bãi Vọt. Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu đầu tư đoạn cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng trong giai đoạn 2021-2025 theo phương thức PPP. Tổng vốn dự kiến khoảng 17.500 tỷ đồng. Dự án gồm 2 dự án thành phần: đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 36km và đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng dài 54km.

Khánh Trang